Zava (ehemals DrEd): So funktioniert der Online-Arztdienst

Unberechenbare Wartezeiten, Terminprobleme, übervolle Empfangszimmer: Arztbesuche ziehen sich oft nervtötend in die Länge und verlangen uns neben Geduld auch manche Unannehmlichkeit ab. Langes Parkplatzsuchen, Terminkämpfe und das öde Sitzen im Wartezimmer kann man sich aber sparen, wenn man im Internet zum Arzt geht. Solche Angebote stehen heute immer umfangreicher zur Verfügung – eine logische Konsequenz aus der Pandemie und der zunehmenden Schnelllebigkeit der Gesellschaft.

Eines dieser Angebote ist der Online-Arztdienst Zava, der 2011 unter dem Namen „DrEd“ gegründet wurde. Abgeleitet vom französischen „Ça va?“ („Wie geht’s?“) will man ärztliche Leistungen dort ohne große Abstriche auch virtuell verfügbar machen. Die Mittel moderner Tele-Medizin machen es möglich. Besuche in der virtuellen Praxis bringen viele Vorteile mit, in manchen Bereichen können die digitalen Diagnosen mit einer Behandlung beim Hausarzt aber noch nicht mithalten.

Behandlung im Netz: Wie funktioniert das?

Per Tastendruck fordern wir auf der Webseite von Zava eine medizinische Behandlung an oder lassen uns ein Medikament verschreiben. Weil alle dort behandelnden Ärzte in einer zugelassenen Ärztekammer registriert sind, ist das völlig legal und medizinisch korrekt. Anders als in der überfüllten Arztpraxis um die Ecke müssen wir uns dank exakt festgelegter Termine bei Zava nicht mit dem üblichen Wartezeiten-Lotto herumschlagen. Eventuelle Wartezeiten gestalten sich in den eigenen vier Wänden auch angenehmer (und produktiver) als in prall gefüllten und stickigen Wartezimmern.

Die Online-Ärzte sind zudem an 365 Tagen im Jahr erreichbar und verzichten auf die bei niedergelassenen Ärzten oft deutlich eingeschränkten Sprechstunden-Zeiten. Von 8 bis 20 Uhr ist das Portal geöffnet, Sonderzeiten sind für einen kleinen Aufpreis ebenfalls buchbar.

Hinweis: Zava bot für Sprechstunden früher auch eine eigene App an, die hat man im letzten Jahr aber eingestellt.

Patientenkonto einrichten: Los geht‘s

Behandlungen finden bei Zava per Video-Schalte oder auch per Telefon statt, vorher muss man lediglich einen Fragebogen in der Online-Maske der Webseite ausfüllen (Anamnese). Abhängig von unseren Beschwerden müssen wir gegebenenfalls auch noch Fotos hochladen. Wichtiger Schritt vorab: Wir registrieren uns und richten ein Patientenkonto ein.

Von der Online-Hautuntersuchung über Frauen- oder Männergesundheit, Allgemeinmedizin oder chronische Erkrankungen bündelt das Online-Angebot bei Zava auch die Leistungen gleich mehrerer Fachärzte. Sexualgesundheit gehört ebenfalls zum Portfolio und dürfte bei der Entstehung von “DrEd” einer der Hauptgründe gewesen sein. So können Sie sich bei Zava diskret Potenzmittel wie Viagra verschreiben oder einen Test auf Geschlechtskrankheiten zuschicken lassen. Das ist ideal für Menschen, die mit solchen Fragen oder Problemen nicht zu ihrem Hausarzt gehen wollen.

Insgesamt bietet das Ärzte-Portal rund 35 gängige Behandlungsgebiete an. Hier finden Sie eine Übersicht.

Rezepte: Digital oder postalisch

Haben wir unser Anliegen mit dem Tele-Mediziner besprochen, kann dieser bei Bedarf ganz normal ein Rezept verschreiben, welches dann in digitaler Form an eine Apotheke unserer Wahl geht. Das kann die Hausapotheke um die Ecke sein oder eine beliebige Internet-Apotheke. Auch das Versenden in Papierform ist möglich. Der Prozess geht zügig über die Bühne: Mehr als eine Stunde müssen Patienten bei Zava normalerweise nicht warten, dann geht das Rezept auf die Reise.

Oft kann man verschriebene Medikamente dann schon nach wenigen Stunden abholen. Ob man Rezepte direkt bei Zava bezahlt oder erst in der Apotheke, kann man sich dabei in der Regel aussuchen. Beim Versand von Medikamenten fallen bei Zava standardmäßig keine Kosten an, der Eilversand schlägt mit 10 Euro zu Buche. Waren kommen dann mit DHL oder UPS bis an die Haustüre, bezahlt wird per Kreditkarte, PayPal, Lastschrift oder Klarna.

