Die besten VR-Headsets 2023 im Vergleich

2. Pico 4 – Der Quest-2-Konkurrent

Während sich die Meta Quest 2 in den letzten Jahren durchgesetzt hat und ein großartiges VR-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis bietet, ist die Pico 4 angetreten, um diese Position infrage zu stellen.

Oberflächlich betrachtet sieht die Pico 4 wie eine Quest der nächsten Generation aus – sie hat das gleiche allgemeine Design und Farbschema, obwohl Pico sich für eine schwarze, glänzende Vorderseite entschieden hat, um sich zu unterscheiden. Das Gerät ist beeindruckend dünn und wird standardmäßig mit einem ähnlichen Band wie dem Elite-Riemen von Meta geliefert.

Diese schlanken Abmessungen sind vor allem auf die Verwendung von Pancake-Linsen der nächsten Generation zurückzuführen, eine Technologie, die bisher nur bei der extrem hochwertigen Meta Quest Pro zum Einsatz kam. Pancake-Linsen sorgen für ein klareres Seherlebnis, vor allem an den Rändern der Linsen, und in Kombination mit einer höheren Auflösung als bei den beiden Meta-Headsets kann man mit Sicherheit sagen, dass das angebotene VR-Erlebnis gestochen scharf ist.

Das einzige wirkliche Problem sind die Inhalte. Da Meta viele der größten und besten VR-Titel auf seinen Headsets finanziert, darunter Beat Saber, Resident Evil 4, Medal of Honor und Among Us VR, ist es unwahrscheinlich, dass diese jemals auf der Plattform eines Konkurrenten erscheinen werden. Es gibt ein paar bemerkenswerte Spiele im Pico Store, darunter Blade & Sorcery: Nomad und Into the Fall, aber es wird einige Zeit dauern, bis Pico eine so große und vielfältige Bibliothek wie die von Meta aufbauen kann.

Doch ein großer Pluspunkt ist der Preis. Das Headset ist in Deutschland mit nur 399 Euro sogar günstiger als die Quest 2.