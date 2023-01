Star Wars Jedi Survivor: 2023 wird das Star-Wars-Jahr für Gamer

„Der Orden ist Geschichte. Ich wurde betrogen von jenen, denen ich am meisten vertraute“, sagt der weißhaarige Antagonist von Star Wars: Jedi Survivor mit Hass im Herzen und seiner Stimme. Ein Charakter mit blasser Haut, blau-silbernen Augen – dem Äußerem nach ein “Echani”.

Die Echani sind den Menschen ähnlich, aber ihr Äußeres und ihre Lebensweise sind anders. Die Echanis glauben, dass der Kampf die reinste Form der Kommunikation ist, weshalb sie gefürchtet sind im ganzen Universum. Er ist der große Antagonist in Star Wars: Jedi Fallen Order 2.

Unser Antagonist in Star Wars Jedi Survivor ist ein Echani, der früher dem Orden der Jedi angehörte. Echanis bilden normalerweise die Leibgarde des Imperators aus. Das wird also ein harter Gegner. EA

Ihre Lehren haben seit Tausenden von Jahren überlebt, sogar in der Ära des Galaktischen Imperiums. Ihre Kampfkünste werden von niemand Geringerem als der königlichen Garde des Imperators praktiziert, die mit der Bewachung des mächtigsten Mannes der Galaxis betraut ist. Sie sind Kampfmaschinen.

Doch dieser Echani ist besonders – wir sehen ihn mit seinen Bodyguards auf seinem Schiff, eine goldene Robe tragend. Ein Wappenrock, wie sie die Jedi der High Republic trugen.

Wurde er etwa vor Jahrhunderten in Stasis versetzt, in diesen Bacta-Tank eingeschlossen und für ewig verbannt? Denn Star Wars Jedi Survivor spielt fünf Jahre nach Jedi Fallen Order und damit zeitgleich mit Obi-Wan Kenobi, wo wohl auch unser Protagonist Cal Kestis auf Disney+ in Zukunft eine Rolle spielen wird. Ob direkt oder nur als Teil der Geschichte, als Jedi, von dem man gehört hat – das bleibt ein gut gehütetes Geheimnis der Star Wars Story Group, die die Spiele immer mehr in den Kanon mit einfließen lassen.

Cal Kestis kämpft gegen das Imperium. Aber auch die Droiden-Armeen der Handelsföderation und einen Jedi, der verbannt wurde

Wir kämpfen unter anderem gegen eine neue Generation extrem starker Kampfdroiden wie die IG 100 Magna Guard. Die haben allerdings eine Schwachstelle – trennen wir ihre Beine ab, nehmen wir ihnen ihre Schlagkraft. EA

Spannend ist die noch namenlose Figur auf jeden Fall. Denn er ist kein Verbündeter des Imperiums, sondern macht seine eigene Rechnung und entsendet Söldner, um Kestis zu töten. Unter anderem einen Gen’dai.

Gen’dais gelten als eine der am schwierigsten zu tötenden Spezies. Sie haben keine lebenswichtigen Organe wie Herz, Lunge oder Magen und sind in der Lage, Gliedmaßen zu regenerieren. Sie können bis zu siebentausend Jahre alt werden, und aus all diesen Gründen glauben viele, dass sie unsterblich seien.

Der Echani entsendet Söldner, um Cal Kestis zu töten. Unter anderem diesen Boba-Fett ähnlichen Kopfgeldjäger, der sich dank seiner Jetpacks nach vorne, hinten oder auch in die Lüfte katapultieren und fliegen kann. EA

Der bekannteste Gen’dai ist Durge, ein Kopfgeldjäger, der Count Dooku während der Klonkriege diente. Auch hier wieder eine spannende Parallele zu den großen Filmen – Count Dooku ist ein enorm mächtiger Lord der Sith, der Anakin seine Hand abschlägt und beinahe Obi-Wan im Duell getötet hätte, wäre nicht Yoda dazwischen gegangen.

