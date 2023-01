Aldi Onlineshop: Spannende Schnäppchen für Technikfans

Im Onlineshop von Aldi warten ab heute einige spannende Schnäppchen auf Technik-Enthusiasten. Wir stellen eine Auswahl vor. Beachten Sie bitte, dass zu allen Bestellungen noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro hinzukommen.

Bresser Wetterstation 5-in-1

Die Wetterstation Bresser 5-in-1-Wetter-Center Beaufort besteht aus einem Außensensor und einem Empfangsteil mit 5,45-Zoll-Farbdisplay, auf dem Sie alle Wetterdaten ablesen. Der Außensensor erfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Regenmenge. Die erfassten Daten übertragen die Sensoren via Funk an das Display, das in Ihrer Wohnung steht.

Auf dem Display sehen Sie die einzelnen Messwerte deutlich voneinander abgegrenzt. Zudem dient das Display als Uhr und es zeigt das Datum sowie die Mondphasen an. Außerdem sehen Sie die Wetterprognose.

Aldi verkauft das Besser 5-in-1 für 79,99 Euro

Das sind 46 Prozent weniger als die UVP von 149 Euro. Auf Amazon zahlen Sie über 122 Euro für diese Wetterstation.

Aldi verkauft eine Bresser 5-in-1-Wetterstation auch mit WLAN-Funktion. Dieses kostet dann 89,99 Euro. Dieser Preis liegt ebenfalls deutlich unter der UVP von 159 Euro.

Mobile Powerstation von Bresser

Für 129 Euro bekommen Sie im Aldi-Onlineshop eine mobile Powerstation mit 88,8-Wh-Li-Ion-Akku. Damit laden Sie die Akkus von Smartphones und Tablets oder von Notebooks auf; dafür sind USB-, DC- und AC-Anschlüsse vorhanden. Eine LED-Leuchte ist ebenfalls integriert. Sie laden die Powerstation in fünf Stunden wieder auf.

Die Powerstation misst 16,5 x 8 x 11,7 cm und wiegt 1,04 kg. Sie bekommen fünf Jahre Garantie. Der Preis von 129 Euro liegt unter der UVP von 149 Euro.

Bresser Mobile Powerstation für 129 Euro kaufen

Bresser 3D-Drucker

599 Euro müssen Sie für den Bresser 3D-Drucker T-Rex2 mit Twin Extruder locker machen; die UVP liegt bei 979 Euro. Bei Aldi gibt es dafür fünf Jahre Garantie. Auf Amazon ist der T-Rex2 derzeit nicht verfügbar.

Bresser 3D-Drucker kaufen für 599 Euro