Nvidia GeForce RTX 4070 Ti im Test: Leider furchtbar überteuert

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ultra-schnelles 1440p-Gaming, solides 4K-Gaming

Exzellente Raytracing-Leistung übertrifft AMDs beste GPUs

Hervorragende Nvidia-Softwarefunktionen wie DLSS 3, Broadcast, Reflex, CUDA, Shadowplay und mehr

DLSS 3 Frame Gen lässt selbst anspruchsvolle Spiele butterweich laufen

Kühles, leises Kühlsystem und zwei HDMI-Anschlüsse bei dem getesteten Asus Tuf-Modell Kontra Um Hunderte Euro schmerzlich überteuert

Stagnierende “Leistung pro Euro” gegenüber 3080, enormer Preisanstieg gegenüber 3070 Ti

Verschlankte Speicherbusbreite beeinträchtigt 4K-Spiele auf einer 900-Euro-GPU in unzumutbarer Weise

Über 900 Euro für eine GPU zu verlangen, die für 1440p-Spiele im Jahr 2023 ausgelegt ist, ist verrückt.

Haben wir schon erwähnt, dass der Preis furchtbar ist? Fazit Nvidias GeForce RTX 4070 Ti ist eine äußerst fähige Grafikkarte für 1440p-Gaming, aber Nvidia hat das Speichersystem auf eine Weise beschnitten, die die 4K-Leistung reduziert und die GPU um Hunderte von Euro überteuert. Sie bietet bestenfalls einen stagnierenden Wert und schlimmstenfalls einen entsetzlichen Wert, je nachdem, wie man es betrachtet. Wir können die 4070 Ti nicht empfehlen, es sei denn, Nvidia senkt die Kosten erheblich.

Preis beim Test

$799

Hinweis: Der Test der Geforce RTX 4070 Ti wurde von unseren US-Kollegen von PC-WORLD verfasst und von uns ins Deutsche übersetzt. Die Originalfassung des Tests finden Sie hier. Unseren Test mit Einschätzung finden Sie aktuell – aus Zeitgründen wegen der Feiertage – nur in Form eines Videos hier auf unserem Youtube-Kanal:

Geforce RTX 4070 Ti im Test

Dieser Test wird kurz und knapp ausfallen. Nvidias neue GeForce RTX 4070 Ti für ab 899 Euro ist eine technisch veraltete, drastisch überteuerte Grafikkarte, die mindestens 150 Euro mehr kostet als die höherwertige RTX 3080 (hier im PC-WELT-Preisvergleich) der letzten Generation. Im Gegenzug für den 14 Prozent höheren Preis erhält man in der Regel 14 Prozent mehr Leistung bei 4K-Auflösung und etwa 20 Prozent bei 1440p.

Je nachdem, wie man es betrachtet, bietet die GeForce RTX 4070 Ti bestenfalls einen gleichbleibenden Wert zu ähnlichen Preisen wie die letzte Generation oder einen schmerzhaft hohen Aufschlag gegenüber der bereits überteuerten RTX 3070 Ti der letzten Generation. Sie ist eine mächtige Karte, die das vorherige RTX 3090 Ti-Flaggschiff in vielen Spielen übertrumpfen kann, besonders bei 1440p-Auflösung oder wenn DLSS 3 in Aktion tritt, aber bei diesem stolzen Preis können wir sie einfach nicht empfehlen. In der Tat empfehlen wir, sie komplett zu meiden, es sei denn, es gibt gigantische Preisnachlässe.

Die Spezifikationen der GeForce RTX 4070 Ti sollten niemanden überraschen, denn es handelt sich um die “unveröffentlichte” RTX 4080 12GB für ab 899 Euro mit einem neuen Namen. Gamer (und wir) haben Nvidia für verrückt erklärt, als sie dieser verkleinerten GPU ursprünglich das gleiche 4080-Branding geben wollten wie der viel leistungsstärkeren RTX 4080 mit 16 GB, und kurz bevor AMD seine Grafikkarten der Radeon RX 7900-Serie enthüllte – was diese GPU zum gleichen Preis wie die 7900 XT albern aussehen lassen hätte – hat Nvidia seine ursprünglichen Pläne für die Markteinführung abgesagt (wir berichteten). Jetzt ist sie mit einem niedrigeren Preisschild zurück, das aber immer noch unangemessen hoch für das ist, was angeboten wird.

