Google Pixel 7 Pro mit 40-GB-Tarif für zusammen 34,99 Euro

Update, 14.02.: Die Gratis-Zugabe des Chromebooks gibt es leider nicht mehr. Das Kontingent ist ausverkauft. Dennoch lohnt sich der Deal aus Smartphone und Handytarif.

Treue und Loyalität lohnt sich. O2 belohnt Kunden, die sich für den Mobilfunktarif Free M Boost 40 GB mit einer Laufzeit von 36 Monaten entscheiden: Für 5 Euro mehr monatlich gibt es das Google Pixel 7 Pro zum Tarif dazu. Für 34,99 Euro monatlich haben Sie dann nicht nur einen Top-Handyvertrag mit 40 GB Inklusivvolumen und 300 MBit/s Highspeed-Geschwindigkeit, sondern auch noch ein echtes Flaggschiff-Smartphone, das keine Wünsche offenlässt. Das Google Pixel 7 Pro kostet sonst ab 720 Euro.

Zum Angebot: Google Pixel 7 Pro mit 40 GB-Tarif

Google Pixel 7 Pro: Top-Leistung und 1a-Ausstattung

Das optimierte Design von Google Pixel 7 Pro überzeugt mit poliertem Aluminium und modernen, eleganten Farben. Und das Beste: Es besteht unter anderem aus recyceltem Material. Das 6,7 Zoll große Smooth Display von Google Pixel 7 Pro passt sich selbstständig auf bis zu 120 Hz an und bietet so eine flüssigere, schnellere Leistung. Dank Google Tensor G2-Prozessor und 12 GB Arbeitsspeicher ist es schnell und sicher, überzeugt mit beeindruckender Akkulaufzeit (5.000 mAh) und der bisher besten Pixel-Kamera. Das Google Pixel 7 Pro bietet ein spezielles 5-fach-Teleobjektiv und einen 30-fach-Super-Resolution-Zoom für hochwertige Fotos aus der Ferne. Das überarbeitete Ultraweitwinkelobjektiv bietet ab sofort den Makrofokus.

Der intelligente Akku hält bis zu 24 Stunden durch. Mit dem Extrem-Energiesparmodus ist das Smartphone sogar bis zu 72 Stunden in Betrieb. Für bestmögliche Verbindungen sind Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC und Google Cast an Bord.

O2-Tarif mit Google Pixel 7 Pro für 36 Monate abschließen: 540 Euro sparen

In Kombination mit dem Mobilfunkvertrag O2 Free M Boost mit 40 GB Inklusivvolumen kostet das Google Pixel 7 Pro nur 5 Euro monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten. Für das Pixel-Gerät zahlen Sie in diesem Paket zusammen also 180 Euro. Damit sparen Sie im Vergleich zum Einzelkauf des Smartphones mindestens 540 Euro! Neben der Anzahlung für das Smartphone (1 Euro) werden 4,99 Euro Versand fällig. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro entfällt.

Der Clou bei der Vertragsbindung über 36 Monate: Sie bezahlen mit 34,99 Euro im Monat 10 Euro weniger als beim 24-Monats-Vertrag (44,99 Euro). Der Sim-Only Tarif ohne Smartphone kostet sonst 29,99 Euro monatlich. Sie erhalten das Google Pixel 7 Pro im Wert von ca. 720 Euro für nur 180 Euro.

Übrigens: Es lohnt sich, dass Sie sich mit dieser Tarif-/Hardware-Kombi für insgesamt 36 Monate an O2 binden. Der 24-Monats-Vertrag ist über seine Laufzeit 240 Euro (24 Monate x 10 Euro) teurer und die Anzahlung ist mit 25 gegenüber 1 Euro höher als im Pakt mit 36 Monatsraten.

Aktion beendet: Die ersten 2.000 Besteller erhalten das Lenovo Chromebook gratis dazu

Nachdem Sie Ihr Google Pixel 7 Pro mit Vertrag erfolgreich bestellt haben, können Sie Ihr Geschenk, ein brandneues Chromebook beantragen. (Modell: Lenovo IdeaPad Duet, 10,1″, 128 GB, zweifarbig eisblau und eisengrau). Man muss aber etwas Geduld mitbringen: Das Beantragungsformular für das Chromebook ist erst ab dem 02. März freigeschalten. Sie sollten unbedingt daran denken, dass Sie Ihr Gratis-Chromebook zwischen dem 02. und dem 16. März 2023 anfordern. Weiterer Hinweis: Der Vorrat an den Prämien-Chromebooks ist begrenzt; sie werden an die ersten 2.000 Teilnehmer der Aktion versendet. Weitere Infos gibt es hier.