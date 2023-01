2 neue Top-Spiele gratis im Epic Games Store

“Shadow of Tactics – Aiko´s Choice” im Wert von 20 Euro ist eine eigenständig spielbare Erweiterung des rundenbasierten Stealth-Strategiespiels “Shadow of Tactics”. Aus der Spielbeschreibung: “Spiele im Japan der Edo-Zeit als Kunoichi-Meisterin Aiko und ihre Assassinenfreunde und jage die Geister ihrer Vergangenheit. Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice legt den Fokus auf eine der Protagonistinnen des Hauptspiels: die Kunoichi-Meisterin Aiko. Sie ist eine Meisterin der Tarnung und verkleidet sich als Geisha, um ihre Gegner zu täuschen.”