Hier ist eine Zusammenfassung der Hauptspezifikationen der RTX 4070 Ti:

Graphics Processing Clusters : 5

: 5 Texture Processing Clusters : 30

: 30 Streaming Multiprocessors : 60

: 60 CUDA Cores : 7680

: 7680 Tensor Cores : 240 (4th Gen)

: 240 (4th Gen) RT Cores : 60 (3rd Gen)

: 60 (3rd Gen) Texture Units : 240

: 240 ROPs : 80

: 80 Boost Clock : 2610 MHz

: 2610 MHz Memory Clock : 10500 MHz

: 10500 MHz Memory Data Rate : 21 Gbps

: 21 Gbps L2 Cache Size : 49152 KB

: 49152 KB Total Video Memory : 12GB GDDR6X

: 12GB GDDR6X Memory Interface : 192-bit

: 192-bit Total Memory Bandwidth : 504 GB/sec

: 504 GB/sec Texture Rate : 626 Gigatexels/sec

: 626 Gigatexels/sec Connectors : 3 x DisplayPort, 1 x HDMI

: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI Max Display Resolution : 4K @ 240Hz oder 8K @ 60Hz mit DSC

: 4K @ 240Hz oder 8K @ 60Hz mit DSC Power Connectors : 2x PCIe 8-pin cables ODER 300w oder höher PCIe Gen 5 cable (Adapter wird mitgeliefert)

: 2x PCIe 8-pin cables ODER 300w oder höher PCIe Gen 5 cable (Adapter wird mitgeliefert) Minimum Power Supply : 700 Watt

: 700 Watt Power : 12W Idle, 20W AV1 Video Playback, 226W Average Gaming Power (AGP), 285 W Total Graphics Power (TGP)

: 12W Idle, 20W AV1 Video Playback, 226W Average Gaming Power (AGP), 285 W Total Graphics Power (TGP) Maximum GPU Temperature : 90° C

: 90° C PCI Express Interface: Gen 4

Ja, die Anzahl der Kerne und die Speicherkapazität der 4070 Ti sind im Vergleich zur 4080 drastisch reduziert – mit der Namensänderung hat Nvidia (letztlich) die richtige Entscheidung getroffen. Aber jetzt, wo der Name keine Verwirrung mehr unter potenziellen Käufern stiftet, dreht sich die wichtigere Änderung um den Speicherbus der 4070 Ti.

Breitere Speicherbus-Spuren ermöglichen einen effizienteren Datentransport. Stellen Sie sich das wie im Berufsverkehr vor: Auf einer vierspurigen Autobahn kann der Verkehr viel schneller fließen als auf einer einspurigen Schotterstraße. Die Busbreite ist ein wichtiger Faktor für die gesamte Speicherbandbreite, vor allem bei höheren Auflösungen, wo Texturen und Raytracing den Speicher schnell verschlingen können.

Die GeForce RTX 4070 Ti verfügt über einen winzigen 192-Bit-Speicherbus. Im Gegensatz dazu hatte die RTX 3080 – die wiederum eine höherwertige Karte war, die 100 Euro weniger als die 4070 Ti kostete – einen 320-Bit-Bus, was typisch für eine High-End-GPU ist. Selbst die bereits während der Pandemie überteuerte RTX 3070 Ti hatte einen 256-Bit-Bus. In der letzten Generation musste man bis zur um die 350 Euro teuren RTX 3060 runtergehen, um eine Nvidia-GPU mit einem 192-Bit-Bus zu finden.

Die neue 4070 Ti bietet eine Speicherbandbreite von 504 GB/s; die 3080 erreicht 760 GB/s und die 3070 Ti bietet 608 GB/s, während die 3060 und ihr weitaus langsamerer GDDR6-Non-X-Speicher angemessene 360 GB/s erreichen.

