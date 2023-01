Gefahr durch falsche Polizisten: So funktioniert die neue Bedrohung

Die fiese Masche des Telefonbetrugs ist um eine neue Variante reicher. Mimikama, ein Online-Portal, das auf Warnungen für Internetbetrug spezialisiert ist, berichtet, dass Betrüger jetzt ihre Opfer anrufen und sich als Polizisten ausgeben – und vor falschen Polizisten warnen.

Demnach riefen in den letzten Tagen vermehrt Betrüger an, die sich als Polizisten ausgaben. Sie stellten sich mit ihren angeblichen Namen vor und warnten dann vor Anrufen durch Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben würden. Die Anrufer wollten wissen, ob man bereits Anrufe von falschen Polizisten erhalten habe und ob das öfter vorkomme. Bei diesem Gespräch versuchen die Betrüger das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen. Doch dann kommen die Anrufer zur Sache und wollen wissen, ob die angerufene Person Wertsachen zu Hause oder Vermögen auf der Bank habe. Als Begründung sagen die angeblichen Polizisten, dass in der Nähe des Angerufenen Einbrecher aktiv wären. Deshalb müsse man das Vermögen des Angerufenen schützen.

Die Polizei betont, dass sie niemanden anruft, um vor Betrugsmaschen zu warnen oder nach Wertsachen zu fragen. Derartige Anrufe würden immer von Betrügern ausgehen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die auf dem Telefondisplay des Angerufenen angezeigte Telefonnummer (die angeblich zur Polizei gehört) kann problemlos gefälscht werden. Mehr zu diesen Technik lesen Sie hier: Call-ID Spoofing – so schützen Sie sich vor betrügerischen Anrufen. Die Betrüger befinden sich in der Regel im Ausland. Dort betreiben die Telefonbetrüger regelrechte Call Center, von denen aus Betrüger, die psychologisch geschult sind und gutes Deutsch sprechen, ihre Opfer anrufen.

Die neue Variante “Falscher Polizist warnt vor falschen Polizisten” (wie Mimikama kalauert) ergänzt die bekannte Telefonbetrugsmasche mit den sogenannten Schockanrufen. Die Polizei von Nordrhein-Westfalen informiert hier über diese neue Betrugsmasche. Mehr zum Thema Telefonbetrug lesen Sie in diesen Meldungen:

