Kaleidoskop: In welcher Reihenfolge sollte ich den Netflix-Hit sehen?

Wer den Streaming-Dienst Netflix startet, wird höchstwahrscheinlich auf seiner Startseite von der neuen Serie “Kaleidoskop” begrüßt, in der ein Meisterdieb (Giancarlo Esposito, bekannt aus Breaking Bad) mit seinem Team bei einem Raubüberfall 7 Milliarden US-Dollar stehlen will.

Das Untypische an der Serie: Die Reihenfolge der Episoden ist völlig zufällig pro Nutzer und trotzdem versteht der Zuschauer alles – insgesamt gibt es über 40.000 Möglichkeiten. Da jede Episode zu einer anderen Zeit spielt und einen anderen Charakter genauer vorstellt, hat jeder Nutzer sein ganz individuelles Erlebnis mit der Serie.

Statt die Reihenfolge zu sehen, die Netflix Ihnen vorgibt, können Sie auch eigenständig zwischen den Folgen hin und her springen und selbst bestimmen, welches Kapitel Sie als nächstes sehen möchten. Wichtig: Schauen Sie die Folge “Weiß” mit dem eigentlichen Raubüberfall unbedingt als letztes, um die letzten Puzzleteile zu verbinden und die Spannung aufrechtzuerhalten.

Kaleidoskop in chronologischer Reihenfolge sehen

Wer die Ordnung liebt, kann Kaleidoskop in der zeitlich richtigen Reihenfolge schauen. Doch hierbei sollten Sie wissen, dass etwas Spannung verloren geht. Wer dennoch chronologisch vorgehen möchte, schaut die Serie in dieser Reihenfolge:

(Schwarz: Einführung)

Lila : 24 Jahre vorher

: 24 Jahre vorher Grün : 7 Jahre vorher

: 7 Jahre vorher Gelb : 6 Wochen vorher

: 6 Wochen vorher Orange : 3 Wochen vorher

: 3 Wochen vorher Blau : 5 Tage vorher

: 5 Tage vorher Weiß : der Überfall

: der Überfall Rot : der Morgen danach

: der Morgen danach Pink: 6 Monate später

Wir empfehlen diese Reihenfolge für Kaleidoskop

Auch wir haben die Serie recht schnell nach Release durchgesuchtet und sind dabei zwischen den Zeiten hin und her gesprungen. So blieb es bis zur letzten Folge besonders spannend und erst peu à peu fügen sich die einzelnen Puzzleteile zusammen.

(Schwarz: Einführung)

Gelb : 6 Wochen vorher

: 6 Wochen vorher Grün : 7 Jahre vorher

: 7 Jahre vorher Lila : 24 Jahre vorher

: 24 Jahre vorher Blau : 5 Tage vorher

: 5 Tage vorher Orange : 3 Wochen vorher

: 3 Wochen vorher Rot : der Morgen danach

: der Morgen danach Pink : 6 Monate später

: 6 Monate später Weiß: der Überfall

Ein guter Start in Kaleidoskop ist die Folge Gelb, in der die Crew zusammengestellt wird. Sie können aber auch mit Grün beginnen, hier lernen Sie gleich den Hauptcharakter etwas näher kennen. Lila, Blau und Orange platzieren Sie in der Mitte, die Reihenfolge können Sie variieren. In diesen Folgen verstehen Sie mehr zu den Hintergründen des Raubüberfalls und sind bei den Vorbereitungen dabei.

Während Sie Rot und Pink noch in ihrer Reihenfolge tauschen können, sollten Sie die weiße Episode mit dem Heist unbedingt zum Schluss sehen, denn diese bildet das große Finale.