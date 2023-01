Expertin verrät die Gefahren und Probleme einer Welt ohne Bargeld

Eine Welt komplett ohne Bargeld? Das birgt natürlich Gefahren. Über die Probleme haben wir mit Dr. Simone Ehrenberg-Silies zu diesem Thema gesprochen. Sie ist Seniorberaterin im Bereich Demografie, Cluster und Zukunftsforschung in der VDI/VDE-IT und beschäftigt sich im Schwerpunkt unter anderem mit der Technikfolgenabschätzung zu Themen wie Digitalisierung, Transformation, Arbeitsgesellschaft und Zahlungsverkehr der Zukunft.

PC-WELT: Gibt es ein “Killerargument” für das Bezahlen mit Bargeld? Also einen Grund, aus dem allein man weiterhin mit Bargeld bezahlen können sollte?

Ehrenberg-Silies: Das Bezahlen mit Bargeld ist anonym. Bei einem Bezahlvorgang fallen keine Daten an, die von Dritten monetarisiert werden könnten. Dieser Aspekt ist vor allem vor dem Hintergrund relevant, dass neue Player wie BigTechs und FinTechs zunehmend im Zahlungsverkehr aktiv werden und ihre Produkte und Dienstleistungen für bequemeres Bezahlen mit verschiedenen Zusatzfunktionen anbieten.

Im Allgemeinen ist das Datenschutzniveau bei neuartigen Zahlungslösungen wie Internetbezahlverfahren und mobilem Bezahlen geringer als bei Kartenzahlungen, insbesondere als bei Debitkartenzahlungen, da bei den neuartigen Zahlungslösungen auch Daten erhoben und verarbeitet werden, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bezahlvorgang stehen.

Aber auch hier muss differenziert werden: Anders als vermutlich bei Google stehen bei Apple wahrscheinlich jedoch keine datenbasierten Geschäftsmodelle im Vordergrund, sondern die konkrete Erzielung von Entgelten. So müssen die Banken und Sparkassen für jede Transaktion mit Apple Pay eine Transaktionsgebühr in unbekannter Höhe an Apple entrichten.

Weniger präsent in der Diskussion um die Vorteile des Bargelds im Vergleich zu unbaren Zahlungsmitteln ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zunächst einen Vertrag mit einem privaten Zahlungsdienstleister auf Grundlage von dessen Geschäftsbedingungen abschließen müssen, bevor die jeweilige unbare Zahlungslösung genutzt werden kann. Dies gilt natürlich auch für Händlerinnen und Händler, die unbare Zahlungslösungen anbieten wollen. Mit Bargeld hingegen kann bezahlen, wer möchte, ohne vorher einen Vertrag zu unterzeichnen.

Angesichts der Dominanz US-amerikanischer Zahlungsdienstleister auf dem europäischen Markt, die theoretisch, aber auch praktisch darüber bestimmen könnten, unter welchen Voraussetzungen ihre unbaren Zahlungslösungen genutzt werden dürfen (z. B. Bonität, Art des Geschäfts), hat Bargeld auch eine wichtige Funktion für Europas Autonomie im Zahlungsverkehr.