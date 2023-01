2-TB-SSD für PS5 zum Knallerpreis bei Amazon

Die Konsolen der neuen Generation werden mit recht wenig Speicher ausgeliefert, so auch die Playstation 5. Doch mittels einer SSD lässt sich der Speicher recht einfach erweitern. Da diese hohe Anforderungen erfüllen müssen, sind sie leider recht teuer. Doch ein aktuelles Angebot bei Amazon bietet eine kompatible SSD mit wahlweise einem oder zwei Terabyte Speicher für einen vergleichsweise niedrigen Preis.

WD_Black SN850 SSD mit 1 TB für nur 119,90 Euro bei Amazon

WD_Black SN850 SSD mit 2 TB für nur 222 Euro bei Amazon

Die WD_Black SN850 ist eine NVMe-SSD mit Geschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s beim Lesen und bis zu 5.100 MB/s beim Schreiben. Damit erfüllt sie die Anforderungen der PS5 von mindestens 5.500 MB/s Lesegeschwindigkeit nicht nur, sondern übertrifft sie deutlich. Eine SSD mit dieser Spezifikationen kommt aber auch mit einem entsprechenden Preis, doch zum Glück gewährt Amazon einen deutlichen Rabatt. Die Variante mit einem Terabyte kostet derzeit nur 119,90 Euro statt 209,99 Euro UVP (43 Prozent Ersparnis), für zwei Terabyte werden statt 314,99 Euro nur 222 Euro fällig (30 Prozent Ersparnis). Die UVP ist zwar nur bedingt aussagekräftig, doch auch der Preisvergleich bestätigt, dass es sich um ein starkes Angebot handelt. Beide Varianten sind derzeit nirgendwo günstiger.

Wie Sie die SSD in Ihre Playstation 5 einbauen, erfahren Sie hier:

Playstation 5 mit M.2 SSD aufrüsten – Sony erklärt, wie es geht

Mit der Xbox Series X und Xbox Series S ist die SSD nicht kompatibel, diese Konsolen setzen auf proprietäre Speichererweiterungen – die übrigens noch teurer sind. In einem PC lassen sich die NVMe SSD dagegen problemlos nutzen – vorausgesetzt, auf dem Mainboard ist ein entsprechender Steckplatz verfügbar. Sollten Sie sich also irgendwann von Ihrer Playstation 5 trennen wollen, können Sie die SSD an anderer Stelle weiter einsetzen.

