Diese deutsche Stadt schenkt Ihnen 150 Euro für neue Elektrogeräte

Bis zu 150 Euro zahlt die Stadt Stuttgart, wenn Sie einen alten Kühlschrank, eine alte Kühl‐Gefrierkombination (Gefriertruhe, Gefrierschrank), eine alte Waschmaschine oder einen alten Geschirrspüler gegen ein neues Gerät eintauschen. Voraussetzung ist, dass das Altgerät je nach Geräteart mindestens 12 Jahre oder 15 Jahre auf dem Buckel hat. Hintergrund der “Aktion Gerätetausch”: Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg will die Menschen zum Strom sparen animieren.

Besonders Kühlschränke belasten die Haushaltskasse, denn Kühlschränke laufen ja durchgehend. Die Stadt Stuttgart schreibt:

Er läuft und läuft und läuft – 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Kein Wunder, dass der Kühlschrank da einen starken Einfluss auf den Energieverbrauch des Haushalts hat. Bis zu 20 Prozent kann zum Beispiel der Anteil einer veralteten Kühl‐Gefrierkombination am Gesamtstromverbrauch eines Haushalts betragen. Der Tausch hin zur höchsten Effizienzklasse spart jährlich im Schnitt 80 Euro pro Jahr an barem Geld und 130 Kilo CO2 jährlich.