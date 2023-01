Dieser Tarif-Deal bietet 20 GB LTE im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro – Tiefstpreis-Alarm

Freenet haut mal wieder einen Tarif-Kracher für Handynutzer raus: Auf dieser speziellen Bestellseite erhalten Sie derzeit 20 GB LTE-Datenvolumen im starken Telekom-Netz inklusive Flatrates für Telefonie und SMS für gerade mal 14,99 Euro pro Monat. Wie der Tarifrechner zeigt, gibt es derzeit kein besseres Angebot mit diesen Konditionen. Solche Angebote sind in der Regel nur sehr kurze Zeit verfügbar.

Tarif-Deal: 20 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro

Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: Telekom

Anbieter: Freenet

Datenvolumen: 20 GB (LTE 25 Mbit/s)

(LTE 25 Mbit/s) Preis pro Monat: 14,99 Euro

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

VoLTE ist möglich

WLAN-Call möglich

eSIM möglich

Anschlusspreis: 39,99 Euro (wird erstattet bei SMS)

Für wen lohnt sich der Tarif-Deal?

Dieser Tarif mit hohem Datenvolumen eignet sich besonders für Smartphone-Nutzer, die viel Wert auf das aktuell beste Netz legen und vor allem auch viel im Mobilfunk unterwegs sind. Dazu gehört nicht nur, dass Sie hin und wieder per Maps navigieren, Nachrichten per Whatsapp austauschen und durch Instagram/Tiktok scrollen. Denn das Datenvolumen lädt auch dazu ein, Videos und Filme mobil via Youtube, Netflix & Co. zu schauen. Pro Gigabyte können Sie etwa vier Stunden streamen, wie Netflix angibt. Der Tarif beinhaltet außerdem eine Telefonie- und SMS-Flat sowie eine EU-Flat.

Der Anschlusspreis beträgt einmalig 39,99 Euro. Wenn Sie aber innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text “AP frei” an die 8362 schicken, wird Ihnen die Gebühr von Freenet erstattet. Die SMS kostet einmalig 19 Cent.