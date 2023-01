Kabelchaos: So schaffen Sie Ordnung

Smartphones, Tablets, Kameras und und und – jedes Gerät hat sein eigenes Ladekabel. Hinter Fernsehern und Schreibtischen hängen oft noch jede Menge verstaubter Strippen. Für die meisten neuen Geräte ist zwar heute USB-C der Standardanschluss, obwohl Apple seine Lightning-Anschlüsse für das iPhone beibehält. Ältere Geräte verwenden aber nicht umkehrbaren USB-A-Anschluss, und einige bleiben sogar bei Micro-USB. Fitbit wiederum verwendet für fast jeden seiner Aktivitäts-Tracker ein anderes Ladekabel, proprietär und nicht standardisiert.

Räumen Sie auf. Wir geben Tipps, wie Sie im Kabelwirrwar Ordnung schaffen.

Weniger Kabel = weniger Durcheinander

Sortieren Sie zunächst alle Ladegeräte oder Kabel aus, für die es gar keine Verwendung mehr gibt.

Danach sollten Sie sich fragen, ob Sie tatsächlich mehrere Micro-USB-, USB-A- und USB-C-Kabel brauchen. Alles andere sollten Sie zum Wertstoffhof bringen oder jemandem geben, der recycelt.

Investieren Sie lieber in ein paar Ladekabel, die mehr als eine Anschlussmöglichkeit haben. So können Sie die Anzahl der benötigten Kabel verringern.

Anker

Kaufen Sie 2-in-1- oder 3-in-1-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Daten mit Smartphones und Tablets. Diese können mit verschiedenen USB- und Apple-Lightning-Anschlüssen ausgestattet sein. Das Powerline II 3-in-1-Kabel von Anker beispielsweise verfügt über einen klassischen USB-A-Anschluss an einem Ende und eine Auswahl an Micro-USB-, USB-C- und Lightning-Anschlüssen am anderen Ende – erhältlich in Weiß oder Schwarz.

Go wireless – kabellos schafft Platz

Mit einer kabellosen Tastatur und einer kabellosen Maus schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch. Diese Geräte müssen Sie zwar aufladen, aber die dafür nötigen Kabel können Sie verstecken, bis Sie diese brauchen. Dadurch werden auch USB-Anschlüsse an Ihrem Computer oder Ihrer Dockingstation frei, die Sie für andere Geräte nutzen können.

Nutzen Sie für mehrere Geräte nur eine Ladestation

Amazon



Für Geräte, die kabelloses Laden unterstützen, reicht eine Ladestation, die nur ein Kabel zur Steckdose benötigt. Der oben abgebildete Twelve South HiRise 3 beispielsweise (für 100 Euro hier bei Amazon) kann ein MagSafe-iPhone, die Airpods und die Apple Watch aufladen – alles gleichzeitig und mit nur einem Kabel.

Wenn Sie alle Ihre Geräte an einem Ort aufladen können, sollten Sie eine Ladestation in Betracht ziehen, die mehrere Geräte aufladen kann, wie beispielsweise die 7-in-1-Ladestation von KKM, erhältlich bei Amazon für rund 18 Euro.

Amazon

Verwenden Sie kürzere Kabel

Lange Kabel sind nützlich, wenn Sie eine große Reichweite brauchen, aber sie sind nur lästig, wenn sie sich über Ihren Schreibtisch schlängeln.

USB-, Lightning-, HDMI-, Ethernet- und andere Kabel gibt es alle auch in kurzen Varianten.

Tipp: So lang dürfen USB-Kabel sein

Kaufen Sie farbige Kabel oder beschriften Sie die Kabel

Manchmal ist es schwierig, sich zu merken, welches Kabel mit welchem Gerät oder welchem Anschluss am Computer oder Fernseher verbunden ist. Für besseren Überblick können farbige Kabel sorgen – wobei Sie sich dann wieder merken müssen, welche Farbe wofür zuständig ist.

Idealer ist es, jedes Kabel mit einem Etikett zu versehen, auf dem steht, welchen Zweck es erfüllt: Strom für den Fernseher, Ladegerät für das Handy und so weiter. Sie können auch den Namen des Geräts (“Fernseher”, “Drucker” usw.) oben auf den Stecker schreiben.

Nutzen Sie Ladegeräte mit mehreren Anschlüssen und Mehrfachsteckdosen

Wenn Sie Ihre Geräte nicht direkt am Computer aufladen, brauchen Sie ein Ladegerät für all diese Kabel.

Kaufen Sie ein Ladegerät mit mehr als einem USB-Anschluss. Ein Beispiel sind die Multiport-Ladegeräte von UGreen und Anker für die Wand und den Schreibtisch. Das abgebildete UGreen Nexode USB-C-Ladegerät kostet bei Amazon 170 Euro, es gibt aber auch deutlich günstigere UGreen-Lösungen. Das USB-C-Ladegerät von Anker bietet Amazon derzeit für 51 Euro an. Auch von Anker gibt es viele Varianten.

