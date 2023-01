5 Gründe, warum eine günstige Gaming-Tastatur ausreicht

Wer sich als Gamer auf die Suche nach einer neuen Tastatur macht, wird schnell feststellen, dass die Preisspanne enorm ist. Von günstigen Einsteigertastaturen bis hin zu professionellen, hochpreisigen Modellen ist alles dabei. Doch müssen Sie wirklich viel Geld ausgeben, um eine gute Gaming-Tastatur zu bekommen? In diesem Artikel werden wir uns genau dieser Frage widmen und zeigen, warum billige Gaming-Tastaturen fürs Spielen am PC vollkommen ausreichen können.

5 günstige Gaming-Tasturen im Test – von 17 bis 33 Euro

1. Die meisten Gamer benötigen oft nicht die vielen Extras

Es gibt Tastaturen auf dem Markt, die mit zahlreichen Extra-Funktionen, RGB-Beleuchtung und mechanischen Switches aufwarten, womit sie auch ordentlich beeindrucken. Diese Features können durchaus sinnvoll sein, insbesondere für Profi-Gamer, die auf jedes noch so kleine Detail achten und ohnehin andere Ansprüche haben als der Normalo-Zocker. Doch für den durchschnittlichen Gamer reichen oftmals auch günstigere Tastaturen völlig aus.

Eine dedizierte Mediensteuerung ist nicht nur teuren Gaming-Tastaturen vorbehalten. Redragon

2. Wichtigste Tastatur-Funktionen gibts auch bei günstigen Modellen

Günstige Tastaturen bieten meist immer noch ein gutes Tippgefühl und eine angenehme Haptik. Zudem gibt es mittlerweile auch bei billigen Modellen oft die Möglichkeit, die Beleuchtung anzupassen, bestimmte Makros zu definieren oder weitere Extra-Funktionen auszuführen.

3. Hoher Preis bedeutet nicht immer bessere Qualität

Wichtiger als der Preis einer Tastatur ist in erster Linie die Qualität der einzelnen Tasten. Diese sollten einen guten Anschlag haben und nicht zu viel Spiel aufweisen. Auch die Haptik spielt eine Rolle: Manche Gamer bevorzugen weiche, leise Tasten, während andere lieber auf klickende, härtere Switches setzen. Letztendlich ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks. Schließlich zählt doch am Ende, wie gut Sie darauf tippen können, anstatt einfach nur um des Prinzips willen eine mechanische Tastatur zu kaufen, die Ihnen im Hinblick auf Tippgefühl etwas weniger gut gefällt.

Auch Makro-Tasten sind bei billigen Gaming-Tastaturen keine Seltenheit mehr. Redragon

4. Mechanische Switches müssen nicht immer teuer sein

Seit geraumer Zeit kommen auch immer mehr Gaming-Tastaturen auf den Markt, die mehr oder weniger bekannte, mechanische Schalter für die Tasteneingaben nutzen. Diese Switches kommen oft von chinesischen Herstellern wie Outemu, TTC oder Huano, die rein äußerlich fast baugleich mit etablierten Schalter-Versionen sind, im Vergleich zu den teuren Varianten von Cherry MX, Glorious oder Gateron um einiges günstiger sind.

Dadurch ist es den Tastatur-Anbietern auch möglich, ein vollmechanisches Keyboard für um die 50 Euro anzubieten. Klar, es handelt sich hierbei nicht um die langlebigsten Schalter mit der besten Akustik oder einem besonders sanften Tippgefühl. Doch für den Anfang oder als Casual-Gamer sind solche Modelle bereits vollkommen ausreichend und vermitteln das Gefühl mechanischer Tastaturen.

Da es immer mehr Hersteller mechanischer Schalter gibt, die günstig produzieren, purzeln die Preise für mechanische Gaming-Tastaturen. Sharkoon

Mechanische Tastaturen – Grundlagenwissen

5. Gute Ergonomie ist nicht eine Frage des Preises

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Ergonomie. Eine Gaming-Session kann schnell mal mehrere Stunden dauern, daher sollte die Tastatur auch bei längerem Gebrauch angenehm zu bedienen sein. Hier können teurere Tastaturen durchaus Vorteile bieten, da sie oft über die Möglichkeit verfügen, sie in verschiedenen Höhen zu verstellen oder über Handgelenkauflagen verfügen, die die Arme stützen. Allerdings gibt es auch bei günstigen Tastaturen solche ergonomischen Features. In der Regel zwar nicht so ausgefeilt oder robust, aber es gibt sie.

Mittlerweile bieten auch günstige Gaming-Tastaturen ergonomische Einstellmöglichkeiten. Redragon

Fazit: Billige Gaming-Tastaturen sind besser als ihr Ruf

Billige Gaming-Tastaturen können fürs Spielen am PC vollkommen ausreichen, solange sie ein für Sie gutes Tippgefühl und eine angenehme Haptik verfügen. Zudem sollte man auf eine gute Ergonomie achten, um längere Gaming-Sessions ohne Beschwerden durchzustehen. Natürlich bieten teurere Tastaturen oft zusätzliche Funktionen und Features, die für manche Gamer von Vorteil sein können, und sind dabei auch noch robuster gebaut sowie hochwertiger ausgeführt.

Letztendlich hängt die Wahl jedoch immer von den individuellen Vorlieben und Bedürfnissen ab. Wer also nach einer Tastatur sucht, die einfach nur die gedrückten Tasten zuverlässig ans System überträgt, der muss also definitiv keine hunderte von Euro ausgeben.

