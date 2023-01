Media Markt und Saturn legen Angebot und Service zusammen – was sich jetzt ändert

Mediamarkt und Saturn arbeiten künftig zusammen. Beide Elektronikketten verkaufen ab sofort gemeinsam online und in den über 400 Mediamarkt- und Saturn-Filialen ihre Angebote. Beide Ketten nutzen auch gemeinsame Lager. Umtausch und Reparatur ist nun ebenfalls für alle Produkte beider Ketten in allen Filialen möglich. Sie können also ein Produkt, das Sie bei Mediamarkt gekauft haben, bei Saturn umtauschen oder zur Reparatur bringen. Umgekehrt funktioniert das genauso.

Mediamarkt und Saturn versprechen diese Vorteile:

Gemeinsame Angebote online und in über 400 Saturnmärkten und Mediamärkten

Bessere Warenverfügbarkeit durch gemeinsame Lager

Kürzere Wege für Umtausch, Ersatzteile, Reparatur und alle anderen Services – weil immer ein Mediamarkt oder Saturn in der Nähe ist

Smartphone-Sofortreparatur immer in Reichweite

Schnellerer Service zu Hause, von Aufbau über Installation bis Technikhilfe

Die beiden Onlineshops von Mediamarkt und Saturn behalten zwar ihre jeweils eigenen Auftritte. Doch falls ein Wunschprodukt nicht im Mediamarkt-Onlineshop, jedoch im Saturn-Onlineshop verfügbar sein sollte, finden Kunden auf der Produktseite den Link zum selben Artikel bei Saturn. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt.

Vorhandenen Kundenkonten in den Onlineshops bleiben bestehen, ebenso gesammelte Punkte. Die bisher getrennten Werbekampagnen legen Mediamarkt und Saturn ebenfalls zusammen. Zudem treten beide Ketten jetzt unter einem gemeinsamen Logo auf.

Mediamarkt Saturn

So geht es weiter

Noch nicht umgesetzt, aber bereits in Planung, sollen ein gemeinsames Vorteilsprogramm, mit dem Sie Punkte bei beiden Marken sammeln, und gemeinsame Einkaufsgutscheine sein. Auch die Abholpunkte für Onlinebestellungen sollen erst noch zusammengelegt werden.

Das läuft noch getrennt

Ihre myMediaMarkt-Karte können Sie weiterhin für Käufe bei MediaMarkt und Ihre Saturn-Card für Käufe bei Saturn einsetzen. Eine markenübergreifende Nutzung ist jedoch nicht möglich.

Das Einlösen der Saturn-Gutschein-Card beziehungsweise der MediaMarkt-Geschenkkarte bei der jeweils anderen Marke ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.

Hier in der FAQ können Sie alles zur Zusammenlegung nachlesen.