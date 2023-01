Oneplus 11 5G ist das erste Flaggschiff-Handy des Jahres 2023

OnePlus hat offiziell sein neues Handy-Flaggschiff angekündigt: Das OnePlus 11 5G wird bereits ab dem 9. Januar 2023 in China erhältlich sein. Am 7. Februar 2023 erfolgt dann der weltweite Start. Zeitgleich bringt OnePlus auch mit den OnePlus Buds Pro 2 eine neue Generation der kabellosen ANC-Ohrhörer auf den Markt. Die OnePlus Buds Pro 2 verfügen über ein MelodyBoost-Doppeltreibersystem, das zusammen mit dem dänischen Lautsprecherspezialisten Dynaudio entwickelt wurde. Das System verfügt über 11-mm-Subwoofer für die unteren Frequenzen, während 6-mm-Hochtöner für den Großteil der mittleren und hohen Klanganteile zuständig sind. In China kosten die Oneplus Buds Pro 2 umgerechnet etwa 115 Euro zum Start.

OnePlus

Oneplus 11 5G mit Snapdragon 8 Gen 2 und Hasselblad-Kamera

Im OnePlus 11 5G steckt der neue Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, der sowohl bei der CPU- als auch bei der GPU-Leistung Verbesserungen gegenüber dem Snapdragon 8+ Gen 1 im OnePlus 10T verspricht. Das Smartphone verfügt über ein 6,7-Zoll großes 2K-A+-Fluid-AMOLED-Display, das mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz läuft. Der Einsatz der LTPO 3.0-Displaytechnologie soll für eine verlängerte Akkulaufzeit sorgen.

Wie bei seinem Vorgänger dürfen Sie beim Oneplus 11 5G wahlweise 112 oder 16 GB RAM (LPDDR5X) auswählen. Hinzu kommen dann entweder 256 oder 512 Gigabyte interner Speicher. Ein fortschrittliches RAM-Management-System soll für eine bessere Leistung bei Multitasking und Gaming sorgen.

Oneplus

Bei der Kamera setzt Oneplus die Zusammenarbeit mit Hasselblad vor. Daher verwendet das OnePlus 11 5G weiterhin die Hasselblad-Technologie, die im 10T zu finden ist. Hinzu kommt beim neuen Modell ein 13-Kanal-Multispektral-Licht-Farbidentifizierungssensor, durch den die Vielseitigkeit Kameras erhöht werden soll. Die Triple-Kamera auf der Rückseite des Geräts nutzt einen 50-MP-IMX890-Hauptsensor, einen 48-MP-Ultraweitwinkel-IMX581-Sensor und einen 32-MP-Porträt-IMX709-Sensor. Für Selfie-Aufnahmen gibt es auf der Vorderseite noch eine 16-Megapixel-Kamera.

Im OnePlus 11 5G steckt ein 5.000-mAh-Akku, der über das 100-W-SUPERVOOC-Ladesystem schnell wieder aufgeladen werden kann. Auf dem Gerät ist Color OS 13 von Oneplus installiert, welches auf Android 13 basiert.

In China bietet Oneplus das Oneplus 11 5G für umgerechnet etwa 670 Euro (16 GB + 512 GB), 600 Euro (16 GB + 256 GB) und 550 Euro (12 GB + 256 GB) an. Die tatsächlichen Euro-Preise wird der Hersteller spätestens bis zum 7. Februar 2023 verraten.