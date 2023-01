Sims 4: Die besten Cheats – so schalten Sie geheimen Content frei

Bei wenigen Spielen bietet sich das Cheaten so schön an wie bei Die Sims. Das muss auch den Entwicklern bei Electronic Arts aufgefallen sein, denn sie bieten uns jede Menge Möglichkeiten, unseren virtuellen Spielfiguren unter die Arme zu greifen. Mehr Simoleons, kostenlose Häuser oder die Reanimation Verstorbener – für jedes Problem, für jeden Lebensplan und jeden Wunsch stehen umfangreiche Cheats zur Verfügung. Mit der Allmacht der Entwickler-Codes dürfen Sie aber natürlich auch verheerendes Chaos stiften, wenn Ihnen danach ist. Hier finden Sie die besten Cheats und Schummeleien für Die Sims 4. Übrigens: Seit Oktober 2022 ist die Basis-Version von “Die Sims 4” auf allen unterstützten Plattformen (PC, Konsolen) gratis erhältlich. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf dieser Seite von EA.

Cheats eingeben bei Die Sims 4 – so geht’s

Um Cheats einzugeben, müssen Sie bei die Sims 4 erst einmal die Konsole öffnen. In diesem Fenster können Sie dann alle Cheat-Codes eintippen und mit Enter bestätigen – die gewünschten Effekte treten dann umgehen in Kraft. Mit diesen Tastenkombinationen öffnen Sie die Konsole:

Windows: STRG + SHIFT + C

Mac: CTRL + SHIFT + C

Playstation 4: R1 + R2 + L1 + L2

Xbox One: LB + LT + RB + RT

Am oberen Bildschirmrand öffnet sich nun das Konsolen-Fenster. Für viele Schummel-Codes müssen Sie dort vorab noch „testingcheats true“ eingeben (ohne Anführungszeichen) und mit Enter bestätigen. Auf der Konsole gilt das Kommando „testingcheats on“. Damit wird der Cheat-Modus grundsätzlich aktiviert, was das Spielgeschehen aber nicht beeinträchtigt. Man kann diesen Modus also ohne weiteres aktiviert lassen, wenn man im Spiel regelmäßig etwas nachhelfen möchte.

Mehr Kohle: So erhalten Sie Simoleons oder machen Dinge kostenlos

Code Effekt rosebud 1.000 Simoleons erhalten motherload 50.000 Simoleons erhalten money [SUMME] Setzt das Haushaltskonto auf einen fixen Betrag FreeRealEstate [on] Alle Wohngrundstücke kostenlos FreeRealEstate [off] Alle Wohngrundstücke wieder kostenpflichtig households.autopay_bills Rechnungen automatisch begleichen sims.modify_funds +[SUMME] Festen Betrag aufs Familienkonto senden sims.modify_funds -[SUMME] Festen Betrag vom Familienkonto abziehen

Allgemeine Schummeleien

Diese Cheats passen in keine Kategorie, sind aber trotzdem ziemlich nützlich.

Code Effekt help Zeigt mögliche Eingaben an cas.fullleditmode Freie Sim-Erstellung via Kommode/Spiegel casclockspeed [0-10] Legt die Animationsgeschwindigkeit bei Sim-Erstellung fest fps [on/off] Bildwiederholung (FPS)anzeigen oder ausblenden fullscreen Vollbildmodus aktivieren get_sim_id_by_name [Vorname Nachname] Zeigt ID einzelner Sims an (für manche Cheats notwendig) headlineeffects [on/off] Blendet die Anzeige von Effekten über den Köpfen der Sims ein oder aus. hovereffects [on/off] Schaltet das Highlight beim Mouse-Over einzelner Sims an oder aus. objects.consumables_infinite_toggle Unbegrenzte Verbrauchsobjekte object.setashead Legt Objekte als Kopf fest (nach Eingabe das Objekt mit Shift + linke Maustaste anklicken) resetsim [Vorname Nachname] Einzelnen Sim mitsamt Aktionsliste zurücksetzen ui.toggle_silence_phone Handys von Sims lautlos oder laut stellen

Tipp: Haben Sie den Cheat-Modus mit „testingcheats true“ aktiviert, können Sie mit gedrückter SHIFT-Taste einige Sonderkommandos ausführen. So lassen sich aktivierte Sims etwa beliebig herumteleportieren, Objekte können Sie zurücksetzen, verschmutzen oder sauber machen. Wenn Sie mit gedrückter SHIFT-Taste auf einen Sim klicken, können Sie seine Bedürfnisse auch ohne Code-Eingabe befriedigen oder abändern und den Sim auch einer Familie hinzufügen.

Zufriedenheits- und Bedürfnis-Cheats

Mit diesen Codes nehmen Sie Ihren Sims die Sorgen oder helfen ihnen auf die nächste Stufe. Weil es in Die Sims 4 unheimliche viele solcher Bedürfnisse gibt, beschränken wir uns hier auf die wichtigsten.

