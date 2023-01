Handytarif mit 30 GB für unschlagbare 14,99 € und monatlich kündbar – nur für kurze Zeit

Normalerweise erhält man allerhöchstens 20 GB Inklusiv-Datenvolumen für einen LTE-Handytarif zu diesem Preis. Bei sim.de bekommt man jetzt aber mehr: Für ganze 30 GB zahlen Sie monatlich nur 14,99 Euro statt sonst 19,99 Euro. Wer das Schnäppchen nicht verpassen will, sollte schnell sein: Den attraktiven Preis gibt es nur für kurze Zeit.

Den LTE-Tarif mit Allnet-Flat und Download-Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s gibt es in zwei Varianten: In der monatlich kündbaren Variante kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro hinzu. Wählen Sie den Tarif mit 24 Monaten Laufzeit, entfällt der Anschlusspreis.

Preisvergleich: Wie gut ist das Angebot wirklich?

Der Anbieter sim.de bietet diesen Tarif im O2-Netz sonst mit nur 20 GB und zu einem Preis von 19,99 Euro an. Sie sparen also jeden Monat 5 Euro – und das dauerhaft, denn der Preis wird während der Vertragslaufzeit nicht erhöht. Sucht man einen vergleichbaren Tarif im Tarif-Rechner über alle Anbieter hinweg, findet man das nächst-beste Angebot für einen 30 GB-Tarif ab 19,99 Euro monatlich (bei dem Anbieter Dr.Sim). Das Angebot von sim.de mit 30 GB Datenvolumen und 50 Mbit ist also derzeit das beste am Markt.

Die Daten des Tarifs im Überblick:

Anbieter: sim.de

Netz: O2

Datenvolumen: 30 GB mit LTE bis zu 50 Mbit/s

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 14,99 Euro

Optionen: Monatlich kündbar oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

Anschlussgebühr (monatlich kündbar): 19,99 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Einfache Rufnummermitnahme vom bisherigen Anbieter

Ende der Aktion: unbekannt

