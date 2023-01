Update auf Chrome 109 behebt 17 Schwachstellen

Google hat in dieser Woche Chrome 109 freigegeben. Die neuen Versionen 109.0.5414.74/75 für Windows, 109.0.5414.87 für macOS und 109.0.5414.74 für Linux vom 10. Januar beseitigen 17 Sicherheitslücken im Google-Browser. Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser sind noch nicht so weit.

Im Chrome Release Blog führt Prudhvikumar Bommana 14 der insgesamt 17 gestopften Lücken auf, die externe Sicherheitsforscher entdeckt und an Google gemeldet haben. Google stuft zwei dieser Schwachstellen als hohes Risiko ein. Es handelt sich um eine Use-after-free-Lücke im Overview Mode und einen Pufferüberlauf im Network Service. Weitere acht Lücken weist Google als mittleres Risiko aus, vier als geringes Risiko.

In aller Regel aktualisiert sich Chrome automatisch, sobald eine neue Version verfügbar ist. Mit dem ≡ Menü-Eintrag » Hilfe » Über Google Chrome können Sie die Update-Prüfung manuell anstoßen.

Auch Chrome für iOS 109.0.5414.83 ist erhältlich. Chrome 109 für Android ist noch im Beta-Teststadium. Bereits am 1. Februar, also schon in drei Wochen, will Google Chrome 110 veröffentlichen.

Andere Chromium-basierte Browser

Die Hersteller anderer auf Chromium basierender Browser sind nun wieder gefordert, mit Updates nachzuziehen. Bislang sind alle Browser (Brave, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi), trotz teils jüngerer Bugfix-Updates, noch auf dem letzten Sicherheitsstand der vorherigen Chromium-Generation 108 aus dem Dezember.

