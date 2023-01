Das Beste der CES 2023: Innovative Hardware und coole Gadgets

Endlich kehren wir zur Normalität zurück. Die meisten großen PC-Hersteller kamen für die CES 2023 (5.1. – 8.1.2023) in die Wüste von Las Vegas zurück, nachdem sie im letzten Jahr die Sicherheit von virtuellen Veranstaltungen bevorzugt hatten. Und sie brachten einige glänzende neue Technologien und Produkte mit.

Vor allem die großen Namen AMD, Intel und Nvidia haben allesamt aufsehenerregende Ankündigungen gemacht. Passend dazu gab es jede Menge große, leistungsstarke Laptops zu sehen, die von der noch nie dagewesenen Leistung der neuen Prozessoren profitieren. PC-Monitore erlebten eine Revolution wie nie zuvor. Wir haben sogar ein PC-Gehäuse gesehen, das atmet. Ja, die CES ist zurück. Und hier sind die Highlights, die wir für Sie vor Ort aufgespürt haben.

AMD Ryzen 9 7950X3D

Der mit Spannung erwartete Ryzen 9 7950X3D verfügt über 16 Kerne und ein überraschendes, möglicherweise sehr intelligentes Design: Der V-Cache befindet sich nur auf einem der beiden 8-Kern-Chips des Prozessors. So können Spiele, die den leistungssteigernden 128 MB L3-Cache des 7950X3D mögen, auf einem Chip laufen, während Spiele, die den Cache nicht mögen, auf dem Standard-Chip bei höheren 5,7 GHz laufen.

Laut AMD bietet dieses Design im Wesentlichen eine CPU, die das Beste aus beiden Welten bietet und die Spieler nicht mehr zwingt, sich zwischen den höheren Taktraten eines Nicht-X3D-Teils oder dem fetten V-Cache eines X3D-Teils zu entscheiden. Kurz gesagt, der Ryzen 9 7950X3D scheint die Performance-CPU zu sein, die es im Jahr 2023 zu schlagen gilt.

Acer eKinekt BD 3 Bike Desk

Der neue eKinekt BD 3 Bike Desk von Acer verwandelt die kinetische Energie der Pedale in elektrische Energie zum Aufladen Ihrer Geräte. Unsere Kollegin, die tagsüber gerne aktiv ist, war sofort von diesem Produkt angetan. Die dazugehörige App zeichnet Informationen wie die zurückgelegte Strecke, den Kalorienverbrauch und so weiter auf. Sie können sogar mehrere Geräte gleichzeitig aufladen, da der Tisch über zwei USB Typ-A und einen USB Typ-C verfügt. Dank des PCP-Kunststoffs in seinem Gehäuse ist der Schreibtisch außerdem umweltfreundlich. Wenn Sie einen Schreibtischjob haben, ist dies eine großartige Möglichkeit, während der Arbeit zu trainieren. Das eKinekt BD 3 Bike Desk soll laut Acer im Juni 2023 für 999 Euro in den Handel kommen.

Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED

Die Kombination aus einem 3.200 x 2.000 OLED-Bildschirm mit 120 Hz und brillenloser 3D-Technologie lässt uns schon jetzt das Wasser im Munde zusammenlaufen: Die Kombination aus visueller Qualität (unendlicher Kontrast und 100%iger DCI-P3-Farbraumabdeckung!) sowie einer hohen Bildwiederholrate ist wirklich der Heilige Gral für Kreative und Gamer. In Kombination mit Nvidias Next-Gen RTX 40-GPU, einem Intel Core Chip der 13. Generation und bis zu 2 Terabyte Speicherplatz dürfte das Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED eines der unglaublichsten Notebooks sein, die dieses Jahr auf den Markt kommen werden.

