Tesla Deutschland sucht Ex-Bundeswehr-Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter

Tesla stellt Bundeswehrangehörige ein

Unter den Stellenanzeigen, die Tesla für seine Gigafactory in Grünheide sowie für seine Service Center und seinen Sales-Betrieb veröffentlicht hat, befinden sich solche, die sich gezielt an ausscheidende Bundeswehrsoldaten und -soldatinnen richten. Hier ein Beispiel. Dabei handelt es sich um das sogenannte “Military Transition Programm”, das bundesweit gilt.

Der Text der Stellenanzeige liest sich recht pathetisch:

Dein Dienstzeitende steht kurz bevor? Es ist Deine Chance! Du hattest während deiner Dienstzeit eine Mission und hast dazu beigetragen die Welt zu verändern? Warum nicht auch jetzt? – Trage dazu bei den weltweiten Übergang zur nachhaltigen Energie zu beschleunigen! Bei Tesla ist das unsere Mission. Wir suchen talentierte Mitarbeiter für Teslas Sales und Service Center in ganz Deutschland, sowie für unsere Giga Factory in Grünheide. Wir haben eines der innovativsten Fahrzeuge aller Zeiten entwickelt und bieten eine Vielzahl an Einstiegsmöglichkeiten. Auch wenn Dein Dienstzeitende etwas länger her ist oder erst in ein paar Jahren bevorsteht, freuen wir uns mit Dir in Kontakt zu treten und über Möglichkeiten bei Tesla zu sprechen.

Ganz ausdrücklich können sich also auch Soldaten bewerben, die bereits vor einiger Zeit ihren Dienst bei der Bundeswehr beendet haben, aber auch solche, die noch länger Dienst tun. Tesla organisiert nach eigenen Worten “Soldatentage”, an denen sich Bundeswehrangehörige über eine Karriere bei Tesla informieren können. Falls sich ein(e) ehemalige(r) Bundessoldat(in) tatsächlich für einen Job bei Tesla entscheidet, dann verspricht Tesla diesem/dieser einen “Buddy” zur Seite zu stellen, “der einen ähnlichen Weg von der Bundeswehr zu Tesla gegangen ist”. Tesla ist der Stellenanzeige zufolge an “den besonderen Fähigkeiten und dem Mindset” interessiert, welche man als ehemaliger Soldat bei der Bundeswehr erlangt hat. Was auch immer Tesla damit meint – vielleicht das Zurechtkommen und Arbeiten mit unzureichender Ausstattung…?

Von den Bundeswehrangehörigen verlangt Tesla daneben Englischkenntnisse und einen Führerschein der Klasse B.

Tesla sucht Ex-Polizisten oder ehemalige Geheimdienstmitarbeiter

Außerdem stellt Tesla Personen für seine Gigafactory in Grünheide ein, die dort als Security Intelligence Investigator arbeiten sollen. Diese sollen das geistige Eigentum und Handelsgeheimnisse von Tesla schützen und Untersuchungen durchführen. Laut der Märkischen Oderzeitung sollen diese Mitarbeiter Whistleblower aufspüren.

Als Zielgruppe für diesen Job sieht Tesla Ex-Polizisten oder Geheimdienstmitarbeiter mit entsprechenden Erfahrungen bei der Durchführung von Ermittlungen.