Das ist wichtig. Im Vergleich zur RTX 3080 ist die Steigerung der 4070 Ti bei 4K-Spielen messbar langsamer als die Steigerung bei 1440p. Sie können immer noch 4K-Spiele mit allem spielen und immer noch 60 Bilder pro Sekunde ohne Probleme die meiste Zeit erreichen, aber absichtlich die 4K-Leistung einer teuren 900 Euro Grafikkarte zu reduzieren hinterlässt einen sauren Nachgeschmack. Die 4070 Ti ist spürbar langsamer als alle anderen New-Gen-GPUs und die RTX 3080 in Counter-Strike: Global Offensive bei 4K- und 1440p-Auflösungen, und es würde uns nicht wundern, wenn die “kastrierte” Busbreite dazu beiträgt. Es wäre akzeptabler, wenn diese GPU Hunderte von Euro weniger kosten würde.

Glücklicherweise ist die RTX 4070 Ti viel effizienter als die 3080, mit einer Gesamtgrafikleistung von 285 Watt im Vergleich zu 320 Watt bei der 3080. Außerdem ist sie schneller. Nvidias neue Ada Lovelace GPU-Architektur beeindruckt hier.

Die Custom Asus Tuf 4070 Ti , die wir hier testen – Nvidia bringt keine Founders Edition-Version dieser GPU auf den Markt – verwendet jedoch weiterhin den neuen 16-poligen 12VHPWR-Anschluss, für den ein Adapter im Lieferumfang enthalten ist (stellen Sie sicher, dass Sie ihn richtig einstecken). Trotz der geringeren Leistungsaufnahme handelt es sich um eine riesige 3.25 Steckplätze Grafikkarte. Ansonsten hat Asus mit der Tuf gute Arbeit geleistet. Sie verfügt über ein auffälliges Design, einen Dual-BIOS-Switch (wir testen mit der Standardeinstellung) und nicht nur einen, sondern zwei HDMI 2.0b-Anschlüsse, die mit drei DisplayPorts kombiniert werden. Duale HDMI-Anschlüsse an einer GPU sind heutzutage eine Seltenheit, und Asus verlangt für diese Version der Tuf nur einen Aufpreis von etwa 75 Euro – obwohl die RTX 4070 Ti von vornherein völlig überteuert ist.

Nvidia behält seinen Vorsprung, wenn es darum geht, gut abgerundete Funktionen und Fähigkeiten anzubieten, mit denen AMD einfach nicht mithalten kann. Die Radeon RX 7900 Duo ist spürbar schneller als die 4070 Ti in Bezug auf die reine Rasterisierungsleistung (sprich: traditionelles Gaming), aber Nvidias GPU hat einen massiven Raytracing-Leistungsvorsprung, der durch die KI-gestützten DLSS- und DLSS Frame Generation-Technologien noch verstärkt wird. Sie sind äußerst beeindruckend. Generell übertrumpft Nvidia AMD auch bei der CUDA-Unterstützung für maschinelle Lernaufgaben, bei der Erstellung von Inhalten und bei anderen Funktionen wie Nvidia Broadcast, Reflex und Shadowplay. Wenn Sie mit Ihrer GPU mehr tun als nur Spiele zu spielen, oder wenn Sie die Spitzenleistung beim Raytracing als Priorität betrachten, sollten Sie eine Nvidia-GPU wählen.

Kommen wir zu den Spielen.

Unser Testsystem

Unsere US-Kollegen von PC-WORLD testen Grafikkarten auf einem AMD Ryzen 5900X PC, der ausschließlich für Benchmarking von GPUs verwendet wird. Sie testen mit aktivierter PCIe Resizable BAR (auf Ryzen-Systemen auch als Smart Access Memory bekannt), da die meisten modernen Gaming-PCs, die in den letzten vier Jahren veröffentlicht wurden, die leistungssteigernde Funktion entweder nativ oder über ein Motherboard-Firmware-Update unterstützen. Nvidia empfiehlt außerdem, die optionale Option “Hardware-beschleunigte GPU-Scheduling” in Windows zu aktivieren, damit die RTX 40-Serie ihre Leistung voll ausschöpfen kann, daher wurde bei diesem Test auch diese Anpassung vorgenommen. Die meiste Hardware wurde von den Herstellern zur Verfügung gestellt, nur der Speicher wurde selbst gekauft.