Acer Predator X45 OLED Gaming Monitor

Auf der CES zeichnet sich ein Wettrüsten der High-End Gaming-OLED-Monitore ab. Während Samsungs neuer OLED G9 die Krone des größten Monitors einnimmt, denken wir, dass der kurvige Predator X45 von Acer sich einen Platz auf einem Schreibtisch verdienen könnte. Seine praktischere 1440p-Auflösung bedeutet, dass er keine GPU in zwei Hälften reißt, nur um Fortnite zu rendern, und 45 Zoll sind nicht so gigantisch, dass nichts anderes in Ihre Einrichtung passt. Und sehen Sie sich das Ding doch einfach mal an. Und sehen Sie sich das Ding doch einfach mal an. Er ist einfach umwerfend und enthält sogar einen KVM-Switch für den Betrieb mehrerer Computer. Und mit einem Preis von rund 1.700 US-Dollar ist der Monitor sogar überraschend günstig.

Intel Core i9-13980HX

Intel hatte uns schon bei 24 Kernen in einer Laptop-CPU glücklich gemacht und wir wollten eigentlich nicht mehr. Aber wir geben zu, dass wir einfach nicht nein sagen können zu einer CPU, die 40 Prozent schneller ist als die bereits sehr schnellen HX-CPUs der 12. Generation. Ganz zu schweigen von den 164 Prozent Vorsprung, die der Core i9-13980HX im Cinebench R23 gegenüber einem Apple M1 Max hat. Wir sind ziemlich begeistert von so viel Leistung in einer Laptop-CPU. Haben wir schon erwähnt, dass er mit 5,6 GHz arbeitet?

Displace TV

TV-Geräte sind auf der CES immer ein großer Anziehungspunkt. Und oft sind es die größten Geräte, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber dieser 55-Zoll-Fernseher hat uns besonders beeindruckt. Er mag zwar Standardgröße haben, strotzt aber nur so vor Innovationen. Zunächst einmal ist der Displace TV komplett kabellos und verwendet wiederaufladbare Batterien für die Stromversorgung und kabellose Signale für die A/V-Übertragung. Außerdem verzichtet er auf Befestigungselemente und verwendet stattdessen eine fortschrittliche Sauglösung.

Und damit Sie nicht das Gefühl haben, dass dieses 55-Zoll-4K-OLED-Panel zu klein ist, ist der Displace TV modular aufgebaut. Das heißt, er verfügt über ausziehbare Verbindungsstücke an den Rändern, sodass Sie durch Zusammenfügen von vier Panels bis zu 8K skalieren können. Sie können mehrere Feeds von seiner ferngesteuerten Station an jeden einzelnen Bildschirm senden oder einen einzigen Stream über alle Panels verteilen. Das sind eine Menge technologischer Sprünge in einem Produkt. Wir sind gespannt, ob es tatsächlich auf den Markt kommt.

Übrigens: Während unserer Displace TV-Demo hängte der CEO des Unternehmens den 55-Zoll-4K-OLED-Fernseher an das Hotelfenster, wobei der Fernseher selbst mit Akkustrom versorgt wurde. (

Gigabyte Aero 16

Die Aero-Reihe von Gigabyte ist einer unserer Favoriten unter den Laptops für die Videobearbeitung und das aktualisierte Aero 16 hat eines der Hauptprobleme mit den Vorgängermodellen behoben. Anstatt sich wie Apple auf einen USB-C-Dongle für die Konnektivität zu verlassen, hat das Unternehmen einen USB-Typ-A-Anschluss (einer ist besser als keiner) und einen HDMI-Anschluss in voller Größe zurückgebracht und das Ladegerät auf die Rückseite verlegt. Außerdem wurde ein integrierter SD-Kartenleser hinzugefügt, was sicherlich willkommen ist, aber leider nur für Micro-SD. Vielleicht werden sie nächstes Jahr die volle Größe nutzen. Natürlich wurde das neue Gigabyte Aero 16 mit den neuesten Intel CPUs (bis zu einem Core i7- 13800H) und Nvidia GeForce GPUs bis zu einer RTX 4070 ausgestattet. Diese Kombination sollte für einen enormen Schub bei der Bearbeitungsleistung sorgen.

