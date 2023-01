Bahn: So finden Sie ab sofort schneller einen freien Sitzplatz

Fahrgäste sollen bald leichter und schneller einen freien Sitzplatz in Zügen der Deutschen Bahn finden. Denn die Deutsche Bahn führt Echtzeit-Auslastungsanzeigen auf ersten Strecken im Regionalverkehr ein. Die auf den Bahnsteigen wartenden Fahrgäste sollen so bereits vor Ankunft des Zuges sehen, in welchen Waggons noch Platz ist und sich entsprechend auf dem Bahnsteig anstellen und dann die Waggons passend dazu betreten. Das dient nicht nur der Bequemlichkeit der Fahrgäste, sondern soll vor allem auch helfen, die Wartezeiten beim Umsteigen verkürzen und somit dazu beitragen, Verspätungen zu vermeiden. Speziell in der App sollen die Echtzeit-Auslastungsanzeigen außerdem dazu führen, dass die Fahrgäste von vornherein weniger stark ausgelastete Züge benutzen.

So verwenden Sie die neuen Echtzeit-Auslastungsanzeigen

Bei den neuen Echtzeit-Auslastungsanzeigen, die jetzt auf den ersten Strecken im Regionalverkehr zur Verfügung stehen, ermittelt die Bahn Informationen zur Auslastung der Waggons, zeigt diese auf dem Bahnsteig und am Fahrzeug an und gibt diese Angaben außerdem per Bahn-App direkt an die Fahrgäste weiter.

Die Auslastungsanzeige am Bahnsteig nutzt eine dreistufige Ampellogik oder Personen-Piktogramme für die jeweiligen Wagen. Kurz vor Einfahrt des Zuges zeigt die Anzeigetafel in rot, gelb und grün wie voll die einzelnen Wagen sind.

Deutsche Bahn AG

Diese Technik steckt dahinter

Die Anzahl der Fahrgäste wird abhängig vom Fahrzeugtyp über verschiedene technische Ansätze gemessen. Eingesetzt werden beispielsweise Zähler im Türbereich oder Lichtsensoren, welche die Auslastung in den vorbeifahrenden Wagen scannen. In Sekundenschnelle verarbeitet das System die Daten und gibt sie dann als Auslastungsinformationen an Reisende weiter, wie die Bahn erklärt.

Hier können Sie die Echtzeit-Auslastungsanzeigen bereits jetzt nutzen

Die Anzeigen werden zuerst auf Pilotstrecken der S-Bahn-Hamburg (S21 und S31) und im Stuttgarter S-Bahn-Netz (S6, S60 und S62) eingesetzt. Im Februar 2023 ist der Start für den Regionalverkehr zwischen Hamburg und Lübeck geplant (RE8, RE80 und RB86). Die S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet kommt im April 2023 und Teile der Berliner S-Bahn kommen ab Mai 2023 hinzu (ab Mai auf der Stadtbahn-Strecke zwischen den Bahnhöfen Jannowitzbrücke und Zoologischer Garten). Deutschlandweit werden bis Ende 2024 mehr als 1.500 Wagen von DB Regio, ein Viertel aller DB-Züge im Regionalverkehr, zur Auslastungsanzeige fähig sein.

So profitiert die Bahn von dem neuen System

Züge sollen dadurch pünktlicher abfahren, weil das Umsteigen schneller über die Bühne geht. Zudem sollen Disponenten durch die Transparenz über Reisendenströme und die Auslastung von Zügen in Zukunft den Zugverkehr besser koordinieren können.

