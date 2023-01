Microsoft 365 Basic vorgestellt: Diese Funktionen bekommen Sie für 2 Euro

Microsoft hat ein neues Abo-Modell für Microsoft 365 vorgestellt, das lediglich zwei Euro im Monat kostet. Noch günstiger wird es bei jährlicher Zahlung, dann werden nur 20 Euro für zwölf Monate fällig. Die Lizenz gilt für eine Person und beinhaltet:

100 GB Cloud-Speicher

Web- und Mobilversion von Word, Excel, Powerpoint und Co.

Werbefreier E-Mail-Verkehr über Outlook

Zugang zu Microsofts technischem Support

Microsoft 365 Basic wird ab dem 30. Januar 2023 weltweit verfügbar sein. Abonnenten eines OneDrive-Tarifs mit 100 GB Speicher, der derzeit ebenfalls zwei Euro im Monat kostet, werden automatisch zu Microsoft 365 Basic hochgestuft. Neben den zum Start bereits verfügbaren Funktionen sollen im Laufe des Jahres noch erweiterte Sicherheitsfunktionen integriert werden, darunter Ransomeware-Recovery und passwortgeschütze Freigabe-Links in OneDrive. Diese Features sind in den teureren Abo-Optionen bereits enthalten. Bereits in Microsoft 365 Basic enthaltene Sicherheitsfunktionen sind die Datenverschlüsselung für ein Outlook-Postfach, die Überprüfung verdächtiger Links und die Überprüfung von Anhängen auf Viren und Malware.

Im Vergleich zum nächst teureren Tarif Microsoft 365 Personal (monatliche Kosten: sieben Euro) müssen Abonnenten von Microsoft 365 Basic außerdem auf die Desktop-Anwendungen von Word, Excel und Co. verzichten. Die Unterschiede zur kostenlosen Variante von Microsoft 365 sind: mehr Cloud-Speicher (100 GB statt 5 GB), der werbefreie Zugang zu Outlook sowie technischer Support. Letzterer erfolgt über Telefon oder Online-Chats.

Neben dem neuen Abo-Modell hat Microsoft auch die App für Microsoft 365 von Grund auf überarbeitet. Microsoft schreibt dazu:

Wir haben der Office-App ein neues Aussehen, einen neuen Namen und ein neues Symbol gegeben, indem wir Office.com, die mobile Office-App und die Office-App für Windows in die neue Microsoft 365-App mit noch mehr Funktionen integriert haben. Mit dieser App können Nutzer*innen von jedem Gerät aus schnell auf Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und mehr an einem Ort zugreifen. Pressemitteilung Microsoft