Asus ROG und Alienware 500Hz Monitore

Nachdem sie zunächst auf der Computex angepriesen wurden, um dann im Jahr 2022 nicht zu erscheinen, werden auf der CES 2023 tatsächlich 500Hz-Monitore vorgestellt. Bekennende Spielefans sind sicherlich sehr froh darüber. Der Asus ROG Swift Pro PG248QP und der treffend benannte Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524H) sind beide 24,5 Zoll groß und bieten 1080p-Auflösungen. Das ist perfekt für den E-Sport sowie die G-Sync- und Reflex-Technologien von Nvidia. Aber die 500Hz Bildwiederholfrequenz ist der eigentliche Clou. Frames entscheiden im E-Sport über den Sieg, und schnelle Monitore sorgen dafür, dass Spiele noch reaktionsschneller ablaufen. Manche Leute glauben, dass man die Reaktionsfähigkeit von ultraschnellen Bildschirmen nicht spürt, aber als glücklicher Besitzer eines 360Hz Asus ROG Monitors können wir berichten, dass sich sogar die Mausbewegungen auf dem Desktop flüssiger anfühlen, je schneller Ihr Bildschirm ist.

Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED

Sie dachten, 3D-Technologie gehöre der Vergangenheit an? Von wegen: Asus hat neue Laptops mit integrierter 3D-Technologie im Angebot, wobei Sie diesmal keine Brille tragen müssen. Mit dem ProArt Studiobook 16 3D OLED können Sie per Tastendruck zwischen 2D- und 3D-Modus wechseln, wobei letzterer in unserem Test wirklich beeindruckend war. Zusammen mit dem 120Hz OLED-Bildschirm und den erstklassigen Leistungsmerkmalen fühlt es sich an wie ein Laptop aus der Zukunft.

HTC Vive XR Elite

Das HTC Vive XR Elite hat das Meta Quest Pro im Visier und bietet ein eigenständiges VR- und AR-Headset mit Hardware wie einem speziellen Tiefensensor, der eine genauere Positionierung als die Option von Meta ermöglichen könnte. Außerdem verfügt es über ein modulares Design, mit dem es sich von einem Standard-VR-Headset in eine Sonnenbrille wie die Vive Flow verwandeln lässt, und der Akku kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, sodass Sie ihn länger als die angegebenen zwei Stunden nutzen können. HTC plant, im Laufe des Jahres zusätzliche Tracking-Module zu produzieren, wodurch Sie etwas Geld sparen können und nur die Upgrades erhalten, die für Sie am wichtigsten sind. Unsere einzige Sorge ist der Inhalt, denn HTCs Viverse bleibt hinter der riesigen Bibliothek von Apps und Spielen im Meta Store zurück, auch wenn 100 neue Apps und Spiele zum Start in ein paar Monaten versprochen werden.

Lenovo Yoga Book 9i

Obwohl faltbare Telefone auf dem Vormarsch sind, wurde die Nützlichkeit von Geräten mit zwei Bildschirmen immer wieder mit Zynismus betrachtet. Wir sind jedoch Fans, denn wir haben das Microsoft Surface Duo 2 und das LG V60 gerne benutzt. Wenn Sie ebenfalls dieser Meinung sind, werden Sie dieses leicht verrückte Notebook/Tablet mit zwei Bildschirmen von Lenovo, das Yoga Book 9i, lieben. Es ist ein Premium-Computer, der wie ein Laptop aussieht, aber zwei 13,3 Zoll große 2K-Bildschirme anstelle einer Tastatur hat – die Tastatur wird als Folio-Hülle mitgeliefert, und Sie können das Gerät in verschiedenen Positionen aufstellen. Das könnte ein Overkill sein, aber es könnte auch eine gute Möglichkeit sein, mehr Text und Daten anzuzeigen oder zwei vollständige Windows-Anwendungen gleichzeitig auszuführen.

Motorola ThinkPhone

Wenn Sie nostalgische Gefühle für die ThinkBook Laptops von Lenovo hegen, mit ihrem strengen Aussehen, das durch einen kleinen roten Knopf unterstrichen wird, der als Maus schwieriger zu benutzen ist, als Sie sich erinnern, dann könnte dies das richtige Smartphone für Sie sein. Motorola, ein Unternehmen, das sich im Besitz von Lenovo befindet, hat das erste ThinkPhone entwickelt – und es ist im Grunde ein Motorola Edge 30 Fusion mit einem Think-ähnlichen Karbonfaser-Finish, einem größeren Akku und einer Menge an Business-Software. Es richtet sich an Unternehmen, von denen Moto hofft, dass sie gleich große Mengen davon kaufen werden, aber es wird auch für jedermann erhältlich sein, wenn Ihnen der Look gefällt.

