Sharkoon Skiller SGH50: Hi-Res-Audio-Headset für Gamer im Test

Auf einen Blick Pro hoher Tragekomfort

ausgewogener, kräftiger Sound für ein Gaming-Headset

tolles Mikrofon

modulares Kabelsystem

günstiger Preis Kontra zu groß für kleine Köpfe

für manche zu schlicht (kein RGB, etc.)

kein Tuning oder Raumklang via Software Fazit Insgesamt bietet das Sharkoon Skiller SGH50 ein rundum gelungenes Paket für Gamer und Musikliebhaber. Mit dem leistungsstarken Sound, schlichten Optik, einem sehr guten Mikrofon und dem modularen Kabelsystem kann das Gaming-Headset überzeugen. Der aktuelle Online-Preis von 55 Euro erscheint dabei auch angemessen. Verzichten müssen Sie allerdings auf Gaming-Blingbling wie RGB-Beleuchtung und die Möglichkeit, über eine Software Optionen wie Raumklang zuzuschalten oder die Wiedergabe nach eigenen Bedürfnissen mit Hilfe eines Equalizers weiter anzupassen.

Das Sharkoon Skiller SGH50 erhält den PC-WELT-Award “Attraktiver Preis”. IDG

Ein Gaming-Headset sollte eine Menge bieten: Guten Sound, ein angenehmes Tragegefühl und eine gute Sprachübertragung. Aber was ist, wenn es noch mehr kann? Das Sharkoon Skiller SGH50 versucht genau das und bietet ein anständiges Rundumpaket für Gamer und Musikliebhaber.

Schlichtes, aber edles Design

Das Sharkoon Skiller SGH50 präsentiert sich in einem zeitlosen schwarzen Design, das auch in Videokonferenzen nicht unangenehm auffällt. Die Ohrpolster sind mit hellen Nähten verziert und die Ohrmuscheln und der Kopfbügel sind mit einer dezenten Aluminiumverkleidung versehen, die dem Headset einen dynamischen Metallic-Look verleiht. Auffällige Muster, Strukturen oder RGB-Beleuchtung suchen Sie hier vergeblich.

Ein Ring aus glänzendem Aluminium sorgt für einen edlen Akzent an den Ohrschmuscheln. Friedrich Stiemer

In Sachen Ausstattung ist das Sharkoon Skiller SGH50 solide aufgestellt. Das Gaming-Headset bietet eine Impedanz von 55 Ohm, die in Verbindung mit der akustischen Optimierung seitens des Herstellers zu einer zertifizierten Hi-Res-Audioqualität und einem ausgewogenen Klang führt. Dies ermöglicht dem Nutzer, feine Details in der Musik wahrzunehmen und präzise Gegner in Spielen zu orten.

Leistungsstarke Audiotreiber und abnehmbares Mikrofon

Die Audiotreiber des Sharkoon Skiller SGH50 erweisen sich als ziemlich leistungsstark und können Explosionen und Musikstücke druckvoll und prägnant wiedergeben, was unter anderem auch am hohen Frequenzbereich von 10 Hz bis 40 kHz liegt. Da das Gaming-Headset keine digitale Klangverarbeitung (DSP) mitbringt, muss die Quelle die Klangoptimierung vornehmen. Wer nur über eine Onboard-Sound-Lösung verfügt, der sollte hier zu einem (USB-)Verstärker greifen, damit der Klang auch ordentlich zur Geltung kommt.

Dank der weichen Polsterung an Kopfbügel und Ohrmuscheln lässt sich das Gaming-Headset angenehm tragen, auch über mehrere Stunden. Friedrich Stiemer

Das abnehmbare Mikrofon des Headsets überträgt die Stimme dank der natürlichen Aufnahmecharakteristik und des mitgelieferten Popschutzes überraschend kristallklar und unverzerrt – in dieser Preisklasse ein erstaunliches Highlight!

Angenehmer Tragekomfort dank weicher Polsterung und automatischer Verstellung

Ohrumschließende Ohrmuscheln und ein Kopfbügel, die mit besonders angenehmem, weichem Kunstleder gepolstert sind, ermöglichen einen stundenlangen Tragekomfort. Dank des autmatischen Zugsystems passt sich das Sharkoon Skiller SGH50 automatisch an die Kopfform an, wodurch das Aufsetzen des Headsets schnell und mühelos klappt. Nur bei kleineren Köpfen sitzt das Headset leider etwas zu locker und rutscht herunter, also achten Sie unbedingt darauf!

Modulares Kabelsystem

Ein weiteres Highlight des Sharkoon Skiller SGH50 ist das modulare Kabelsystem. Dank der robusten TPE-Ummantelung und dem modularen Stecksystem ist das Anschließen verschiedenster Geräte problemlos möglich, solange Sie eben über einen analogen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss verfügen. Die kompakte Kabelfernbedienung ermöglicht es, Lautstärke und Mikrofon-Stummschaltung jederzeit im Griff zu haben.

Sharkoon liefert mehrere Kabel mit, um das Skiller SGH50 möglichst flexiblen an analogen Quellen einsetzen zu können. Friedrich Stiemer

Sharkoon Skiller SGH50 in der Praxis

Doch wie schlägt sich das Sharkoon Skiller SGH50 in der Praxis? In unserem Test konnten wir feststellen, dass das Headset in puncto Sound und Sprachübertragung seine Versprechen einhält. Der Klang ist ausgewogen und die Hi-Res-Audioqualität lässt feine Details in der Musik erkennen. Auch das Orten von Gegnern in Spielen funktioniert hervorragend. Auf virtuellen Raumklang müssen Sie allerdings verzichten, auch wenn der Stereo-Sound bereits eine gute Lokalisierung zulässt.

Das angenehme Polster und die anpassungsfähigen Ohrmuscheln und Kopfbügel tragen ebenfalls dazu bei, dass das Tragen des Headsets über längere Zeit hinweg kein Problem darstellt. Wie bereits erwähnt haben bloß kleinere Köpfe Probleme damit, dass das Headset nicht passt.