Code Effekt Aspirations.complete_current_milestone Sofort den aktuellen Bestreben-Meilenstein erreichen fillmotive motive_Bladder Blasenbedarf im grünen Bereich fillmotive motive_Energy Energiebedarf im grünen Bereich fillmotive motive_Fun Spaßbedürfnis im grünen Bereich fillmotive motive_Hunger Hunger im grünen Bereich fillmotive motive_Hygiene Hygienebedarf im grünen Bereich fillmotive motive_Social Soziale Bedürfnisse im grünen Bereich sims.fill_all_commodities Alle Bedürfnisse auf einmal auffüllen sims.give_satisfaction_points [SUMME] Fügt beliebig viele Zufriedenheitspunkte hinzu

Cheats für den Bau-Modus

Macht den Bau-Modus wirklich frei: Die vielen Möglichkeiten für Bau und Konstruktion dürfen Sie mit folgenden Cheats uneingeschränkt nutzen:

Code Effekt bb.enablefreebuild Kauf- und Baumodus für versteckte Grundstücke aktivieren bb.ignoregameplayunlocksentitlement Alle Belohnungsobjekte der Karriere freischalten bb.moveobjects Gegenstände beliebig positionieren (Tasten 0-9 bestimmen die Höhe) bb.showhiddenobjects Macht unsichtbare Objekte sichtbar bb.showliveeditobjects Gesperrte Objekte im Baumodus freischalten STRG + ` Die Tastenkombination vergrößert ein Objekt STRG + [ Die Tastenkombination verkleinert ein Objekt

Beziehungs-Cheats

Mit diesen Kommandos können Sie das Sozialleben Ihrer Sims positiv beeinflussen – oder Ihre Spielfiguren in Zwist und Unglück stürzen.

Code Effekt Modifyrelationship [Ganzer Name Sim 1] [Ganzer Name Sim 2] 100 Friendship_Main Die beiden Sims werden beste Freunde Modifyrelationship [Ganzer Name Sim 1] [Ganzer Name Sim 2] 100 Romance_Main Die beiden Sims gehen eine romantische Beziehung ein Modifyrelationship [Ganzer Name Sim 1] [Ganzer Name Sim 2] -100 Friendship_Main Die beiden Sims beginnen eine bittere Fede relationships.Create_Friends_For_Sim Erstellt einen befreundeten Sim für den ausgewählten Sim relationship.introduce_sim_to_all_others Aushewählter Sim erhält alle anderen Sims als Bekannte

Karriere-Cheats

Mit diesen Codes können Sie Ihre Sims auf bestimmte Karriere-Pfade schicken, sie befördern oder degradieren. Auf Kommando werfen die Spielfiguren ihre Karriere auch hin. Wir listen hier zunächst die allgemeinen Cheat-Kommandos auf, die Bezeichnungen für die jeweilige Karriere finden Sie gleich darunter. Ersetzen Sie dann einfach „Karrieretyp“ in der Klammer durch den jeweiligen Karriere-Code.

Code Effekt careers.add_career [Karrieretyp] Sim geht auf bezeichneten Karriereweg careers.demote [Karrieretyp] Sim wird in der Karriere degradiert careers.promote [Karrieretyp] Sim wird befördert Careers.promote Gradeschool Schulnote eines Sim-Kindes verbessern Careers.promote Highschool Schulnote eines Sim-Teenagers verbessern careers.remove_career [Karrieretyp] Sim schmeißt Karriere hin

Karriere-Bezeichnungen für Erwachsene

Karriere-Typ Karriere-Code für den Cheat Arzt Doctor Astronaut Astronaut Autor (Freelancer) Adult_Freelancer_Agency_Writer Bauplanungsingenieur careers_Adult_CivilDesigner Bildungswesen Education Business Business Entertainer Entertainer Fischer Adult_PartTime_Fisherman Gärtner Adult_Gardener Geheimagent Secretagent Ingineur Engineer Kritiker Critic Künstler (Freelancer) Adult_Freelancer_Agency_Writer Leckermaul Culinary Maler Painter Politiker Activist Polizist Detective Programmierer (Freelancer) Adult_Freelancer_Agency_programmer Recht Law Rettungsschwimmer Adult_PartTime_Lifeguard Schauspieler Actor Schriftsteller adult_writer Soziale Medien Social Sportler Athletic Stilbeeinflusser Styleinfluencer Taucher Adult_PartTime_Diver Technik Guru Techguru Umweltschützer careers_Adult_Conservationist Unternehmer AdultMinor_Entrepreneur Verbrecher Verbrecher Wissenschaftler adult_active_scientist

Karriere-Bezeichnungen für Teenager

Karriere-Typ Karriere-Code für den Cheat Angestellter im Einzelhandel Teen_Retail Babysitter Babysitter Barista Barista Dramaclub Dramaclub Fastfood-Angestellter FastFood Handarbeiter Manual Pfadfinder Scout Rettungsschwimmer Teen_Lifeguard

Fähigkeiten für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder erhalten

Mit dem Kommando „stats.set_skill_level [Fähigkeit] [1-10]“ legen Sie individuelle Fähigkeiten Ihrer Sims fest. Dabei sind die Stufen 1 bis 10 möglich. Die Klammern müssen Sie bei der Eingabe weglassen.

