Die 10 besten Laptops auf der CES 2023

Die Consumer Electronics Show CES 2023 (5.1. – 8.1.2023 in Las Vegas) ist nach wie vor ein einzigartiges Ereignis für PC-Laptop-Fans. Abgesehen von Dell, das sich in den letzten Jahren von der Messe zurückgezogen hat, ist jeder große PC-Laptop-Hersteller vertreten und die meisten nutzen die Messe, um ihre besten und innovativsten Produkte für das kommende Jahr vorzustellen. AMD, Intel und Nvidia sind ebenfalls mit neuer mobiler Hardware vertreten. Dutzende von leistungsstarken Laptops wurden dieses Jahr vorgestellt – aber diese 10 stachen aus der Masse heraus.

Acer Swift X 14

Matt Smith/IDG

Das Swift X 14 von Acer ist wohl das am wenigsten glamouröse Notebook in dieser Übersicht. Dennoch zeigt es die wichtigsten Trends der CES 2023: die Vorteile von OLED-Displays und neuere, schnellere Hardware von Intel und Nvidia.

Reden wir über das Display. Das Swift X besitzt einen 14-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz sowie einer VESA DisplayHDR 500-Zertifizierung. Es ist ein wahrhaft großartiger Bildschirm. Und obwohl das Swift X 14 kein riesiges Notebook ist, bietet es Platz für die diskrete Nvidia RTX 4050-Grafikkarte und die neuen Intel Core H-Series Prozessoren der 13ten Generation. Eine hochauflösende 1440p-Webcam gibt es obendrein.

Der Preis macht das Laptop zu einem echten Deal. Das Swift X 14 wird im April zu einem Preis ab 1.099 Euro in den Handel kommen. Das ist ein großartiges Angebot und positioniert das Swift X 14 als preiswerte Alternative zu teureren 14-Zoll-Workstation- und Gaming-Laptops.

Acer Predator Helios 300 Spatial Labs Edition

Matt Smith/IDG

Acer SpatialLabs View PCs bieten brillenfreies 3D auf LCD-Bildschirmen – ähnlich wie Nintendos 3DS, nur größer und mit einer viel höheren Auflösung. Ursprünglich für den professionellen Einsatz gedacht, hat Acer SpatialLabs mit dem Predator Helios 300 SpatialLabs Edition auch für Gamer zugänglich gemacht.

Technisch gesehen ist der Laptop selbst nicht neu. Neu ist der 3D-Ultra-Modus von SpatialLabs TrueGame, der die Probleme früherer Versionen der Technologie entschärft. Das waren meist unscharfe Oberflächenelemente und Texte oder sie wurden nicht mit dem richtigen Gefühl für Tiefe dargestellt. Wir hatten viel Spaß beim Spielen von Forza Horizon 5 auf dem SpatialLabs-Display. Der brillenlose 3D-Effekt ist überzeugend. Er vermittelt das Gefühl, mit einem fantastischen Slotcar-Set zu spielen oder ein wahnsinnig schnelles RC-Auto zu steuern. Die Frage ist: Wird es mit meinem Lieblingsspiel funktionieren? Das können Sie auf der Website von Acer SpatialLabs selbst überprüfen.

Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED

Matt Smith/IDG

Das Laptop besitzt einen 16-Zoll-3,2K-OLED-Bildschirm mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und kann wie das Predator Helios 300 SpatialLabs Edition von Acer auf Knopfdruck brillenfreies 3D liefern. Das Erlebnis ist ähnlich wie bei Acer, da beide auf der von Dimenco entwickelten Technologie basieren. Das OLED-Display von Asus bietet jedoch einige Vorteile, wie einen besseren Kontrast und eine exzellente Farbskala. Wir haben beide Geräte auf der CES gesehen und fanden die Bildqualität von Asus besser. Asus scheint allerdings bei der Spielekompatibilität einen Schritt hinter Acer zurückzubleiben und konzentriert sich stattdessen mehr auf den professionellen Einsatz.

Das ProArt ist auch ein echtes Kraftpaket. Es ist mit Intels Core H-Series Prozessoren der 13. Generation, Nvidia RTX 40-Grafikkarten und bis zu 64 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Außerdem verfügt es über zwei Thunderbolt-4-Ports für den Anschluss mehrerer bandbreitenintensiver Peripheriegeräte und eine Dial-Steuerung, die sich in der Nähe des Touchpads befindet, um schnell und einfach durch Video-Timelines oder Farbpaletten zu scrollen.