Generell fährt Respawn Entertainment bereits im ersten Gameplay erstaunlich viele Einheiten-Typen auf: Riot Scout Trooper und klassische Scout Trooper, IG-100 Magna Guards aber auch eine ganze Armee von Droiden, was auf einen Krieg gegen die Handelsföderation schließen lässt.

Respawn verspricht die Rückkehr zu ikonischen Planeten und dort warten allerlei Bosse, die Cal Kestis mit viel Geschick und einem ganzen Arsenal neuer Jedi-Tricks erlegen muss. EA

Diese setzen vor allem auf B1 Battle Droids, BX Commando Droids, B2 Super Battle Droids sowie DT Sentry Droids. Die Droiden treten in der Regel in hoher Zahl auf und können schnell Feuerüberlegenheit herstellen, speziell die B2 Super Battle Droids verfügen über rotierende Doppel-Lauf-Wrist-Blaster, was den Jedis im Kampf in der Arena auf Genosis in Episode 2 erhebliche Verluste beibringt. Licht-Schwerter sind zum Abwehren einzelner Blaster-Schüsse konzipiert, nicht fokussiertem Dauerfeuer. Entsprechend muss auch Cal Kestis mächtig aufrüsten.

Cal Kestis schlägt zurück: Mit mächtigem Jedi-Arsenal und der Kraft der Freundschaft zu Tieren

„Animal Kinship“, die Verbundenheit zur Tierwelt erlaubt es den Jedi, ihre tierischen Freunde um Hilfe zu bitten. In der Schlacht, zum Reiten, zum Fliegen. EA

„Animal Kinship“, die Verbindung zu Tieren, ist eine der Fähigkeiten, die ein Jedi-Ritter erlernt und die sorgen dafür, dass sich Star Wars: Jedi Fallen Order 2 sehr viel dynamischer spielt: Auf dem Rücken eines Phoenix-ähnlichen Wesen reiten wir in die Schlacht, lassen im vollen Galopp das Laserschwert kreisen und preschen so in die Reihen von Scout Troopern. Um Schlachtfelder besser einsehen zu können und strategisch zu planen oder auch größere Armeen zu umgehen, hängen wir uns zudem an ein Adler-ähnliches Wesen, das uns fliegen lässt.

Hilfe bekommt Cal Kestis erstmals auch von den Rebellen, hier der Schmuggler Bode Akuna. Sieht ein bisschen aus wie ein Han-Solo-Verschnitt und ist hoffentlich auch so cool. EA

Und natürlich lässt Cal als fertig ausgebildeter Jedi Ritter noch ein bisschen mehr die Macht für sich wirken. Er friert etwa die Zeit ein. Diese “Force-Stasis”-Fähigkeit wurde bereits in J.J. Abrams Star Wars: The Force Awakens gezeigt, wo Kylo Ren einen Blasterbolzen von Poe Dameron einfriert. In dieser stärkeren Variante wird die Welt mit einem blauen Filter versehen, als ob Cal die Energie um sich herum konzentriert, um sie in einer Kälte einzufrieren. Alle Feinde frieren dabei ein, inklusive Blasterfeuer von Death Troopern.

Jedi Fallen Order 2 scheint viele neue Kampfeinheiten einzuführen: Wir haben etwa keine Ahnung, wer dieser Boss hier sein könnte, der die Rüstung eines Kopfgeldjägers trägt, aber das Licht-Schwert eines Jedis nutzt. EA

Andere neue Mächte erinnern fast mehr an die Sith als an Jedi: Etwa der Force Gunner. Damit ziehen wir einen Stormtrooper zu uns heran und benutzen den armen Soldaten als Waffe. Etwa einen Heavy Gunner, dessen Z6 Rotary Blaster Cannon wir auf Dauerfeuer schalten. Und dank Force Grab, können wir ihn beliebig in der Luft bewegen und so seine eigene Einheit unter Sperrfeuer halten. Nach der Oder 66 ist Cal Kestis einer der wenigen überlebenden Jedis und es ist seine Aufgabe, das Imperium zu stoppen.

