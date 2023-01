FritzOS 7.50: Stromsparen mit der Fritzbox und schaltbaren DECT-Steckdosen

Strompreise von jenseits der 60 Cent pro Kilowattstunde (kWh) sind keine Seltenheit mehr. Entlastung schafft die Strompreisbremse der Bundesregierung, die den kWh-Preis auf maximal 40 Cent deckelt – zumindest für 80 Prozent des Verbrauchs aus dem Vorjahr. Doch wie lässt sich effektiv Strom einsparen? Nutzer einer Fritzbox sollten rund 100 Euro (siehe PC-WELT-Preisvergleich) in die schaltbare Steckdose FritzDECT 200 investieren. Alternativ gibt es die etwas günstigere Outdoor-Variante FritzDECT 210 für rund 90 Euro (siehe PC-WELT-Preisvergleich).

Beachten Sie: In vielen Onlineshops sind die beiden Modelle derzeit ausverkauft oder haben Lieferzeiten. Bei eBay und eBay Kleinanzeigen sind gute gebrauchte FritzDECT 200 ab 50 Euro zu haben.

Schnelle Einrichtung an der Fritzbox

Um Ihre Fritzbox mit einem FritzDECT 200 beziehungsweise FritzDECT 210 zu verbinden, stecken Sie den Adapter in eine 230-Volt-Steckdose – möglichst in der Nähe der Fritzbox. Für das Einrichten der schaltbaren Steckdosen über die Fritzbox haben Sie zwei Möglichkeiten, den Router in den Anmeldemodus zu schalten.

Dazu drücken und halten Sie die DECT-Taste am FritzDECT für mindestens sechs Sekunden, bis die DECT-LED anfängt schnell zu blinken. Solange das der Fall ist, befindet sich der FritzDECT im Anmeldemodus. Drücken Sie jetzt innerhalb von zwei Minuten die DECT-Taste an der Fritzbox und halten Sie die Taste für mindestens sechs Sekunden gedrückt. Nun sollte die DECT- beziehungsweise Info-LED der Fritzbox anfangen zu blinken. Das signalisiert den aktiven Anmeldemodus.

Der FritzDECT 200 ist innerhalb weniger Minuten startklar. Sie müssen ihn lediglich mit der Fritzbox koppeln. Christoph Hoffmann

Sobald die DECT-LED am FritzDECT 200/210 durchgehend leuchtet, steht die Verbindung zur Fritzbox. Anschließend können Sie den Fritz-DECT am gewünschten Einsatzort positionieren und den Stecker eines Geräts – etwa einer Kaffeemaschine – einstecken. Der Adapter meldet sich automatisch wieder an der Fritzbox an. Danach lässt sich der FritzDECT in der Benutzeroberfläche der Fritzbox im Bereich „Smart Home > Geräte und Gruppen“ konfigurieren. Klicken Sie dazu auf das Stiftsymbol rechts in der Zeile. Sie können unter anderem einen eindeutigen Namen für den FritzDECT 200/210 vergeben, den Schaltzustand nach einem Neustart festlegen („letzter Zustand, „aus“, „an“) und die LED-Anzeige ausschalten.

In Fritz-OS sehen Sie den eben eingerichteten FritzDECT 200 unter „Smart Home > Geräte und Gruppen“ mit den Gerätedetails. Christoph Hoffmann

Automatische Schaltung konfigurieren

Es gibt zahlreiche Geräte, bei denen eine automatische Schaltung per FritzDECT 200 beziehungsweise 210 Sinn macht. Dabei steht nicht unbedingt das Stromsparen an erster Stelle, sondern der Komfort. So lassen sich etwa Heizlüfter, Leuchten und Kaffeemaschinen nach Zeitplan im täglichen, wochentäglichen oder zur Abschreckung von Einbrechern auch zufälligen Rhythmus ein- und ausschalten. Das beschränkt sich nicht auf das lokale Netzwerk. Sie können das angeschlossene Gerät per App und Fernzugriff auch von unterwegs ein- und ausschalten. Bei der Planung der Einschaltzeiten im Register „Automatisch Schalten“ hilft der wöchentliche Kalender oder die Steuerung über einen Google-Kalender. Mit der Option „Astronomisch“ lassen sich automatische Schaltungen je nach Sonnenuntergang und Sonnenaufgang einrichten.

An den FritzDECT 200 angeschlossene Geräte wie Heizlüfter oder Kaffeemaschine können Sie automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit einschalten oder individuelle Pläne erstellen. Christoph Hoffmann

Und auch für das Stromsparen gibt es eine passende Funktion, die etwa im Wohnzimmer für Fernseher, TV-Box und andere Geräte an einer Mehrfachsteckdosenleiste hinter dem FritzDECT 200 Sinn macht: Aktivieren Sie die Option „Abschalten bei Standby“ und geben Sie eine Leistungsschwelle und eine Dauer ein. Die passenden Werte werden Sie wahrscheinlich nicht zur Hand haben. Daher gehen Sie zum Register „Energieanzeige“ und klicken Sie auf „Übernehmen“, um Ihre geänderte Konfiguration zu speichern.

Falls Sie den großen Stromverbrauchern in Ihrem Haushalt auf die Schliche kommen wollen, hängen Sie den FritzDECT 200/210 zwischen Wandsteckdose und den jeweiligen Verbrauchern. Ist das erledigt, scrollen Sie auf der Seite nach unten, um einen Blick auf die aktuelle Leistung sowie die Gesamtenergie in kWh zu werfen. Das erspart Ihnen den Kauf eines separaten Strommessgeräts, wie dem Modell von BKM, das es immer wieder bei Amazon im Angebot gibt.

Der Zwischenstecker von AVM ermittelt die durchgehende Wirkleistung der angeschlossenen Geräte und übermittelt die Werte an die Fritzbox. Haben Sie im Register „Allgemein“ Ihren aktuellen Strompreis hinterlegt, können Sie die tatsächlichen Stromkosten für 24 Stunden, 1 Woche, 1 Monat und 2 Jahre berechnen und sich für die Dokumentation sogar als Push-Mail senden.

Messen Sie den Stromverbrauch angeschlossener Verbraucher. Etwa kurzfristig über 24 Stunden oder bis zu zwei Jahre inklusive der Stromkosten. Christoph Hoffmann

Anhand der Werte fällt es Ihnen leichter, den Stromverbrauch in Ihrem Haushalt zu managen. Vielleicht stellen Sie fest, dass der alte Kühl- oder Gefrierschrank doch weniger Strom als vermutet verbraucht und sich die Neuanschaffung eines sparsameren Geräts gar nicht lohnt. Oder Sie entlarven den PC als ultimativen Stromfresser, den Sie nachts lieber ausschalten sollten.