Das Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED wird im 2. Quartal 2023 auf den Markt kommen. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben.

Asus ROG Zephyrus G14

Matt Smith/IDG

Mehrere Hersteller von Windows-Laptops haben auf der CES 2023 Modelle mit Mini-LED-Displays vorgestellt, aber das ROG Zephyrus G14 von Asus ist das kleinste Laptop dieser Klasse. Dieses kompakte 14-Zoll-Notebook, das bereits zu den besten kompakten Gaming-Notebooks auf dem Markt gehörte, hat Platz für einen leuchtenden Mini-LED-Bildschirm gefunden, der über 600 nits Helligkeit und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz bietet.

Das ROG Zephyrus G14 integriert auch die erstklassige Hardware, die Sie von der Zephyrus-Modellreihe erwarten dürfen. Das reicht bis zu AMD Ryzen 9 Prozessoren und bis zur mobilen Grafikeinheit der Nvidia RTX 4090 Serie. Außerdem unterstützt es USB-C-Ladevorgänge mit bis zu 100 Watt und verfügt über eine 1080p HD-Webcam mit Unterstützung für die Windows Hello-Gesichtserkennung. Und ja, der LED-Matrix-Display-Deckel von Asus bleibt erhalten, sodass Sie jedem, der in der Nähe ist, tolle Animationen zeigen können.

Asus wird die Preise kurz vor dem Marktstart bekannt geben, der im 2. Quartal 2023 erfolgen soll.

LG Gram Style (16 and 14)

Matt Smith/IDG

Die federleichten Gram-Notebooks von LG gehören schon lange zu den Leichtgewichten auf dem Markt, aber jetzt haben sie auch Stil. Das Gram Style sieht mit seiner optionalen perlmuttschimmernden Oberfläche wirklich hinreißend aus. Abgesehen vom Aussehen behält der Gram Style die schlanke Anmutung seiner Vorgänger bei. Das 16-Zoll-Modell wiegt etwa 1,2 kg, während das 14-Zoll-Modell nur knapp 900 Gramm wiegt, und beide sind nur etwas mehr als einen halben Zentimeter dick.

Sie sind auch gut ausgestattet, etwa mit Intel Core-P-Prozessoren der 13. Generation, bis zu 1 TB SSD-Speicher und bis zu 32 GB RAM. Der 16-Zöller hat ein wunderschönes 3.200 x 2.000 Pixel-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, während der 14-Zöller einen OLED-Bildschirm (2.880 x 1.800 Pixel) hat, der mit bis zu 90 Hz aktualisiert wird.

LG sagt, dass die neue Gram-Reihe, einschließlich des Gram Style, nächsten Monat auf den Markt kommen wird, aber die Preise sind noch nicht bekannt.

Lenovo ThinkBook p16 Gen 4

Matt Smith/IDG

Das Lenovo ThinkBook p16 hat ein kleines bisschen Magie. Eine Magic Bay, um genau zu sein. Das ist Lenovos Name für einen magnetischen Anschluss an der Oberseite des Displays, der Zubehör wie eine Webcam, eine LED-Leuchte oder ein 4G LTE-Modem unterstützt. Das Webcam-Zubehör ist der Anfang der Show, mit 4K-Auflösung bei 30 FPS, einer 270-Grad-Halterung und eingebautem Privacy Shutter.

Aber die Magic Bay ist nicht der einzige Grund, dieses Notebook zu mögen. Es ist ein robustes, attraktives und leistungsstarkes Modell mit Intels Core-H-CPUs der 13. Generation, mobilen Nvidia RTX 40-Grafikprozessoren und bis zu 32 GB RAM. Dies ist ein klassischer Allrounder, der für die tägliche Produktivität, Foto- und Videobearbeitung, Programmierung, Spiele und so ziemlich alles andere geeignet ist, was Sie ihm zumuten können.

Außerdem ist es preislich wettbewerbsfähig. Laut Lenovo wird das ThinkBook p16 im Mai 2023 zu einem Preis von 1.350 Euro in den Handel kommen.

Lenovo Yoga Book 9i

Matt Smith/IDG

Das Lenovo Yoga Book 9i mit zwei Bildschirmen sieht in seiner vertikal gestapelten Konfiguration ein wenig absurd aus. Aber es ist kein Scherz, und es gibt viel zu mögen. Dies ist ein wunderschön geformtes, luxuriöses 2-in-1-Notebook mit zwei atemberaubenden 13,3-Zoll 2,8K OLED-Bildschirmen. Sie können vertikal gestapelt oder, was wahrscheinlicher ist, Seite an Seite verwendet werden.