Nvidia GeForce RTX 40-Serie Laptop GPUs

Wie verdammt beeindruckend sind Nvidias neue Laptop-GPUs der GeForce 40-Serie? Eine RTX 4080 Laptop-GPU mit 50 Watt in einem kleineren, leichteren und leiseren Razer Blade 16 übertrifft die vorherige GeForce RTX 3080 Ti Laptop-GPU in einem größeren, schwereren und lauteren Razer Blade 17. Wahnsinn. Tatsächlich scheint Nvidias neue RTX 40-GPU-Serie so effizient zu sein, dass wir dünnere, leichtere und jetzt auch viel schnellere Laptops als je zuvor sehen, die zu all den “feuerspeienden” RTX 4090-betriebenen Ungetümen passen.

Roborock S8 Pro Ultra

Wir haben lange gezögert, auf den Zug der Staubsaugerroboter aufzuspringen, nachdem wir einen schlechten ersten Eindruck von einem Modell der ersten Generation hatten. Zugegeben, das ist schon eine Ewigkeit her. Und nichts unterstreicht diesen Punkt mehr als der Roborock S8 Pro Ultra. Dieses Biest kann alles! Er saugt, er wischt, er leert seinen Mülleimer, er macht seinen eigenen Mopp nass, er reinigt sich selbst. Und er verfeinert diese Aufgaben auf wichtige Weise: Die Saugkraft wurde auf 6.000 Pa erhöht (im Vergleich zu den zuvor hohen 5.100 Pa des vorherigen Roborock). Ein neues Gummibürstendesign verhindert das Verheddern von Tierhaaren und er ist in der Lage, entweder das trockene oder das nasse Reinigungselement anzuheben, um den Kontakt mit der falschen Oberfläche zu vermeiden. Außerdem wurde dem Selbstreinigungsprozess eine Trocknungsfunktion hinzugefügt, um Schimmelbildung zu vermeiden. Wir sind begeistert!

Lenovo ThinkPad Twist

Wir haben uns schon einmal an der Art des Drehgelenks gestört. Wir haben bereits einen E-Ink-Reader. Aber egal, wir wollen das ThinkBook Twist von Lenovo. Auf der Oberseite befindet sich ein 13,3-Zoll-OLED-Touch-Display mit 1440p-Auflösung auf der einen Seite und ein 12-Zoll-E-Ink-Farbdisplay auf der anderen Seite. Das ist perfekt für die Arbeit unterwegs. Das OLED-Display bietet eine scharfe, hochauflösende Ausgabe für die Bildbearbeitung und das Betrachten von Videos, während das E-Ink-Display die Akkulaufzeit schont, wenn Sie einen Text schreiben, Bücher lesen oder mit dem mitgelieferten Stift Notizen machen. Mit weniger Belastung für die Augen. In Farbe! Daher können wir es kaum erwarten, das Gerät im Juni auszuprobieren.

AMD Ryzen 7040 Laptop Prozessoren mit XDNA AI

Der Aufstieg von KI-Technik und ChatGPT deutet auf eine Zukunft hin, in der KI-gestützte Erlebnisse alltäglich werden. Die Ryzen 7040 Mobile Serie von AMD ist das erste Mal, dass KI direkt in einen X86-Prozessor integriert ist. Ryzen AI, wie das Unternehmen es nennt, bietet dank eines programmierbaren Kerns, der aus der Übernahme von Xilinx im Jahr 2020 stammt, vier gleichzeitige KI-Streams. Wir gehen davon aus, dass die XDNA-Architektur, die Ryzen AI zugrunde liegt, in ein paar Jahren ebenso weit verbreitet sein wird wie die RDNA-GPUs. Dies ist erst der Anfang.