AMD Ryzen 5900X (mit Einstellungen wie bei Auslieferung)

AMD Wraith Max cooler

MSI Godlike X570 motherboard

32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4 3800 Speciher, XMP aktiv

Corsair HX1500i Netzteil (und optionales 12VHPWR 600 Kabel für Nvidia GPUs)

1TB SK Hynix Gold S31 SSD x2

Wir vergleichen Nvidias 899 Euro teure GeForce RTX 4070 Ti mit allen modernen GPUs, die sowohl von Nvidia als auch von AMD bisher veröffentlicht wurden, sowie mit der RTX 3080, 3080 Ti und 3090 der letzten Generation und der Radeon RX 6900 XT. Aus Zeitgründen konnten wir die “Vorgängerin” GeForce RX 3070 Ti nicht testen, aber angesichts des überhöhten Preises dieser neuen Karte ist die RTX 3080 ohnehin ein besserer Vergleich als die 4070 Ti.

Die einzige GPU der RTX 40-Serie, deren Kauf sich bei diesen Preisen lohnt Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition

Neben der standardmäßigen Aktivierung von PCIe Resizable BAR haben die Kollegen von PC-WORLD für diese neue Generation auch eine neue Reihe von Spielen in die Tests aufgenommen. Sie testen eine Vielzahl von Spielen mit verschiedenen Engines, Genres, Hersteller-Sponsoren (Nvidia, AMD und Intel) und Grafik-APIs (DirectX 9, 11, DX12 und Vulkan), um das gesamte Leistungspotenzial zu erfassen. Jedes Spiel wird mit seinem In-Game-Benchmark getestet, der von Nvidias FrameView-Tool auf seine Tauglichkeit überprüft wird, und zwar, sofern nicht anders angegeben, mit den höchstmöglichen Grafikvoreinstellungen, wobei VSync, Framerate-Caps, Echtzeit-Raytracing oder DLSS-Effekte sowie FreeSync/G-Sync deaktiviert sind, zusammen mit anderen herstellerspezifischen Technologien wie FidelityFX-Tools oder Nvidia Reflex. Temporales Anti-Aliasing (TAA) ist aktiviert, um diese Karten an ihre Grenzen zu bringen.

Jeder Benchmark wird mindestens dreimal durchgeführt und dann das durchschnittliche Ergebnis errechnet und angegeben. Außerhalb des Esports haben wir unsere Benchmarks auf 4K- und 1440p-Auflösungen beschränkt, da diese Auflösungen am besten zu diesen GPUs passen (trotz der geringen Busbreite der 4070 Ti).

Generell sollte Sie bei den folgenden Benchmarks mal darauf achten, wie viel schneller die 4070 Ti im Vergleich zur etwa 150 Euro günstigeren 3080 ist und wie die 4070 Ti bei 1440p mehr Geschwindigkeit als die 3080 bei 4K gewinnt. Beachten Sie auch, wie die ähnlich überteuerte Radeon RX 7900 XT (hier im PC-WELT-Test) die 4070 Ti durchweg deutlich übertrifft. Wir hatten nicht die Zeit, die Raytracing-Fähigkeiten der 4070 Ti vollständig zu testen, aber Sie finden ein Chart, das zeigt, wie Cyberpunk 2077 mit aktiviertem RT läuft (mit DLSS und FSR sowohl ein- als auch ausgeschaltet), um zu bestätigen, dass Nvidias GPU-Architektur weiterhin AMDs Raytracing-Leistung in den Schatten stellt. Es ist nicht einmal nahe dran.

Gaming Performance Benchmarks

GeForce RTX 4070 Ti: Stromverbrauch und Wärmeentwicklung

Die Leistungsaufnahme haben unsere US-Kollegen von PC-WORLD getestet, indem sie den F1 22-Benchmark bei 4K etwa 20 Minuten lang in einer Schleife laufen ließen, nachdem alle anderen Benchmarks durchgeführt wurden (um die GPU aufzuwärmen), und den höchsten Wert auf dem Watts Up Pro-Messgerät notierten, das die Leistungsaufnahme des gesamten Testsystems misst. Die Anfangsphase des Rennens, in der alle konkurrierenden Autos gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind, ist in der Regel der anspruchsvollste Teil.