UGreen und Anker

Ein Wandladegerät wird, wie der Name schon sagt, direkt in die Steckdose an der Wand gesteckt. Ein Desktop-Ladegerät verfügt über ein Kabel, das an die Wandsteckdose angeschlossen wird und Ihnen mehr Flexibilität bei der Positionierung bietet. So können Sie eine Reihe von Geräten aufladen, haben aber nur ein Kabel zur Wand.

Diese Geräte eignen sich auch hervorragend auf Reisen, weil Sie nicht mehrere Ladegeräte mitnehmen müssen.

Achten Sie auf den richtigen USB-Anschluss. USB-A ist die ältere Version, aber viele Geräte benötigen jetzt einen USB-C-Anschluss für ihre Kabel.

Wenn Sie mehrere Steckdosen brauchen, gibt es auch Steckdosenleisten mit Ladeanschlüssen. Platzsparender sind Steckdosenwürfel, die es in einer Vielzahl von Ausführungen gibt.

Eine weitere platzsparende Möglichkeit sind Wandsteckdosen mit USB-Steckplätzen.

Amazon

Packen Sie Kabel weg, die Sie nicht ständig brauchen

Kabel, die Sie nur gelegentlich brauchen, sollten Sie wegpacken, aber trotzdem griffbereit haben.

Für Ihren Arbeitsbereich bietet sich vielleicht eine Schublade an, die Sie an einem Regal oder unter Ihrem Schreibtisch anbringen können.

Amazon

Praktische Taschen für unterwegs

Packen Sie Ihre Ladegeräte und Kabel in eine Tasche – perfekt für unterwegs, aber auch praktisch für zu Hause und im Büro.

Tech-Taschen der Spitzenklasse hat Troubadour im Programm. Nicht billig, aber vom Feinsten.

Im Buddy Case (101 Euro) können Sie die wichtigsten technischen Geräte zu Hause, im Büro oder auf Reisen verstauen. Das Fassungsvermögen von 1,5 Litern sollte ausreichen, um ein Laptop-/Handy-Ladegerät, Ohrhörer, Kabel und eine Powerbank unterzubringen.

Troubadour

Wenn Sie mehr mitnehmen müssen, dann bietet das Caboodle Tech Case (120 Euro) mit 3 Litern das doppelte Fassungsvermögen.

Das Rig Case (132 Euro) schließlich hat ein Fassungsvermögen von 3,3 Litern und verfügt über noch mehr Innentaschen.

Es gibt aber auch Taschen, die wesentlich weniger kosten. Im unteren Preissegment finden Sie beispielsweise Taschen von UGreen, etwa das wasserfeste Travel Case mit einem tieferen Fach für Ladegeräte und Kabel und einem Netzfach mit Reißverschluss für kleinere Gegenstände wie Speicherkarten. Das Travel Case gibt es bei Amazon für knapp 20 Euro.

Eine schlankere Reisetasche von UGreen bietet Platz für ein Tablet sowie zahlreiche Kabel und kleines Zubehör. Erhältlich bei Amazon für rund 25 Euro.

Günstig ist auch ein Case von JTech für 13 Euro. Die strapazierfähige Hartschalentasche schützt Ihr elektronisches Zubehör vor Wasser, Stößen und Stürzen auf Reisen und bietet Platz für Ihr Handy, Kabel, eine schlanke Powerbank und Speicherkarten.

Evri

Ein bisschen an einen Waschbeutel erinnert die Evri Travel Pouch, die etwa 16 Euro kostet und neun Staufächer hat.

Kabelbinder, Clips, Kabelboxen und -schläuche

Wo mehrere Kabel nebeneinander liegen, können Kabelbinder für Ordnung sorgen und auch verhindern, dass man über die Kabel stolpert. Sie können dafür wiederverwendbare Klettverschlüsse nutzen, beispielsweise von Cable Creation, 50 Stück für 4 Euro bei Amazon.

Oder Sie verwenden Plastikkabelbinder. Stören Sie sich dabei nicht an den hohen Stückzahlen – Kabelbinder können Sie für vieles nutzen. Und manchmal können für eine Ordnung im Kabelgewirr auch schon Klammern helfen, die es bei Amazon in unterschiedlichen Farben und Größen gibt.

Kabelhalter wie die von Soulwit, erhältlich bei Amazon für 9 Euro, die Sie auf dem Fußboden, am Armaturenbrett des Autos oder an anderen Stellen festkleben, sorgen dafür, dass Kabel nicht verrutschen.

Wenn Kabel nicht so gut versteckt werden sollen, sind Kabelschläuche oft eine bessere Lösung. Die Kabelschläuche können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Ein Schlitz entlang des Rohrs erleichtert das Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln.

Eine aufgeräumte Lösung stellen Kabelboxen dar. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Materialien und sie verhindern, dass Staub und andere Verschmutzungen Ihre Stecker verunreinigen.

Amazon

