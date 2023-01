Microsoft 365: Welches Office-Paket sich für Sie am besten eignet

Microsoft 365 gibt es sowohl für private Nutzer als auch für Unternehmen in etlichen unterschiedlichen Paketen. Wer ein Office-Paket mit Word, Excel, Powerpoint usw. braucht, kann eine Lösung wählen, in denen Office-Programme als Aboversion in der aktuellen Microsoft-Office-Version enthalten sind. Diese Angebote laufen wie die Cloud-Dienste unter der Bezeichnung “Microsoft 365”. Wir erklären, für wen sich ein Abo eignet und wer mit einer Kaufsoftware besser bedient ist. Hier schon mal im Kurzüberblick die wichtigsten Office-Angebote für Privatanwender, die es auf Amazon unter den folgenden Links deutlich günstiger gibt als im offiziellen Microsoft-Store (dessen Angebote finden Sie in diesem Artikel weiter unten verlinkt):

Microsoft-365-Abonnements

Microsoft-365-Abonnements beinhalten Zugriff auf eigene Microsoft-Teams-Konferenzen, ein Postfach bei Exchange Online, Cloudspeicher auf Basis von One Drive für Business/Sharepoint Online und weitere Dienste, die Microsoft als Software-as-a-Service anbietet. Es sind auch Kombinationen der Varianten möglich, und es gibt unterschiedliche Ausstattungen. Lesen Sie, für wen sich welche Lösungen am besten eignen.

Wer nur ein E-Mail-Postfach mit Zugriff auf Outlook Web App, Cloudspeicher bei One Drive und Zugriff auf die kostenlosen Online-Versionen von Word, Excel oder Powerpoint braucht, kann einfach ein kostenloses Microsoft-Konto erstellen. Ein Abo oder eine Kaufsoftware sind in so einem Fall im privaten Bereich selten nötig.

Microsoft

Ein kostenloses Konto reicht oft auch für das Schreiben von Texten, das Erstellen von Tabellen oder die Nutzung von Powerpoint-Präsentationen aus. Die Speicherung der Dokumente muss allerdings in One Drive erfolgen, ein kostenloses Kontingent ist beim Microsoft-Konto dabei.

Microsoft 365 mit Word, Excel und PowerPoint

Wer privat Zugriff auf die Office-Programme braucht, kann Microsoft 365 in den Editionen Microsoft 365 Family für 99 Euro/Jahr (alternativ 10 Euro pro Monat) oder Microsoft 365 Single für 69 Euro/Jahr (oder 7 Euro/Monat) buchen. „Microsoft 365 Family“ eignet sich vor allem für Familien mit bis zu 6 Personen. Auf bis zu 5 Geräten dürfen Word, Excel und Powerpoint in der aktuellsten Version installiert werden. Die Office-Anwendungen in Microsoft 365 entsprechen dabei der aktuellen Microsoft-Office-2021-Version. Ebenfalls dabei sind 6 Terabyte Cloudspeicher (1 Terabyte für jedes Familienmitglied). Wenn in einer Familie also Microsoft Office auf bis zu 5 PCs genutzt wird, kann sich ein Abonnement durchaus lohnen.

„Microsoft 365 Single“ ist nur für eine Person gedacht, die die Software aber auf bis zu 5 Geräten nutzen darf. Auch hier sind alle oben genannten Office-Produkte dabei, plus 1 Terabyte Speicherplatz in One Drive (nicht One Drive for Business).

Office nicht im Abo, sondern als Einmal-Kauf

Als Alternative können Sie als Einzelperson aber auch Office Home & Business 2021 (299 Euro) einmalig kaufen. Hier ist kein Cloudspeicher dabei, dafür aber ebenfalls Word, Excel, Powerpoint und Outlook in den aktuellen Versionen. Die Lizenz dürfen Sie auf einem PC installieren. Im Internet sind Lizenzen um die 200 Euro zu finden, OEM-Lizenzen ohne Support kosten sogar nur um die 100 Euro. In vielen Fällen ist ein Einmalkauf günstiger als sich von einem Abonnement abhängig zu machen. Und selbst wenn irgendwann der Nachfolger von Office 2021 auf den Markt kommt, benötigen die meisten Leute die neuen Funktionen überhaupt nicht.

dennizn/Shutterstock.com

Die Lizenz ist unbegrenzt gültig und Office 2021 erhält noch bis 13.10.2026 Sicherheitsupdates.

Studenten und Privatanwender können auch auf Office Home & Student 2021 (149 Euro) setzen. Hier sind ebenfalls Word, Excel und Powerpoint dabei, aber nicht die installierbare Version von Outlook. Dafür ist diese Version teilweise sehr viel günstiger zu bekommen, oft deutlich unter 100 Euro. Auch diese Lizenz ist unbegrenzt gültig und auch hier gibt es Support und Updates bis zum 13.10.2026.