Dies ist kein Worst-Case-Test, sondern ein GPU-gebundenes Spiel, das mit einer GPU-gebundenen Auflösung läuft, um die Leistung zu messen, wenn die Grafikkarte stark beansprucht wird. Wenn Sie ein Spiel spielen, das auch die CPU stark beansprucht, könnten Sie eine höhere Gesamtleistungsaufnahme des Systems feststellen. Seien Sie also gewarnt.

Obwohl sie schneller ist als die RTX 3080, verbraucht die 4070 Ti sowohl im Leerlauf als auch unter Last deutlich weniger Strom. Auch wenn Nvidia mit der 4070 Ti in puncto Leistung keinen Sprung nach vorne macht, verbessert sich zweifelsohne ihre Effizienz.

Die Wärmeentwicklung wurde getestet, indem GPU-Z während des F1 22-Stromverbrauchstests geöffnet gelassen und die höchste Temperatur am Ende notiert wurde.

Das maßgeschneiderte Asus Tuf-Kühlungsdesign sorgt für absolut kühle Temperaturen unter Volllast. Overclocker könnten mit diesem Modell ihren Spaß haben. Man hört zwar ein gewisses Lüftergeräusch, um diese beeindruckenden Temperaturen zu erreichen, aber es ist nicht übermäßig laut oder störend. Wir haben unter Strich keine Kritik am thermischen Design des Asus Tuf.

Sollten Sie die GeForce RTX 4070 Ti kaufen?

Bitte tun Sie das nicht. Es ist ein Biest von einer Karte, die zeigt, wozu die hervorragenden Hardware- und Software-Ingenieure von Nvidia fähig sind – aber nicht zu diesem horrenden Preis.

In einem Vakuum ist die Rasterisierungsleistung der 899 Euro teuren GeForce RTX 4070 Ti im Vergleich zur etwa 150 Euro teureren Radeon RX 7900 XT unterlegen, außer bei der Raytracing-Leistung, aber Nvidias reichhaltiges Software- und Funktionsangebot – Studiotreiber, DLSS und Frame Generation, Broadcast, Reflex, CUDA und so weiter – kann diesen Unterschied leichter verschmerzen lassen, wenn Sie Ihre GPU für mehr als nur Spiele verwenden. In Wirklichkeit ist die RTX 4070 Ti – wie auch die RTX 4080 und die Radeon 7900 XT vor ihr – mit Preisen versehen, die ihren Wert im besten Fall stagnieren lassen und im schlimmsten Fall an eine Beleidigung grenzen.

Mit den ab 899 Euro kostet die GeForce RTX 4070 Ti etwa 150 Euro mehr als die atemberaubende RTX 3080 der letzten Generation – und sie ist eine GPU der unteren Kategorie. Sie ist um die 250 Euro teurer als die bereits überteuerte RTX 3070 Ti. Im Gegenzug für diese etwa 14-prozentige Preiserhöhung gegenüber der 3080 erhält man normalerweise nur 14 Prozent mehr Leistung als die 3080 bei 4K oder etwa 20 Prozent schnellere Geschwindigkeiten bei 1440p. Nvidia hat den Speicherbus der 4070 Ti auf das Niveau der RTX 3060 zurückgeschraubt, was sie bei 4K verlangsamt. Das ist für eine 899-Euro-Grafikkarte absolut inakzeptabel.

Gamer sind in einer schlechten Situation. Die Flaggschiffe von Nvidia und AMD, die GeForce RTX 4090 und die Radeon RX 7900 XTX, bieten erstaunliche Leistungssteigerungen gegenüber ihren Vorgängern zu ähnlichen Preisen. Aber alles darunter hat im Vergleich zu früheren Generationen geradezu schmerzhafte UVPs. Nvidia und AMD müssen immer noch denken, dass wir uns mitten in einer Pandemie mit rasendem Kryptowährungswert befinden. Das sind wir aber nicht. Die Miner waren diejenigen, die Grafikkarten zu schmerzhaften, unverschämten Preisen gekauft haben, nicht die Gamer. Diese aktuellen Grafikkartenkosten sind lächerlich.