Das Yoga Book 9i unterstützt auch den Clamshell- und den Tent-Modus und bietet die Möglichkeit, eine virtuelle Tastatur auf dem unteren Display oder eine abnehmbare physische Tastatur zu verwenden. Das Innenleben besteht aus Intel Core-i7-U-Prozessoren der 13. Generation. Überraschenderweise wiegt das 2-in-1 nur knapp 1,4 Kilogramm.

Das Lenovo Yoga Book 9i wird im Juni 2023 zu einem Preis von $2099,99 erhältlich sein.

MSI Stealth 14 Studio

Matt Smith/IDG

Das brandneue MSI Stealth 14 Studio ist ein echter Hingucker. Es verfügt über eine (optionale) zweifarbige Optik, ein schlankes Design und clevere LEDs, die in den Lüfteröffnungen versteckt sind und zusammengesetzt das Wort “Stealth” ergeben. Es fühlt sich in der Hand auch robust an und hat einen 1440p, 240Hz IPS-Bildschirm, der perfekt zur Hardware des Notebooks zu passen scheint.

Also, was ist drin? Das Stealth 14 Studio hat einen Intel Core i7-13700H und ist mit Nvidia GeForce RTX 4060 und 4070 Grafikkarten ausgestattet. Das ist eine beeindruckende Leistung für ein Notebook dieser Größe. Aber das Notebook scheint ziemlich heiß zu werden, wie jedes andere kompakte Notebook auf der CES 2023. Das MSI kann auch mit bis zu 64 GB RAM und 2-TB-SSD ausgestattet werden.

Der Preis beginnt bei rund 1.500 Euro. Vorbestellungen sollten noch in diesem Monat möglich sein.

MSI Titan GT77 HX

Matt Smith/IDG

Die Mini-LED-Displays von Apple mit hellen, lebendigen HDR-fähigen Bildschirmen verschaffen dem MacBook Pro 14 und 16 einen Vorsprung gegenüber der Windows-Konkurrenz. Aber das riesige Titan GT77 HX von MSI könnte die Apple-Modelle endlich schlagen. Es bietet einen 4K Mini-LED-Bildschirm mit 144 Hz und VESA DisplayHDR 1000-Zertifizierung. Das bedeutet, dass es eine Spitzenhelligkeit von über 1.000 nits erreicht.

Abgesehen vom Display ist dieses Notebook ein wahres Kraftpaket, das jedes andere Notebook in dieser Übersicht weit hinter sich lässt. Es kann mit dem Intel Core i9-13980HX (24 Kerne) und der Nvidia RTX 4090 Mobile ausgestattet werden. Der Arbeitsspeicher ist auf 128 GB DDR5 RAM begrenzt und die Speicherunterstützung umfasst bis zu drei PCIe Solid-State-Laufwerke.

Das MSI Titan GT77 HX wird ab 4.300 Euro erhältlich sein, wenn es später in diesem Jahr erscheint.

Razer Blade 18

Matt Smith/IDG

Razer ist mit dem neuen Blade 18 auf den Zug der großen Laptops aufgesprungen. Das massive Gerät ist nur ein wenig kleiner als seine Konkurrenten. Es verfügt über ein 18-Zoll-IPS-LCD-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz. Das Blade 18 wiegt aber nur etwas mehr als drei Kilogramm und ist knapp 2,2 cm dick. Das ist natürlich nicht winzig, aber es unterbietet die meisten Konkurrenten. Und obwohl das Notebook groß ist, kann es mit einem relativ kompakten GaN-Ladegerät aufgeladen werden –(mit 280 oder 330 Watt, je nach Konfiguration des Blade 18.

Ansonsten hält sich das Blade 18 an die bewährte Erfolgsformel von Razer. Es unterstützt die neuesten Intel-Prozessoren der 13. Generation bis hin zum Core i9-13950HX sowie eine Nvidia RTX 4090 Grafikkarte. Der Arbeitsspeicher ist auf bis zu 64 GB und der Speicherplatz auf bis zu 8 TB erweiterbar, was den Ansprüchen der meisten professionellen Kreativen genügen dürfte. Trotz der Hardware und der größeren Abmessungen bleibt das Gehäuse schlank und minimalistisch und fühlt sich in der Hand luxuriös an.

Auch die Preisgestaltung ist luxuriös. Laut Razer beginnt der Preis des Blade 18 bei 2.900 Euro, wenn es im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen wird.