Fairphone 2: Android-Support endet im März 2023 – das müssen Sie beachten

Der niederländische Elektronik-Hersteller Fairphone stellt im März 2023 den Support für sein Fairphone 2 ein. Das nachhaltige Handy kam 2015 auf den Markt. Damals sicherte der Hersteller drei bis fünf Jahre Software-Support zu. Dieses Versprechen hat Fairphone mit fünf Betriebssystem-Updates und Sicherheitsupdates, die über sieben Jahre lang ausgeliefert wurden, übertroffen.

Ersatzteile erhältlich, solange der Vorrat reicht

In diesem Jahr wird der Software-Support für das Fairphone 2 nun jedoch endgültig eingestellt. Fairphone will auch nach dem Support-Ende noch Ersatzteile für das Smartphone anbieten. So sollen beispielsweise Display-Module noch so lange verfügbar sein, wie der Vorrat reicht. Neue Updates, die Sicherheitslücken stopfen oder neue Funktionen hinzufügen, wird es jedoch nicht mehr geben. Der Hersteller rät außerdem davon ab, das Fairphone 2 nach Mai 2023 noch für “sicherheitskritische Apps“ zu nutzen. Ab diesem Zeitraum fehlen dem Handy die neuesten Sicherheitsupdates, was vor allem für sensible Daten auf dem Gerät gefährlich werden könnte.

Fairphone warnt vor Nutzung sicherheitskritischer Apps

“Ab März 2023 gerät das Gerät in Bezug auf Sicherheitsupdates ins Hintertreffen, so dass es mit der Zeit immer unsicherer wird. Wir empfehlen Ihnen, nach Mai 2023 keine Apps mehr zu verwenden, die auf sensible Daten zugreifen. Wenn das Fairphone 2 für eine schwerwiegende Sicherheitslücke anfällig ist, können wir sie nicht mehr beheben,“ warnt der Hersteller in einem Blogbeitrag. “Einige sicherheitskritische Apps – wie z. B. Banking-Apps – werden das Gerät mit der Zeit als veraltet ansehen und nicht mehr funktionieren. Dies wird wahrscheinlich erst in ein paar Jahren der Fall sein, ist aber von der jeweiligen Anwendung abhängig, so dass es schwer zu sagen ist, wann es passieren könnte. Normale Apps werden noch jahrelang weiterlaufen,“ so Fairphone weiter.