Die RTX 4080 von Nvidia kostet über 600 Euro mehr als die 3080. Das ist schlimm. Anstatt die Gunst der Stunde zu nutzen, hat AMD seine funktionsarme Radeon RX 7900 XT zu einem Preis von 899 Dollar angeboten, obwohl sie von den Spezifikationen her eigentlich Radeon RX 7800 XT heißen und ein paar hundert Dollar weniger kosten sollte. Aber AMDs Durst nach 7900 XT Gewinnmargen erlaubte es Nvidia auch, die “ungelaunchte” desaströse RTX 4080 12GB mit einem neuen Namen und einem Preisschild nur 100 Dollar weniger als zuvor wieder einzuführen. Es ist immer noch extrem unattraktiv. Man sollte nicht 899 Euro für eine Grafikkarte bezahlen, die im Jahr 2023 aktiv als 1440p-Grafikkarte vermarktet wird, zumal die 4K-Leistung durch den unterdurchschnittlichen Speicherbus beeinträchtigt wird.

Ein Grund, warum Nvidia und AMD die Preise so hoch halten, ist, dass sie ihre Lagerbestände an GPUs der letzten Generation jetzt, wo die Kryptowährung abgestürzt ist, zu sorgfältig gesteuerten hohen Preisen verkaufen wollen. Insbesondere Nvidia versucht immer wieder, die RTX 40-Serie als teure Zusatzoption zur 30er-Serie darzustellen, anstatt als Generationswechsel – eine beunruhigend verbraucherfeindliche Geschäftsentscheidung. Kaufen Sie stattdessen eine gebrauchte Grafikkarte, wenn Sie sich nicht auf eine 4090 oder 7900 XTX einlassen wollen. Sie können ähnlich leistungsstarke GPUs wie die Radeon RX 6800 XT und 6900 XT oder die RX 3080 für Hunderte von Euro weniger finden, als Nvidia und AMD für diese völlig überteuerten neuen Karten verlangen.

Im Jahr 2023 über 899 Euro für eine drastisch überteuerte 1440p-Grafikkarte zu bezahlen, ist nicht das Richtige. Die Einführung dieser neuen Generation spiegelt größtenteils die Einführung der RTX 20-Serie wider, bei der der stagnierende Wert von Generation zu Generation zu schrecklichen Verkaufszahlen und der Einführung einer RTX 20 Super-Serie kurz danach führte, um den Dingen auf die Sprünge zu helfen… obwohl diese Einführung mit der Veröffentlichung von AMDs exzellenter, preislich vernünftiger Radeon RX 5000-Serie zusammenfiel. In dieser Generation scheint sich AMD damit zufrieden zu geben, die überhöhten Preise von Nvidia zu übernehmen. Flaggschiff-GPUs sollten nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, und der Rest sollte keine Leistung liefern, die fast linear mit dem Preis der Modelle der letzten Generation skaliert.

Die Verkaufszahlen für diskrete Grafikkarten haben gerade ein 20-Jahres-Tief erreicht. Wenn sich nicht etwas Drastisches ändert, wie z. B. eine moderne Einführung von Äquivalenten der Super-Serie, werden Veröffentlichungen wie die GeForce RTX 4070 Ti und 4080 die Lage wahrscheinlich nur noch verschlimmern.

Lassen Sie die Geforce RTX 4070 Ti links liegen! Wenn Sie einen Next-Gen-Grafikprozessor zu diesem Preis kaufen müssen, ist die Radeon RX 7900 XT ebenfalls sehr teuer, aber sie ist deutlich schneller und verfügt über 20 GB Speicher, 8 GB mehr als die 4070 Ti. Wenn Sie Nvidia-Funktionen benötigen und unbedingt eine 4070 Ti kaufen müssen, empfehlen wir Ihnen das getestete Asus Tuf-Modell.

Aber wir befinden uns alle mitten in einem merkwürdigen Spiel. Bitte kaufen Sie diese neue Generation der Grafikkarten einfach nicht. Nicht zu diesen Preisen.