Microsoft Flight Simulator: Diese Updates sind 2023 geplant

Microsoft hat in dieser Woche einen ersten Ausblick auf die geplanten Updates für seinen “Flight Simulator“ im ersten Quartal 2023 gewährt. Den Anfang macht im neuen Jahr das Aircraft & Avionics Update 1 (AAU1). Teilnehmer des Insider-Programms können die Aktualisierung in der Beta-Version 1.30.11.0 bereits testen. Alle anderen können die finale Version des Updates noch in diesem Monat erwarten. Das Aircraft & Avionics Update 1 für den “Microsoft Flight Simulator“ soll zahlreiche Flugzeuge und deren Elektronik verbessern. Microsoft plant für 2023 insgesamt drei Aircraft & Avionics Updates.

Die nächste große Aktualisierung nach dem AAU1 soll der “Flight Simulator“ dann im Februar bekommen. Das World Update 12 führt Hobby-Piloten nach Neuseeland. Der Inselstaat im südlichen Pazifik wird im Rahmen des Updates um detaillierte Texturen für Regionen, Landschaften, Städte und Sehenswürdigkeiten auf der Nord- sowie der Südinsel erweitert. Das dritte große Update in diesem Jahr soll laut Microsoft im März 2023 folgen. Das Sim Update 12 hat dem Redmonder Konzern zufolge zahlreiche Verbesserungen und Bugfixes im Gepäck. Eine Roadmap für das zweite, dritte und vierte Quartal 2023 will Microsoft in den nächsten Wochen veröffentlichen.

Neue Produkte im Marketplace

In den letzten Tagen hat Microsoft außerdem den Marketplace für seinen “Flight Simulator“ überarbeitet. Hier finden sich nun 16 neue und 42 überarbeitete Ingame-Käufe, wie etwa der Flughafen Hamburg und der Ibiza Airport. Ebenfalls verfügbar sind spezielle Nachtversionen von US-Städten wie Pittsburgh und Portland. Unter den verbesserten Flugzeugen finden sich etwa der Eurofighter Typhoon oder der Pasped Skylark.