Erwachsene

Fähigkeiten-Typ Fähigkeiten-Code für den Cheat Angeln Major_Fishing Aufsprudeln AdultMinor_JuiceFizzing (Nur Stufe 1-5) Archäologie Major_Archaeology Backen Major_Baking Blumdenbinden AdultMajor_FlowerArranging Bowling Skill_Bowling Charisma Major_Charisma Comedy Major_Comedy DJ-Mixen Major_DJ Erziehungsfähigkeit Major_Parenting Feinschmecker-Kochen Major_GourmetCooking Fitness Skill_Fitness Forschen und Debattieren Major_Research Fotografie Major_Photography Gartenarbeit Major_Gardening Geige spielen Major_Violin Gitarre spielen Major_Guitar Geschicklichkeit Major_Handiness Herstellung AdultMajor_Fabrication Klavier Major_Piano Klettern Major_Rockclimbing Kochen Major_HomestyleCooking Kräuterkunde Major_Herbalism Kreuzstich Skill_CrossStitch Logik Major_Logic Malen Major_Painting Medienproduktion (nur bis Stufe 5) Minor_Mediaproduction Mixen Major_Bartending Orgel spielen Major_PipeOrgan Programmieren Major_Programming Raumfahrttechnik Major_RocketScience Robotik Major_Robotic Schauspielerei Major_Acting Schelm Major_Mischief Schreiben Major_Writing selvadoradische Kulturfähigkeit Minor_LocalCulture Singen Major_Singing Ski fahren Major_Skiing Snowboarden Major_Snowboarding Tanzen (nur bis Stufe 5) Minor_Dancing Tierarztfähigkeit Major_Vet Tiererziehung (bis Stufe 5) Skill_Dog Wellness Major_Wellness Videospiele Major_VideoGaming

Kinder

Fähigkeiten-Typ Fähigkeiten-Code für den Cheat Kreativität Skill_Child_Creativity Mental Skill_Child_Mental Motorik Skill_Child_Motor Sozial Skill_Child_Social

Kleinkinder

Fähigkeiten-Typ Fähigkeiten-Code für den Cheat Aufs Töpfchen gehen (Stufe 1-5) Toddler_Potty Denken (Stufe 1-5) Toddler_Thinking Fantasie (Stufe 1-5) Toddler_Imagination Kommunikation (Stufe 1-5) Toddler_Communication Motorik (Stufe 1-5) Toddler_Movement

Cheats rund um Leben und Tod von Sims

Auch das Altern und Sterben gehört bei der Lebenssimulation zum normalen Lauf der Dinge. Die Lebenszeit Ihrer Sims dürfen Sie in den Einstellungen auch ohne Schummeleien anpassen oder das Altern dort sogar ganz abschalten. Noch mehr Kontrolle über Leben und vor allem den Tod erhalten Sie mit folgenden Cheats.

Code Effekt death.toggle [true/false] Schaltet Todesarten pauschal aus oder an sims.add_buff buff_Death_ElderExhaustion_Warning Sim steht kurz davor, an Überanstrengung zu sterben sims.add_buff buff_Death_Electrocution_Warning Sim steht kurz davor, an Stromschlag zu sterben sims.add_buff buff_Enraged Sim steht kurz davor, an Zorn zu sterben sims.add_buff buff_Hysterica Sim steht kurz davor, an hysterischem Gelächter zu sterben sims.add_buff Buff_Motives_Hunger_Starving Sim steht kurz davor, zu verhugnern sims.add_buff Buff_Mortified Sim steht kurz davor, an Scham zu sterben sims.add_buff buff_Pregnancy_InLabor: Wehen beginnen bei schwangerem Sim sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester1 Schwangerschaft aufs erste Trimester setzten sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester2 Schwangerschaft aufs zweite Trimester setzten sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester3 Schwangerschaft aufs dritte Trimester setzten

Sims in Geister verwandeln

Um einen Ihrer Sims ins Jenseits zu schicken (und seinen Geist gleich wieder zurück zu holen), geben Sie „traits.equip_trait [Todesart-Code]“ ins Konsolenfenster ein. Klammern und Anführungszeichen müssen Sie dabei wie immer weglassen.

Todesart-Code Effekt cowplant Von Kuhpflanze gefressener Geister-Sim drown Ertrunkener Geister-Sim electrocution Von Stromschlag getöteter Geister-Sim embarrassment Geister-Sim, der an Scham gestorben ist Overheat Geister-Sim mit Hitzetod Ghost_Frozen Erfrorener Geister-Sim hunger Verhungerter Geister-Sim laugh Geister-Sim, der an Lachanfall gestorben ist oldage Geister-Sim, der an Altersschwäche gestorben ist (nur Senioren) exhaust Geister-Sim, der an Überanstrengung gestorben ist (nur Senioren) steam Geister-Sim, der in der Sauna gestorben ist

Tipp: Um einen derart getöteten Sim wieder ins Leben zurück zu holen, ersetzen Sie im Cheat-Kommando einfach das Wort „equip“ mit „remove“.