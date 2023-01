Anonym Mails verschicken – so bleiben Sie unbekannt

Wenn Sie anonyme E-Mail versenden möchten, die man nicht mehr auf Sie zurückführen kann, dann geht das nicht mit einem normalen Account bei Gmail, GMX oder bei der Telekom. Für solche Zwecke gibt es spezielle Anbieter und ein paar Tricks, um die Privatsphäre des Absenders zu schützen und seine Identität zu verstecken.

Um dabei hundertprozentige Anonymität zu erreichen, müssen Sie darauf achten, einen E-Mail-Provider zu verwenden, der Ihre Nachrichten verschlüsselt. Auch sogenannte Wegwerf-Adressen („Trashmail“) sind fürs anonyme Mailing geeignet. Um jeden digitalen Fingerabdruck zu vermeiden, sollte man bei beiden Varianten zusätzlich einen VPN-Dienst (Virtual Private Network) oder einen Tor-Browser nutzen. Denn nur so kann man sicher gehen, dass die eigene IP-Adresse nicht doch irgendwo in den versendeten E-Mails oder in den Log-Dateien der Service-Provider auftaucht und auf Sie zurückgeführt werden kann.

Die besten VPN-Dienste stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor.

Solange Sie sich nicht mit staatlichen Organen oder Sicherheitsbehörden anlegen, ist der zusätzliche Umweg über ein VPN oder Tor nicht unbedingt notwendig. Denn Ihre IP-Adresse lässt erstmal nur Rückschlüsse auf Ihren Provider sowie eine sehr grobe Lokalisierung zu. Um IP-Adressen auf einen Internet-Anschluss zurückzuführen, muss der dabei genutzte Internetprovider nämlich Log-Dateien offenlegen und das ist in Deutschland nur per Gerichtsbeschluss erlaubt. Im Ausland und besonders in totalitären Regimen kann das natürlich anders aussehen. Sehen wir uns die verschiedenen Möglichkeiten für anonymes Mailing einmal genauer an.

Bitte beachten: Anonyme E-Mails dürfen nur für seriöse Zwecke genutzt werden. Also nicht für Spam, Stalking, Phishing, Beleidigungen oder Ähnliches. Solche Aktivitäten sind illegal und führen – völlig zu Recht – zu Strafverfolgung. Es gibt aber natürlich viele legale und legitime Gründe, anonyme E-Mails zu schreiben: Etwa um der Verfolgung durch Staatsorgane in totalitären Regimen zu entgehen, um sich vor Datenkraken wie Google zu schützen oder um als Aktivist tätig zu werden, ohne Repressionen oder Verfolgung fürchten zu müssen. Auch um den Finanzbehörden oder den Beamten der Strafverfolgung einen diskreten Tipp zu geben (Whistleblowing) sind solche E-Mails manchmal notwendig.

Anonymität „light“: Neue E-Mail-Adresse oder Wegwerf-Mails

Eine schnelle, einfache aber auch nicht wirklich sichere Methode zum Versenden anonymer E-Mails, besteht im Einrichten eines neuen E-Mail-Accounts. Den sollten Sie dann aber auch nur für solche Zwecke nutzen. Ein neues Konto bei Gmail, GMX oder Yahoo ist mit wenigen Klicks eingerichtet. So lange niemand weiß, wem ein solcher Account gehört, werden Sie anhand von Nachrichten, die Sie dort versenden, auch nicht identifiziert.

Im Quelltext solcher E-Mails lässt sich mitunter aber die IP-Adresse des Absenders ermitteln. Ohne behördliche Befugnis und richterlichen Erlass gibt die IP zwar noch keine eindeutigen Informationen über Sie preis, um stichhaltige Anonymität zu erreichen, eignet sich diese schnelle und einfache Methode aber dann schon nicht mehr.

Wegwerf-E-Mail-Adressen nutzen

Mit E-Mail-Adressen zum Wegwerfen können Sie noch schneller anonyme E-Mails versenden, ohne dafür erst ein Konto einrichten zu müssen. Besonders, wenn Sie sich bei einem Dienst im Internet oder bei einer App per E-Mail anmelden müssen, ist das eine bequeme und schnelle Methode. Werbung oder Spam im Postfach muss man damit nämlich im Anschluss nicht fürchten, Ihre E-Mail-Adresse wird hier ja nur vorübergehend vergeben und binnen einiger Tage oder Stunden wieder gelöscht. Typische Anbieter für solche Dienste sind beispielweise:

Manche Service-Provider und App-Entwickler haben solche E-Mail-Adressen allerdings auf schwarze Listen gesetzt und verweigern gegebenenfalls die Zusammenarbeit. Probieren Sie dann einfach mehrere Adressen bzw. Anbieter aus, meistens klappt es nach ein paar Versuchen. Beachten Sie auch, dass die Provider solcher Dienste sehr darauf bedacht sind, dass man sie nicht für illegale Zwecke mißbraucht. Nachrichten und IP-Adressen werden von manchen Webseiten deswegen ausdrücklich gespeichert.

Fünf E-Mail-Provider für anonymes Mailing

Im Netz gibt es eine Reihe von E-Mail-Providern, die sich auf Verschlüsselung und Anonymität spezialisiert haben. Wenn Sie einen dieser meist kostenlosen Anbieter nutzen, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Nachrichten nicht von Dritten mitgelesen werden. Die Nutzung solcher Dienste ist einer von zwei Schritten, für absolut anonymes Mailing.

