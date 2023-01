Unbegrenzte Urlaubstage für Microsoft-Mitarbeiter in den USA

Die bei Microsoft in den USA fest beschäftigten Angestellten erhalten ab dem 16. Januar 2023 eine unbegrenzte Zahl an Urlaubstagen. Die einzige Bedingung ist, dass der Vorgesetzte zustimmen muss, wie The Verge berichtet. Das neue Modell für die Urlaubsregelung trägt die Bezeichnung “Discretionary Time Off”, kurz “DTO”. Das lässt sich mit “Freizeit nach eigenem Ermessen” übersetzen. Microsoft folgt damit dem Beispiel anderer US-Unternehmen, die ihren Beschäftigten ebenfalls mit “DTO” eine unlimitierte Anzahl an Urlaubstagen anbieten. Dazu zählen etwa Netflix oder Oracle. Es gibt aber auch Kritik am “DTO”-Modell, weil es dazu kommen kann, dass Mitarbeiter weniger Urlaubstage nehmen als bei einer fest vorgegebenen Anzahl an Urlaubstagen.

Mit “DTO” kann fortan auch jeder Microsoft-Mitarbeiter in den USA in Absprache mit seinem Chef beliebig viele freie Tage nehmen. Bisher gab es eine maximale Anzahl an Urlaubstagen, die ebenso wie die Arbeitszeit erfasst werden mussten. Durch die neue Regelung sollen die Mitarbeiter flexibler ihre Arbeits- und Freizeit einteilen können.

Microsoft erhöht auch die Zahl der freien Tage, die die Mitarbeiter beispielsweise im Falle eines Umzugs, Arztbesuchs oder Trauerfalls nehmen dürfen. Über die Änderung wurden die US-Mitarbeiter von Microsoft durch eine Mail informiert. In dieser Mail heißt es:

“Wie, wann und wo Mitarbeiter ihre Arbeit machen, hat sich dramatisch verändert. Und da wir uns gewandelt haben, war die Modernisierung unserer Urlaubspolitik hin zu einem flexiblieren Modell ein natürlicher nächster Schritt.”

Von der neuen Regelung bei Microsoft USA profitieren auch alle neu eingestellten Mitarbeiter sofort und ohne Wartezeit. Eine Ausnahme gibt es aus rechtlichen Gründen nur für Microsoft-Arbeiter, die auf Stundenbasis bezahlt werden. Alle Mitarbeiter, die bisher Urlaubstage angesammelt haben, erhalten für diese Tage eine einmalige Auszahlung im April. Für Mitarbeiter, die Microsoft außerhalb den USA beschäftigt, gelten die unbegrenzten Urlaubstage nicht. Microsoft begründet dies mit den unterschiedlichen Gesetzen und Vorschriften in den anderen Ländern.