Dandy: Der Unkraut vernichtende Roboter

Unkraut ist der Fluch für jeden, der einen üppig grünen Rasen haben möchte, und es kann furchtbar schwierig sein, es loszuwerden. Auf Händen und Knien zu kriechen, um sie aus dem Boden zu ziehen, oder sich zu bücken, um sie mit Herbizid zu besprühen, ist eine Knochenarbeit. Streulösungen wie das Ausbringen von granuliertem Unkraut- und Futterdünger bringen eine Menge Chemikalien in den Boden, und da sie auf Unkraut abzielen, wird der größte Teil der Herbizidkomponente verschwendet. Die innovative Roboterfamilie von Dandy Technology, der Dandy DT-01 (rund 700 US-Dollar, für Rasenflächen bis zu 1/4 Hektar) und der größere DT01XL (rund 800 US-Dollar, für Rasenflächen bis zu einem ganzen Hektar), durchstreifen Ihren Rasen und machen Jagd auf breitblättrige Unkräuter wie Löwenzahn und besprühen sie mit einem Herbizid, das das Unkraut abtötet und das umliegende Gras unversehrt lässt. Haben Sie immer noch Bedenken, Ihren Rasen mit Chemikalien zu besprühen? Dandy empfiehlt die Verwendung einer organischen Lösung auf Eisenbasis, die FeHEDTA enthält.

LG M3-Series OLED TV

LG ist zwar nicht ganz so ehrgeizig wie Displace TV, entwickelt aber selbst einen kabellosen – nun ja, nahezu kabellosen – OLED-Fernseher. Der 97 Zoll große LG M3 wird über ein Stromkabel mit Strom versorgt, aber Sie schließen alle Ihre Unterhaltungsquellen – Blu-ray-Player, Spielkonsole usw. – an eine würfelförmige Box an, die bis zu knapp neun Meter vom Fernseher entfernt aufgestellt werden kann. Die Box überträgt Audio und Video über ein proprietäres drahtloses Protokoll an den Fernseher. Das einzige Kabel, das Sie am Fernseher selbst verstecken müssen, ist der Stromanschluss.

Ring Auto-Kamera (Car Cam)

Wenn Sie bereits überall in Ihrem Haus Ring Sicherheitskameras installiert haben, ist die Installation einer Kamera in Ihrem Auto der nächste logische Schritt. Sobald Sie die Ring Car Cam mit zwei Kameras am Armaturenbrett und an der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs montiert und an den OBD-Anschluss des Fahrzeugs angeschlossen haben, zeichnet sie auf, was im Innenraum und vor dem Auto passiert, während das Fahrzeug in Bewegung ist. Sagen Sie “Alexa, aufzeichnen”, und die Kamera nimmt auf, was vor sich geht, auch wenn das Auto stillsteht. Das kann sehr beruhigend sein, wenn Sie angehalten werden oder in einen Unfall mit Blechschaden geraten und Informationen mit dem anderen Fahrer austauschen müssen. Wenn Ihr Auto geparkt ist und jemand dagegen stößt oder einbricht, wacht die Kamera auf, zeichnet diese Aktivität auf und sendet dann einen Videoclip an die Ring App auf Ihrem Smartphone. Dann können Sie einen Live-Stream starten, um zu sehen, was vor sich geht.

Samsung CX-series micro-LED TV

Samsung hat uns 2019 mit der Vorführung seines gigantischen The Wall TV von den Socken gehauen. Die Micro-LED-Technologie, die dieser Fernseher verwendet, ist in der Lage, perfekte Schwarzwerte zu erzielen, weil sie einzelne Pixel abschalten kann, genau wie ein OLED. Aber die Micro-LED-Technologie kann Helligkeitsstufen erreichen, von denen OLED-Panels nur träumen können. Alles ist in bester Ordnung, bis Sie anfangen, über die Preise zu sprechen – da zuckt man nämlich zusammen. Und wer benötigt schon wirklich einen 219-Zoll-Fernseher? Auf der diesjährigen CES hat Samsung seine CX-Serie von Micro-LED-Fernsehern vorgestellt, beginnend mit dem abgebildeten beeindruckenden 76-Zoll-Modell. Samsung hat zwar noch keine Preise bekannt gegeben, aber es ist logisch, dass dieser viel kleinere Fernseher sehr viel günstiger sein wird.