Proton Mail

Proton Mail können Sie per App oder im Browser nutzen. Der E-Mail-Dienst aus der Schweiz setzt auf PGP-Verschlüsselung und betont die eigene „Zero-Knowledge-Politik“. Von persönlichen Daten der Nutzer will man dort also möglichst wenig wissen. Mit dem Gratis-Konto können Sie hier 150 tägliche Nachrichten senden und bis zu 500 MB Speicher nutzen. E-Mails an andere Accounts bei Proton Mail werden automatisch verschlüsselt. Wer anderen Empfängern bei GMX und Co schreibt, kann Nachrichten mit einem Passwort verschlüsseln.

Hinweis: Bei behördlichen Anfragen ist auch Proton Mail zur Kooperation gezwungen. Erst 2021 wurde bekannt, dass das Unternehmen nutzerbezogene Daten (wie IP-Adressen) an Europol weitergegeben hat. Auch dieses Problem lässt sich aber umgehen, doch dazu kommen wir noch.

Zu Proton Mail

Posteo

Der Berliner E-Mail-Service Posteo setzt auf SSL-Verschlüsselung und PFS (Perfect Forward Secrecy). Sitzungsschlüssel können dank PFS auch dann nicht rekonstruiert werden, wenn einer der verwendeten Schlüssel irgendwann einmal an die Öffentlichkeit gerät. Backups von Nachrichten werden hier nach einer Woche wieder gelöscht und wir dürfen uns ohne die Angabe persönlicher Daten anmelden. Sympathisches Extra: Posteo setzt ausdrücklich auf Nachhaltigkeit: Das Unternehmen nutzt ausschließlich erneuerbare Energien und wickelt Transaktionen über Umweltbanken ab. Das Bezahlen etwaiger Zusatzleistungen ist hier ebenfalls anonym möglich.

Zu Posteo

Tutanota

Im Gratis-Tarif dürfen wir im Postfach bei Tutanota bis zu 1 GB Speicherplatz nutzen, die Anmeldung ist auch hier ohne persönliche Daten und völlig anonym möglich. Das Unternehmen setzt auf Open-Source und ein eigenes Verschlüsselungsverfahren zwischen den Postfächern seiner Nutzer. Versendet man Nachrichten an Konten bei anderen Providern, steht auch hier eine passwortgeschützte Verschlüsselung zur Verfügung. Praktisch: Tutanota entfernt die IP-Adresse aus den Headern versendeter Nachrichten automatisch.

Zu Tutanota

aikQ

Bei aikQ steht zwar kein kostenloses Konto zur Verfügung, der Abo-Preis von nur einem Euro pro Monat ist aber ziemlich fair. Zumal es dafür extra starke Sicherheit und grundsoliden Datenschutz gibt. Wir können uns hier problemlos mit einem Alias anmelden, der Browser-Login ist nur mit einem 128-Bit starkem SSL-Zertifikat möglich und bei Emails kommt ein Schlüssel mit immerhin 256 Bit zum Einsatz – das sucht seinesgleichen und ist mit heutigen Standards praktisch nicht zu knacken. Umfangreiche Einstellungen, durchdachte Bedienung, 10 GB Speicherplatz und immerhin bis zu 20 verschiedene Aliase runden aikQ lobenswert ab. Top: Bezahlungen können wir hier auch per anonymer Briefpost vornehmen.

Zu aikQ

Anonaddy

Das noch relativ neue Anonaddy bietet einen kostenlosen Grundtarif und verfügt über eine anonyme E-Mail-Weiterleitung. Nachrichten können wir uns von dort also auch an ein anderes E-Mail-Postfach senden lassen. Aliase dürfen wir hier jederzeit und in beliebigem Umfang erstellen und wieder deaktivieren – wenn etwa eine solche Adressen mit Spam zugemüllt wird. Auch das Beantworten von Mails ist hier möglich, ohne die eigene Adresse preiszugeben. Weitergeleitete E-Mails können wir hier mit einem eigenen GPG/OpenPGP-Key verschlüsseln, die Server von Anonaddy stehen in Amsterdam.

Zu Anonaddy

Größte Sicherheit und maximale Anonymität mit VPN oder Tor-Browser

Das höchste Maß an Anonymität erhalten Sie beim E-Mailen, wenn Sie die zwei stärksten Funktionen für Ihren Datenschutz kombinieren: Einen sicheren E-Mail-Service und einen VPN-Dienst, der auf das Anlegen von Protokollen verzichtet (No-Log-Policy). Denn E-Mail-Provider wie Protonmail sorgen erstmal nur dafür, dass Ihre Nachrichten verschlüsselt übertragen werden und nicht von Dritten mitgelesen werden können.

Die Verwendung eines sicheren VPN-Dienstes garantiert, dass die beim Mailing verwendete IP-Adresse nicht mehr auf Sie zurückgeführt werden kann. Selbst wenn böswillige Akteure den Datenschutz des E-Mail-Providers knacken, führen die dabei gewonnen Informationen also ins Leere. Wichtige Voraussetzung: Sie nutzen solche E-Mail-Dienste ausnahmslos mit einem diskreten VPN-Service.

Noch sicherer als mit einem VPN sind Sie mit einem Tor-Browser unterwegs. Daten werden dabei verschlüsselt über mehrere Knotenpunkte (dezentral) übertragen. Das verspricht ein besonders hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz. Tor ist zudem kostenlos, bietet in aller Regel aber auch eine geringere Datenübertragung als ein kostenpflichtiges VPN. Wie Tor genau funktioniert, erklären wir in diesem Beitrag.