Hier können Sie Microsoft 365 und Office 2012 auch im offiziellen Store von Microsoft kaufen. Die Preise sind aber höher als bei Amazon:

Unterschied zwischen den Desktops-Apps in Microsoft 365 und Microsoft Office 2021

Neben dem Cloudspeicher, der in Microsoft 365 in den Editionen Single und Family enthalten ist, umfasst Microsoft 365 in diesen beiden Editionen die jeweils aktuelle Microsoft- Office-Version, aktuell also Office 2021. Veröffentlicht Microsoft eine neue Office-Version, wird diese in Microsoft 365 ebenfalls integriert.

Es ist im Abonnement aber möglich, auch ältere Versionen zu installieren. Im Laufe des Lebenszyklus von Office-Programmen entwickelt Microsoft ständig Neuerungen, die das Unternehmen vielfach nur in den Microsoft-365-Apps zur Verfügung stellt, nicht aber in den Office 2021-Installationen. Beispiel dafür sind bestimmte Funktionen in Excel und Word oder neue Preview-Funktionen und Oberflächen. Die meisten Nutzer brauchen diese Funktionen kaum, daher spielt das auch oft keine große Rolle.

Microsoft 365 für Profis und Unternehmen

Parallel zu den Family- und Single-Editionen bietet Microsoft auch Business-Varianten für Microsoft 365 an. Hier sind neben Word, Excel und Powerpoint noch andere Dienste enthalten. Für Freiberufler ist „Microsoft 365 Business Basic“ interessant. Für 5,10 Euro/Monat und Person beinhaltet diese Variante Zugriff auf ein Postfach bei Exchange Online, inklusive der Domäne „<Name>.onmicrosoft.com“. Natürlich ist es jederzeit möglich, weitere Domänen anzubinden. Ebenfalls dabei ist 1 Terabyte Speicherplatz in One Drive for Business sowie Zugang zu Sharepoint Online und Microsoft Teams für das Erstellen von eigenen Konferenzen.

Microsoft

In diesem Abonnement sind keine installierbaren Versionen von Microsoft Office dabei. Nutzer können aber auf die Online-Versionen von Word, Excel und Powerpoint zugreifen. Dafür können Teams gemeinsam an Dokumenten arbeiten und die umfangreichen Team-Funktionen von Exchange Online und Sharepoint Online sowie von Microsoft Teams nutzen.

Microsoft Office für Unternehmen ohne Postfach, Sharepoint und Teams

Wenn im Unternehmen die Desktop-Versionen von Microsoft Office über Microsoft 365 gebucht werden sollen, ist „Microsoft 365 Apps for Business“ für 8,80 Euro/Monat und Person das passende Abonnement. Mit dabei sind Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access und Publisher. Außerdem bekommt jeder Nutzer 1 Terabyte Speicherplatz. Allerdings stellt sich auch hier die Frage der Sinnhaftigkeit. Der Preis liegt bei diesem Abonnement bei über 100 Euro pro Jahr.

Alternativ können Sie auch hier Office Home & Business 2021 kaufen. Hier ist kein Cloudspeicher dabei, dafür aber ebenfalls Word, Excel, Powerpoint und Outlook in den aktuellen Versionen. Hier fehlen allerdings Access und Publisher. In Microsoft Office 2021 Standard ist Publisher noch dabei. Wer außerdem noch Access braucht, greift zu Office Professional 2021. Diese beiden Editionen sind ebenfalls günstig zu kaufen und sind ein Leben lang gültig, ohne ein Abonnement abschließen zu müssen.

Vladimka production/Shutterstock.com

Microsoft Office plus Cloud-Dienste in Microsoft 365 Business Standard und Premium

Unternehmen, die die aktuelle Office-Version als Desktop-Programme nutzen und zusätzlich auf die Dienste von Microsoft 365 Business Basic zugreifen wollen, können Microsoft 365 Business Standard für 10,50 Euro/Monat und Nutzer buchen. Die Edition von Microsoft 365 besteht aus den Funktionen aus „Microsoft 365 Business Basic“ und „Microsoft 365 Apps for Business“. Da hier der Preisunterschied zwischen den Funktionen von „Microsoft 365 Business Basic“ und den Desktop-Apps nur 4,40 Euro/Monat und damit etwa 50 Euro/Jahr und Nutzer ausmacht, kann es sinnvoll sein, die Desktop-Apps zu abonnieren statt direkt zu kaufen. Wer weder Access und Publisher braucht, kommt aber auch hier günstig an die Lizenzen von Office Home & Business 2021.

Maximale Sicherheit für KMU mit Microsoft 365 Business Premium

Die Edition Microsoft 365 Business Premium umfasst die Funktionen von „Microsoft 365 Business Standard“ und zusätzlich erweiterte Sicherheitsfunktionen gegen Cyberbedrohungen. Das Abonnement macht generell nur Sinn, wenn im Unternehmen ein Administrator oder ein externer Berater diese Sicherheitsfunktionen auch konfigurieren kann. Im Fokus stehen dabei der Phishing-Schutz und der Schutz der Daten in der Cloud vor anderen Cyberbedrohungen . Das Abonnement kostet 18,60 Euro/Monat und Nutzer. Sinnvoll ist das Abonnement für Unternehmen, die auf Wert auf maximale Sicherheit legen und viele Daten in der Cloud speichern sowie umfassend auf Microsoft 365 setzen.