Preissenkungen bei Tesla: So viel kosten Model 3 und Model Y jetzt

Der US-amerikanische Autobauer Tesla senkt in vielen Ländern die Preise, darunter auch in Deutschland. Betroffen sind das “Model 3” und “Model Y“, die künftig bis zu 17 Prozent günstiger sind. In den USA sinken die Preise sogar um bis zu 20 Prozent. Ursache der radikalen Strategie sind die jüngst verfehlten Absatzziele für das vierte Quartal 2022, in dessen Folge der Aktienkurs des Unternehmens um fast 15 Prozent eingebrochen ist. Es die Fortsetzung eines seit Monaten andauernden Trends, im letzten Jahr hat Tesla über 60 Prozent des Aktienwertes verloren.

Die neuen Preise im Überblick

Tesla Model 3: ab 43.990 Euro (6.000 Euro/12 Prozent günstiger)

Tesla Model 3 Long Range: 53.990 Euro (5.500 Euro/9,25 Prozent günstiger)

Tesla Model 3 Performance: 60.990 Euro (2.500 Euro/3,94 Prozent günstiger)

Tesla Model Y ab 44.890 (9.100 Euro/16,85 Prozent Euro günstiger)

Tesla Model Y Long Range ab 54.990 Euro (2.000 Euro/3,51 Prozent günstiger)

Tesla Model Y Performance ab 64.990 Euro (500 Euro/0,76 Prozent günstiger)

Den größten Nachlass gibt Tesla auf das Model Y in der Standard-Variante, am wenigsten sparen Käufer eines Model Y Performance. Auffällig ist, dass die Preise der Einsteiger- und Mittelklasse-Modelle am deutlichsten reduziert wurde, während das Premium-Segment nur marginal vergünstigt wird.

Tesla Model Y: Rasender Pampersbomber im Test

Tesla Model 3 im Test + Video: Irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online

Alle Auto-Tests der PC-WELT auf einen Blick

Darum reduziert Tesla die Preise

Tesla muss auf die verfehlten Absatzziele und den einbrechenden Aktienkurs reagieren. Dafür muss die Anzahl der verkauften Autos deutlich erhöht werden. Im vierten Quartal des Vorjahres verkaufte Tesla weltweit 405.278 Autos, ein Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine deutliche Steigerung, aber weniger als Anleger und Analysten erwartet haben. Auch die angespannte wirtschaftliche Lage in vielen Ländern und Logistikprobleme machen dem Autobauer zu schaffen. Und auch die Konkurrenz schläft nicht, gerade in China, Teslas zweitwichtigsten Markt, drängen lokale Anbieter auf den Markt. Von den Preissenkungen erhofft sich Tesla, die Absatzzahlen wieder anzukurbeln und so auch das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Auch interessant:

Tesla: Rückruf-Aktion mit über einer Million Fahrzeugen

Ist die Nutzung von Lastpass noch sicher? Die Antwort