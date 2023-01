Netto verkauft günstiges Balkonkraftwerk mit Solarpanels

Netto verkauft in seinem Onlineshop wieder ein Balkonkraftwerk. Dabei handelt es sich um das Juskys Balkonkraftwerk 600 Watt für 699,99 Euro. Das Kraftwerk liefert der Discounter Netto in zirka 36 Werktagen. Angesichts der derzeit miserablen schlechten Verfügbarkeit bei Balkonkraftwerken ist das ein spannendes Angebot.

Balkonkraftwerk bei Netto kaufen

Das Balkonkraftwerk besteht aus zwei Solarmodulen samt Mikro-Wechselrichter und allen erforderlichen Kabeln. Netto liefert das Balkonkraftwerk steckerfertig, wie das Unternehmen schreibt. Doch gewisse Voraussetzungen müssen bei Ihnen durchaus vorliegen, beispielsweise ein geeigneter Zähler in Ihrem Haus. Mehr dazu lesen Sie hier: Strom erzeugen auf dem Balkon – so einfach geht’s.

Sie überwachen die Stromförderung via App, die es für iOS und Android gibt. Ein WLAN-Anschluss ist in das Balkonkraftwerk integriert. Die Solarpanels sind 175 x 110 x 3 cm groß, das mitgelieferte Wechselstromkabel ist fünf Meter lang.

Wichtig: Ein Montagesystem liegt nicht bei, darum müssen Sie sich selbst kümmern. Ebenso müssen Sie sich selbst um die Montage kümmern oder einen Handwerker beauftragen. Zudem müssen Sie das Balkonkraftwerk bei Ihrem Netzbetreiber anmelden. Mieter müssen noch die Zustimmung ihres Vermieters einholen.

Die UVP für dieses Balkonkraftwerk liegt bei 1.199 Euro. Doch für viele Interessenten dürften nicht die Ersparnis gegenüber der UVP entscheidend sein, sondern die Tatsache, dass man derzeit überhaupt ein Balkonkraftwerk kaufen kann. Denn der Markt ist nahezu leer gefegt.

Zum Kaufpreis von 699,99 Euro kommen noch 2,95 Euro Versandkosten hinzu. Angesichts der Größe der Lieferung ist das nicht viel. Der Endpreis beträgt also 702,94 Euro. Netto schreibt: “Das Produkt wird gut verpackt per Spedition frei Bordsteinkante geliefert. Die Spedition informiert Sie vorab per Telefon über den Liefertermin. Daher ist die Angabe Ihrer Telefonnummer zwingend erforderlich.”

Lieferumfang:

2 x RISEN Solar-Modul RSM40-8-410M

1 x DEYE Mikro-Wechselrichter SUN60G3-EU-230

1 x AC-Kabel

1 x Anleitung