Schon mehr als 7 Millionen Behandlungen zählt der Anbieter. Das orts- und größtenteils auch zeitunabhängige Angebot kommt also gut an. Dafür gab es in der Vergangenheit durchaus positives Feedback: Trustpilot listet den Service aktuell mit 4,6 von 5 Punkten, bei immerhin mehr als 8.000 Bewertungen. Der Hauptsitz von Zava liegt in London, es gibt aber auch eine deutsche Zweigstelle in Hamburg.

Mit diesen Kosten müssen Sie bei Zava rechen

Ob Kosten für Behandlungen oder Rezepte bei Zava von Ihrer Versicherung übernommen werden, sollten Sie vorab mit Ihrer Krankenkasse klären. Weil Zava in Irland registriert ist und dort reguliert wird, handelt es sich bei dem Angebot eigentlich um einen Arztbesuch im Ausland. Es gibt aber auch in Deutschland eine Niederlassung und Zava arbeitet mit europäischen Versandapotheken zusammen – grundsätzlich spricht deswegen nichts gegen eine Kostenerstattung. Doch aufgepasst: Bei den Rezepten für Arzneimittel handelt es sich um Privatrezepte. Klären Sie also vorher die Kostenübernahme durch Ihre Krankenkasse!

Die Behandlungen mit einem medizinischen Fragebogen kosten derzeit zwischen 9 und 29 Euro, der Online-Hautcheck kostet 19,99 Euro. Aufschläge zu solchen Preisen können außerhalb der üblichen Geschäftszeiten anfallen, etwa von 20 bis 22 Uhr oder von 6 bis 8 Uhr. Auch an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Gebühren von rund 10 Euro fällig.

Privatpatienten können sich beispielsweise die Kosten für Labordiagnostik erstatten lassen, dafür stellt Zava die benötigte GOÄ-Rechnung (Gebührenordnung für Ärzte) im verschlüsselten Account zur Verfügung.

Eine Kostenübersicht finden Sie hier.

Im Kontoauszug erscheinen für Bezahlungen an Zava keine identifizierenden Merkmale. Details zur Behandlung, durchgeführten Tests oder über die verschriebenen Medikamente kann man dort nicht lesen. Mitarbeiter müssen zudem eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, behandelnde Mediziner sind an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. Dennoch werden auf den Servern von Zava natürlich sensible und persönliche (Gesundheits)-Informationen über behandelte Patienten gespeichert, die im Falle eines Hacker-Angriffs oder Datenleaks potenziell offengelegt werden könnten.

Nachteile der Online-Praxis: Hier müssen Sie mitunter Abstriche hinnehmen

Die großen Vorteile des Ärzteportals Zava sind vor allem eine wesentliche Zeitersparnis, kürzere Wartezeiten bei (Fach)-Ärzten und besonders diskrete und hygienische Termine ohne Kontakte mit Fremden. In einigen Bereichen muss man bei dem Online-Ärztedienst aber klare Abstriche attestieren:

Man kennt den behandelnden Arzt nicht: Das Vertrauensverhältnis zu behandelnden Medizinern ist oft ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Diagnosen und Therapien. Soweit wir das einschätzen können, arbeiten bei Zava zwar ausschließlich qualifizierte und kompetenten Ärzte, den behandelnden Mediziner kennt man dort in der Regel trotzdem nicht. Über eine Video-Schalte fällt es manchen Menschen zudem nicht leicht, in kurzer Zeit ein persönliches Verhältnis aufzubauen.

Kein physischer Kontakt: Diagnosen und Untersuchungen müssen Ärzte hier ausschließlich anhand von Video-Streams, Fotos oder Beschreibungen des Patienten durchführen. Das klappt in manchen Bereichen problemlos, lässt aber kein Abtasten, Abhorchen oder ähnliches zu. Auch deswegen ist das Angebot bei Zava auf bestimmte Medizinbereiche beschränkt.

Fotopflicht: Für manche Erkrankungen, besonders im Hautbereich, müssen Patienten zusätzlich Bilder der betroffenen Stellen anfertigen und hochladen.

Für Senioren nicht unbedingt geeignet: Trotz einer betont einfachen Webseite mit einer durchdachten und gelungenen Navigation, können besonders ältere Menschen Schwierigkeiten mit solchen Angeboten der Tele-Medizin haben, weil mitunter das technische Knowhow fehlt.

Datenschutz: Nutzerbezogene Daten werden von Zava zwar verschlüsselt, dennoch beherbergt der Ärzte-Service eine riesige Datenbank sensibler und persönlicher Informationen. Solche Datenoasen geraten für gewöhnlich leichter ins Visier böswilliger Akteure als die Hausarztpraxis um die Ecke. Das ist natürlich nicht die Schuld des Anbieters, sollte von Nutzern aber bedacht werden.

Für Zava stehen Ihnen etwa in Form von gospring.de, Doktorabc oder 121doc.de auch Alternativen zur Verfügung.