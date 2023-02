Fraenk Handytarif: 7 GB im Telekom-Netz für nur 10 Euro und monatlich kündbar

Wenn Sie auf der Suche nach einem Mobilfunkvertrag ohne Vertragslaufzeit oder jeglichen anderweitigen Verwaltungsstress sind, ist wahrscheinlich der günstige Mobilfunkanbieter der Deutschen Telekom “Fraenk” die Lösung. Dieser liefert Ihnen einen Postpaid-Tarif im tollen D-Netz der Deutschen Telekom ohne Bereitstellungspreis und ohne Vertragslaufzeiten. Der Handytarif lässt sich vollständig per App abschließen und verwalten.

Fraenk-Tarif jetzt für nur 10 Euro im Monat

Auch der Preis enthält keinen Haken. Bei Fraenk erhalten Sie für nur 10 Euro im Monat eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, 7 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s im Download und bis zu 10 Mbit/s im Upload (mit möglicher Nachbuchung).

So starten Sie Ihren Fraenk-Tarif

Sie besuchen die Fraenk-Webseite und installieren die dazugehörige Handyapp. In dieser aktivieren Sie Ihren Tarif – fertig. Nach einer kurzen Bestätigung Ihrer Personalien können Sie mit einem eSIM-fähigen Smartphone sofort loslegen. Ansonsten wählen Sie eine herkömmliche SIM-Karte in der App, die Sie per Post erhalten. Bezahlen können Sie per Paypal oder per SEPA-Lastschriftverfahren.

Fraenk-Tarif– die Konditionen

7 GB LTE25 im D-Netz für nur 10 Euro im Monat

LTE25 im D-Netz für nur Nachbuchung von Extra-Volumen möglich

Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inkl. Schweiz

monatlich kündbar

Kostenlose Rufnummernmitnahme

per PayPal oder SEPA-Lastschrift zahlen

Aktivierung über eSIM möglich

keine Aktivierungs- und Bereitstellungsgebühr

Keine versteckten Kosten

Neben den geringen monatlichen Kosten von nur 10 Euro haben Sie immer volle Kostenkontrolle über die App. Böse Überraschungen gibt es nicht, denn teure Sonderrufnummern oder -dienste sind gesperrt. So bleibt Ihre Rechnung, sollten Sie kein Extra-Volumen dazubuchen, stets bei 10 Euro.

Falls Sie doch einmal mehr Datenvolumen benötigen, können Sie entweder 2 GB für 5 Euro für 30 Tage oder sogar 24 GB ebenfalls für 5 Euro dazubuchen. Zweiteres ist allerdings innerhalb von 24 Stunden zu verbrauchen.

Der Betrag wird bequem monatlich von deinem PayPal- oder Bankkonto abgebucht. Die Abbuchung erfolgt generell meist zum 11. des Monats.

Beachten Sie: Nach dem Verbrauch Ihres regulären Datenvolumens wird die Geschwindigkeit der Übertragung auf 32 Kbit/s im Up- und Download gedrosselt.

