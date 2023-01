Rasender Elektro-Bus: VW bringt ID.Buzz mit 340 PS

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) plant laut einem Bericht von Autocar.co.uk eine besonders sportliche Variante des ID.Buzz. Demnach soll dieser VW ID.Buzz GTX eine Motorleistung von 250 kW, also knapp 340 PS, haben. Das wäre für einen VW Bus in der Tat bemerkenswert viel. Von der Tx-Reihe, dem klassischen VW Bus mit Verbrennungsmotor, hat VW nie eine besonders sportliche Variante verkauft. Beim T5.1 gab es zwar von 2003 bis 2009 einen Benzin-betriebenen Sechszylinder mit 3,2 Liter Hubraum, doch dieser Motor leistete nur 235 PS. Im aktuellen T6.1 ist bei 204 PS Schluss – ein Dieselmotor mit gerade einmal 2 Liter Hubraum liefert diese Leistung.

Der aktuelle ID.Buzz besitzt eine Motorleistung von 204 PS. 340 PS wären also eine massive Leistungssteigerung und würden gerade bei einem E-Auto, dessen Drehmoment ja nahezu vollständig von Anfang an zur Verfügung steht, eine extrem sportliche Fahrweise ermöglichen. Die Motorleistung kommt von zwei Elektromotoren, außerdem soll es Allradantrieb geben. Allradantrieb könnte auch für die weniger leistungsstarke Variante des ID.Buzz erscheinen, zumindest denke VW darüber nach.

Zusätzlich zu dieser Leistungsspitze soll der ID.Buzz GTX auch über eine spezielle Innenausstattung, zusätzliche Funktionen und eigene Farben verfügen. Laut dem Bericht soll der VW ID.Buzz GTX bereits 2023 auf den Markt kommen. Zum Preis gibt es keine Angaben.

Neben dieser GTX-Variante plant VWN auch noch eine Langversion des ID.Buzz mit langem Radstand und eine California-Camperversion. Dass VW an einer Langversion des ID.Buzz arbeitet, bestätigte uns der Konzern bereits 2022: VW ID.Buzz / Microbus – Fragen & Antworten zum elektrischen VW Bus (Daten + Preise).

Die Langversion will VWN im Sommer 2023 vorstellen. Anders als der derzeitige ID.Buzz, der nur fünf Sitze bietet, würde die Langversion drei Sitzreihen mit insgesamt sieben Sitzen zur Verfügung stellen. Das ist aber immer noch weniger, als was der aktuelle T6.1 oder der T7 bieten. Mit der Camper-Variante könnte laut Autocar.co.uk im Jahr 2025 zu rechnen sein.

Sowohl Langversion als auch Camper wären nahe liegende Erweiterungen des vorhandenen ID.Buzz-Angebots, die man bereits vom Tx kennt.

Das Kürzel GTX kennzeichnet bei VW die besonders leistungsstarken Elektro-Autos. So wie GTI und R also für die sportlichsten Benziner und GTD für den mächtigsten Diesel stehen und das GTE den stärksten Hybrid kennzeichnet, erkennt man am GTX die stärksten E-Autos aus dem VW-Konzern.

