Xbox: Erste Konsole mit CO2-bewussten Updates

Es ist ein typisches Problem von Konsolenspielern: Eigentlich sollte eine Runde im Lieblingsspiel den Abend ausklingen lassen, stattdessen wartet ein mehrere Gigabyte großes Update. Mit dem “Ruhezustand“ lässt sich dieses Problem zwar beheben, die Konsole schaut dann in regelmäßigen Abständen nach Updates und spielt diese automatisch ein. Damit geht jedoch auch ein deutlich höherer Stromverbrauch einher, da die Konsole quasi im Standby auf Updates warten muss.

Dies widerspricht dem von Microsoft ausgerufenen Ziel, bis 2030 ein kohlenstoffnegatives, wasserpositives und abfallfreies Unternehmen zu werden. Mit einem Testprogramm für Xbox Insider startet Microsoft daher ein “Nachhaltigkeits-Update“, welches die Xbox Series X und S automatisch auf die Energiesparoption “Herunterfahren“ aktualisiert. Damit soll der Stromverbrauch reduziert werden, wenn die Konsole gerade nicht in Betrieb ist. Dennoch soll die Änderung keine negativen Auswirkungen auf Leistung, das Gameplay oder Updates im Hintergrund haben. Laut Hersteller soll die neue Energieoption bis zu 20-mal weniger Strom verbrauchen als der bisherige Ruhezustand.

“Kohlenstoffbewusste“ Konsole

Dazu will Microsoft die Konsole “kohlenstoffbewusst“ machen. Das bedeutet, dass Updates zu Zeiten stattfinden, in denen meist erneuerbare Energie im lokalen Stromnetz genutzt wird. Wer in den Energieoptionen den Ruhezustand auswählt, kann nach dem Update die aktiven Stunden seiner Konsole festlegen. Zu diesen Zeiten soll die Xbox dann schnell hochfahren und auch für das Aufwachen aus der Ferne verfügbar sein. Wer beispielsweise ein Balkonkraftwerk nutzt, kann die Updates damit in die sonnigen Zeiten des Tages legen. Wann alle Xbox-Spieler das Energiespar-Update herunterladen können, bleibt noch unklar. Aktuell wirkt das Vorhaben von Microsoft noch etwas undurchsichtig.