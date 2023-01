Corsair Katar Elite Wireless im Test: Leichte, kabellose Gaming-Maus, die aber nur für Rechtshänder geeignet ist

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro geringes Gewicht

leistungsfähiger Sensor

flotte, stabile Funkanbindung (Slipstream)

Dual-Wireless-Anbindung (Slipstream & Bluetooth)

knackige Haupt-Maustasten Kontra nur für Rechtshänder trotz symmetrischen Designs

nicht für Palm-Grip oder große Hände geeignet Fazit Insgesamt lässt sich sagen, dass die Corsair Katar Elite Wireless eine hochwertige Gaming-Maus ist, die ihr Geld wert ist. Das elegante Design, die Dual-Wireless-Anbindung und der Corsair-Marksman-Sensor machen sie zu einem wertvollen Werkzeug für jeden Gamer. Zwar ist der Preis mit rund 80 Euro nicht gerade günstig, aber man bekommt auch einiges geboten. Für alle, die Wert auf Qualität und Leistung legen, ist die Corsair Katar Elite Wireless eine hervorragende Wahl. Da lässt sich auch darüber hinwegsehen, dass die Maus trotz ihrer symmetrischen Form doch nur für Rechtshänder geeignet ist und dass Palm-Grip-Gamer oder welche mit besonders großen Händen nur bedingt mit der Maus zurechtkommen dürften.

Drahtloser Spiele-Spaß: Die besten Wireless-Gaming-Mäuse im Test

Eine Wireless-Gaming-Maus wie die Corsair Katar Elite Wireless ist für viele Gamer ein unerlässliches Werkzeug, um das perfekte Spielerlebnis zu erzielen. Keine lästigen Kabel, die im Weg rumhängen, und dennoch die Möglichkeit, alle notwendigen Funktionen in adäquater Geschwindigkeit zu nutzen. Die Corsair Katar Elite Wireless verspricht genau das: kabellose Freiheit und hochmoderne Technik in einem eleganten Design. Doch hält sie, was sie verspricht? Wir haben es getestet.

Schlichtes, aber edles Design im kompakten Gehäuse

Die Corsair Katar Elite Wireless präsentiert sich im ersten Moment als unscheinbares Schmuckstück. Das mattschwarze Gehäuse wird nur von einem Namens-Schriftzug und dem Corsair-Logo akzentuiert. Dennoch finden wir, dass es sich gerade wegen dieser Schlichtheit um ein recht hochwertiges Produkt handelt. Mit einem Gewicht von nur 69 Gramm liegt sie auch voll im aktuellen Trend der immer leichter werdenden Gaming-Mäuse. Denn zusammen mit den PTFE-Maus-Skates (Gleitflächen) an der Unterseite ergibt sich so ein tatsächlich sehr agiles Handling.

Die Corsair Katar Elite Wireless ist schlicht, wirkt dadurch aber edel. Friedrich Stiemer

Aber natürlich zählt bei einer Gaming-Maus nicht nur das Aussehen, sondern vor allem die Technik und die Funktionen. Genau hier setzt die Corsair Katar Elite Wireless an: Sie bietet nicht nur eine kabellose Anbindung, sondern gleich zwei: Slipstream und Bluetooth 4.2 LE. Das bedeutet, dass man die Maus entweder per flotter Funkverbindung oder per weit verbreitetem Bluetooth mit dem Computer verbinden kann. Aber das ist längst nicht alles: Die Maus verfügt auch über einen aktuellen Sensor in Form des „Corsair Marksman“, der für präzise Bewegungen sorgt.

Für Fingertip- und Claw-Grip-Gamer

Wie bereits erwähnt, macht die Corsair Katar Elite Wireless auf den ersten Blick einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Gehäuse ist aus robustem Kunststoff gefertigt und fühlt sich angenehm griffig an – hier spielen auch die strukturierten Seiten eine wichtige Rolle. Die Maus ist für Rechtshänder konzipiert und bietet daher auch eine ergonomische Form, die für lange Gaming-Sessions angenehm in der Hand liegt und sich vor allem für Gamer eignet, die im Fingertip- oder Claw-Grip spielen. Sehr schön: Der USB-Dongle für die Slipstream-Verbindung lässt sich in der Unterseite der Gaming-Maus verstauen.

Der Slipstream-USB-Dongle lässt sich in der Gaming-Maus verstauen. Friedrich Stiemer

Insgesamt gibt es sechs Tasten, die alle gut erreichbar sind und einen angenehmen Druckpunkt aufweisen. Hier stechen vor allem die beiden Haupt-Maustasten vor, die mit den sogenannten Quickstrike-Schaltern von Omron ausgestattet sind: Da sich hier bei der Federung kein Abstand zwischen den Tasten und den Schaltern befindet, erfolgt die Registrierung von Klicks unmittelbar. Am schnellsten funktioniert das bei aktiver Slipstream-Anbindung, da hier stolze 2.000 Megahertz Pollingrate greifen, was in etwa einer Reaktionszeit von nur 0,5 Millisekunden gleichkommt. Im Übrigen beziffert Corsair die Lebensdauer der Quickstrike-Schalter auf 60 Millionen Klicks – damit sollten sie also lang genug durchhalten. Auch das Scrollrad ist gut zu bedienen und bietet genügend Widerstand, um präzise zu navigieren.

Trotz des symmetrischen Designs ist die Maus nicht für Linkshänder geeignet. Friedrich Stiemer

Programmierbare Tasten

Neben der Dual-Wireless-Anbindung bietet die Corsair Katar Elite Wireless noch weitere interessante Funktionen. So integriert Corsair direkt hinter dem Mausrad eine extra Taste, mit der sich die DPI-Einstellungen der Maus verändern lassen. Das ist besonders für Gamer interessant, die zwischen verschiedenen Genres wechseln und daher unterschiedliche DPI-Einstellungen benötigen. Auch die Möglichkeit, über die iCue-Software Makros zu erstellen und zu speichern, ist ein nützliches Feature für alle, die bei bestimmten Spielen schnellere Reaktionszeiten bei Aktionsfolgen benötigen.

Die linke und rechte Maustaste nutzen die Quickstrike-Schalter von Omron. Friedrich Stiemer

Flotter Sensor mit hoher Präzision

Der Corsair-Marksman-Sensor wurde zusammen mit Branchenführer Pixart entwickelt und ist ebenfalls ein wichtiges Merkmal der Corsair Katar Elite Wireless. Mit einer Auflösung von bis zu 26.000 DPI bietet er präzise Bewegungen, eine genaue Tracking-Leistung von bis zu 650 IPS (!) und eine überdurchschnittlich hohe Beschleunigung von 50 G. Dies ist besonders wichtig für Gamer, die auf höchste Präzision bei schnellen Manövern angewiesen sind.

Hier kommt der Corsair-Marksman-Sensor zum Einsatz. Friedrich Stiemer

Die Laufzeit des integrierten Akkus hängt von der Art der Anbindung ab: Ist die Corsair Katar Elite Wireless über Slipstream angebunden, beläuft sich die Laufzeit auf knapp 60 Stunden bei deaktivierter Beleuchtung. Eine längere Betriebsdauer quetschen Sie aus der Maus, wenn Sie sie via Bluetooth betreiben, da die Laufzeit ohne Beleuchtung dann bis zu 110 Stunden betragen kann. Nicht übel für einen so kleinen Nager! Aufladen lässt sich der Akku über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel, was bei leerem Akku rund 1,5 Stunden in Anspruch nimmt.