Der Chatbot ChatGPT leistet wirklich beeindruckendes. Problemlos beantwortet er komplexe Fragen, löst Hausaufgaben oder schreibt kreative Texte. Offenbar ist auch das Schreiben von Werbung kein Problem für die künstliche Intelligenz. In einem Youtube-Video präsentiert der Schauspieler und Unternehmer Ryan Reynolds einen Werbetext, den ChatGPT für den Mobilfunk-Anbieter Mint Mobile geschrieben hat. Reynolds besitzt die Mehrheitsanteile an Mint Mobile. In den Anweisungen für die KI spezifiert Reynolds, welche Elemente in der Werbung vorkommen sollen. So soll ein Witz und ein Schimpfwort enthalten sein, außerdem sollen laufende Rabattaktionen beworben werden. Zudem soll der Text so geschrieben sein, als habe ihn Reynolds selbst verfasst.

Das Ergebnis, das Reynolds daraufhin vorliest, ist wieder einmal verblüffend. Die KI erfüllt nicht nur die gesetzten Anforderungen, sondern formuliert den Text auf eine Weise, die tatsächlich treffend den Stil und Humor imitiert, für den Reynolds bekannt ist. Am Ende des Videos nennt Reynolds das Ergebnis “leicht erschreckend, aber überzeugend”. Übersetzt lautet der Text in etwa:

Hey, hier ist Ryan Reynolds. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Mint Mobile der Hammer ist, aber die Sache ist die. Alle großen Mobilfunkunternehmen da draußen beenden ihre Urlaubsangebote, aber nicht Mint Mobile. Wir halten die Party am Laufen, weil wir einfach so verdammt gut sind. Testen Sie Mint Mobile. Und hey, als zusätzlicher Bonus, wenn Sie sich jetzt anmelden, hören Sie meine Stimme, wenn Sie den Kundendienst anrufen. Nur ein Scherz. Das gibt’s nicht wirklich. Bleibt locker, Leute.

Das Video demonstriert nicht nur die verblüffenden Fähigkeiten von ChatGPT, sondern auch Reynolds Talent für Marketing. Über 600.000 Menschen haben sich das Video bislang angeschaut – das letztendlich immer noch eine Werbung für Reynolds Unternehmen ist.

