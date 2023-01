Digital Life 2/2023 WhatsApp: Jetzt am Kiosk

Die WhatsApp-Entwickler haben reagiert und viele Kundenwünsche als neue Funktionen in die beliebte Messenger-App eingebaut: Sie können nun Umfragen starten, sich selbst Notizen senden, schneller per Emoji auf eine Chat-Nachricht reagieren und vieles mehr. Anhand der ausführlich bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen in der neuen Digital Life gelingt Ihnen das im Handumdrehen. Ganz gleich, ob Sie dabei ein Smartphone mit Android oder iOS oder einen Rechner einsetzen. Gleichzeitig erfahren Sie, wie Sie Ihre Privatsphäre in WhatsApp besser schützen, Profitricks anwenden und Praxisprobleme lösen. Mit den über 80 Gratistools auf der Download-DVD flutscht zudem das Zusammenspiel zwischen Handy und Windows-PC. Ein sicherer Link führt Sie zum gewünschten Programm, das Sie direkt auf Ihren Rechner herunterladen. Einfacher geht’s nicht!

Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 2/2023 WhatsApp

Neue WhatsApp-Funktionen nutzen

Überblick: Das sind die neuen WhatsApp-Funktionen

Umfragen in WhatsApp-Chats durchführen

WhatsApp für schnelle Notizen verwenden

Mit einem Emoji schneller auf Nachrichten reagieren

Fotos und Videos zur einmaligen Ansicht teilen

Screenshot-Sperren auf Smartphones umgehen

Privatsphäre in WhatsApp schützen

Unerwünschte Kontakte blockieren

Was die Meldungen von WhatsApp bedeuten

Graue und blaue Häkchen – und der Datenschutz

Biometrische Sperre für WhatsApp einrichten

Benachrichtigungen und Chats verbergen

So entziehen Sie WhatsApp die Zugriffsrechte

WhatsApp-Probleme lösen

Wo speichert WhatsApp meine Bilder und Videos?

WhatsApp ohne Empfang: Das sind mögliche Gründe

WhatsApp aufräumen für mehr freien Speicherplatz

Den Datenverbrauch von WhatsApp reduzieren

Inhalte von WhatsApp automatisch sichern

WhatsApp-PIN vergessen – so erhalten Sie Zugriff

Profi-Tipps für WhatsApp

Wie viele Nachrichten haben Sie verschickt?

Chatten ohne Eintrag im Adressbuch

Nachrichten für alle oder für Sie löschen

Fotos in bestmöglicher Bildqualität senden

Tipps zum Senden von Sprachnachrichten

Tipps für Stories im WhatsApp-Status

Software auf der Download-DVD

Download-DVD. Zur Heftausgabe gehört eine Download-DVD auf unserer Website. Sie enthält 80 Programme zum Herunterladen im Browser.

