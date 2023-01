Hacker treiben deutsches Unternehmen in die Insolvenz

Hacker haben ein aufstrebendes deutsches Unternehmen in die Insolvenz getrieben, nämlich den Fahrradhersteller Prophete. Das berichtet die FAZ in ihrer Online-Ausgabe und zitiert dafür Manuel Sack (der für die Kanzlei Brinkmann & Partner arbeitet), den vorläufige Insolvenzverwalter von Prophete:

Ende November ist das Unternehmen von Hackern angegriffen worden. Für drei bis vier Wochen lag dadurch das Unternehmen still. Die daraus resultierenden Verluste waren für das Unternehmen nicht mehr zu bewältigen.

Wobei Prophete aber bereits vorher angeschlagen war, da die Geschäftsentwicklung unerwartet schwach verlief und der Fahrradhersteller in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen sein Umsatzziel für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 deutlich verfehlte, wie die FAZ schreibt. Der Insolvenzverwalter nennt hierfür unterbrochene Lieferketten, also vermutlich die Chipkrise, als Grund. Es war also nicht der Hackerangriff allein am Niedergang des Unternehmens schuld, sondern der Angriff aus dem Web war sozusagen der letzte Schlag, der das bereits taumelnde Unternehmen niederstreckte.

Prophete verkauft Fahrräder unter diversen Marken. Günstige Fahrräder unter dem Namen “Prophete” für Baumärkte und Discounter, sowie über seine Tochtergesellschaft Cycle Union höherpreisige Fahrräder unter den Markenbezeichnungen Kreidler, Rabeneick und VSF Fahrradmanufaktur für den Fachhandel; dafür produziert Prophete auch E-Bikes unter der Marke E-Bike Manufaktur.

Prophete stellte bereits vor Weihnachten einen Insolvenzanztrag. Jetzt sucht der Insolvenzverwalter einen neuen Investor. Brinkmann & Partner schreibt:

Zum Verkauf stehen der operative Geschäftsbetrieb der insolventen operativen Gesellschaften Prophete (Rheda-Wiedenbrück) und Cycle Union (Oldenburg) mit den Marken Prophete, e-bike manufaktur, vsf fahrradmanufaktur und Kreidler. Die nicht von der Insolvenz betroffene Beteiligung an der rumänischen Eurosport DHS in Höhe von 47,5 Prozent sowie die Betriebsimmobilien an den Standorten Rheda-Wiedenbrück und Oldenburg können ebenfalls erworben werden.

