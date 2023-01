Jahr für Jahr purzeln nach der CES in Las Vegas die Preise für Technik-Produkte. Wenn SSDs der Next-Generation angekündigt werden, kann man eine SSD aus der aktuellen Generation viel günstiger kaufen. So gibt es eine PCIe-SSD von Crucial mit üppiger 4 TB Kapazität jetzt bei Amazon so günstig wie nie. Mehr als 40 Euro ging der Preis nach unten. Wer derzeit eine neue SSD sucht, sollte sich das Amazon-Angebot und weitere SSD-Deals beim Versandriesen unbedingt anschauen.

Günstig wie nie: Crucial-SSD mit 4 TB im Preisrutsch

Die Crucial P3 zählt zu den beliebtesten M.2-SSDs mit PCIe-3.0-Schnittstelle. Mit einer maximalen Leserate von 3500MB/​s und einer Schreibrate von bis zu 3000MB/s gehört die SSD nach heutigen Maßstäben sicher nicht zu den schnellsten Solid State Disks. Doch bietet der Festplatten-Nachfolger von Crucial inzwischen ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, zumal der günstigste Preis der Crucial P3 4 TB jetzt um mehr als 40 Euro nach unten gerauscht ist. Wer die SSD kaufen möchte, zahlt bei Amazon nur noch 256,27 Euro für die SSD mit riesiger Kapazität. Noch lässt sich die Crucial-SSD ab Lager bei Amazon kaufen. Wir rechnen jedoch mit einer hohen Nachfrage.

Top-Preise: Weitere SSD-Deals bei Amazon

Neben der Crucial-SSD mit 4 TB gibt es bei Amazon weitere SSDs zu Top-Preisen. Wer eine SSD kaufen möchte, die PS5-kompatibel ist, der findet mit der WD Black SN850 eine 2TB-SSD inklusive Heatsink-Kühlkörper für nur 222 Euro – ein Rabatt von 30 % auf die UVP. Nachfolgend haben wir einige der besten SSD-Angebote bei Amazon zusammengestellt.

Für PC-Schrauber: Werkzeug von Bosch zu Aktionspreisen

Wer gerne an seinem PC herumschraubt und noch keinen geeigneten Akkuschrauber besitzt, um etwa fachgerecht seine neue Crucial-SSD einzubauen, der sollte die neuen Aktions-Angebote von Amazon für Werkzeug von Bosch nicht verpassen. Neben dem beliebten Akkuschrauber Bosch IXO (5. Generation) oder dem 12V-Akkuschrauber EasyDrill findet sich in der Rabatt-Auswahl noch jede Menge Elektrowerkzeug von Bosch. Auch Gartengeräte, Messtechnik und Zubehör von Bosch sowie Bosch Professional lässt sich bei Amazon mit bis zu 47% Rabatt kaufen.

Weitere Beiträge zum Thema:

Tipp: 2-TB-SSD für PS5 zum Knallerpreis bei Amazon

SSDs & SD-Karten: Das erwartet Sie 2023