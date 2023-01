Rabatt-Aktion bei GOG: Hunderte Klassiker auf wenige Euro reduziert

Auf GOG sind derzeit viele Spieleklassiker deutlich reduziert und schon das Scrollen durch die Angebotsseite weckt glückliche Erinnerungen. Heroes of Might and Magic, Prince of Persia, Anno 1701, Dragen Age Origins – das sind nur einige der fast 300 Spiele, die für nur wenige Euro bei GOG erstanden werden können. Die meisten Titel kosten nur zwischen einem und drei Euro, AAA-Titel wie Dragon Age Origins auch etwas mehr. Die Aktion läuft noch bis zur Nacht vom 13. auf den 14. Januar. Dank der großen Anzahl an Spielen ist auch für Fans jedes Genres etwas dabei, seien es Action-, Strategie-, Renn- oder Shooter-Spiele. Die Auswahl umfasst Spiele, die seit 1985 veröffentlicht wurden – es sind also auch einige echte Retro-Titel dabei.

Eine Auswahl der reduzierten Spiele:

Wie Sie sehen, sind die Spiele für sehr kleines Geld verfügbar. Dank ihres fortgeschrittenes Alters benötigen Sie für diese Titel auch keinen leistungsstarken Gaming-PC, sondern können Sie womöglich sogar auf Ihrem Büro-Rechner zum Laufen bringen. Für eine Übersicht aller reduzierter Klassiker besuchen Sie die Angebotsseite auf gog.com. Darüber hinaus laufen bei dem Anbieter auch weitere Rabattaktionen, zum Beispiel der Neujahrs-Sale und die Angebote der Woche. Auch hier kann sich ein Blick lohnen. So ist Mittelerde: Schatten des Krieges derzeit auf 4,99 Euro reduziert. Auch das erfolgreiche Strategie-Spiel Timberwolf ist auf 16,79 Euro vergünstigt.

GOG ist eine Vertriebsplattform für PC-Spiele, die von Witcher- und Cyberpunk-Entwickler CD Project betrieben wird.