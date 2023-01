Samsung zeigt neues Tablet-Konzept, das sich falten und rollen lässt

Faltbare Handys gibt es schon seit einigen Jahren, und mehrere Unternehmen haben mit der Erforschung von Geräten begonnen, die sich ” aufrollen” lassen, um die Gesamtfläche des Bildschirms zu vergrößern. Aber was wäre, wenn man beides haben könnte? Das ist es, was Samsung mit seinem neuesten CES-Konzept, dem Flex Hybrid, versucht. Dieser Prototyp hat ein 10,5-Zoll-OLED-Display, das sich sowohl in der Hälfte falten als auch zu einem 12,4-Zoll-Panel ausrollen lässt.

Letzteres verwandelt das kastenförmige 4:3-Seitenverhältnis in ein viel komfortableres 16:9-Format, wodurch es sich gut für den Genuss von Medieninhalten eignet. Eine kleine Vergrößerung des Gesamtbildschirms mag sich unnötig anfühlen, aber das ist etwas, womit aktuelle faltbare Geräte im Buchstil (wie das Galaxy Z Fold 4) zu kämpfen haben.

Die Kombination von Falt- und Rolltechnologie in einem einzigen Gerät klingt revolutionär, aber Samsung ist nicht das erste Unternehmen, das dies versucht. Im März 2022 stellte TCL ein 10-Zoll-Gerät vor, das sich ebenfalls falten und zusammenschieben ließ, um einen größeren Bildschirm zu erhalten. Es bot sogar eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz – doppelt so viel wie die meisten Klapphandys.

Dies ist jedoch nicht Samsungs erster Versuch mit einem aufrollbaren Handy. Im Mai letzten Jahres zeigte das Unternehmen den Prototyp des “Galaxy Z Slide”, ein kompaktes Handy für die Hosentasche, das sich nach oben ausfahren lässt, um die uns so vertraute Größe von 6,7 Zoll zu erreichen.

Die entscheidende Frage ist nun natürlich, wann ein Gerät mit diesem Formfaktor auf den Markt kommen wird. Die Langlebigkeit ist ein großes Hindernis, da ein zweites bewegliches Teil mit der Zeit leicht verschleißen oder defekt werden könnte.

Außerdem stellt sich die Frage des Preises, denn die bestehenden faltbaren Geräte im Buchformat sind immer noch deutlich teurer als die meisten normalen Smartphones. Ein Gerät, das sich falten und rollen lässt, kann das Nutzererlebnis durchaus verbessern, aber es wird noch eine Weile dauern, bis die Technologie erschwinglich genug ist, um die breite Masse der Verbraucher anzusprechen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Gerät sind, das vielleicht schon früher zu kaufen ist, hat Samsung zwei weitere 17-Zoll-Slidable-Konzepte vorgestellt. Das Flex Slidable Solo erweitert den Bildschirm auf einer Seite, aber das Flex Slidable Duet kann in beide Richtungen erweitert werden. In der maximalen Ausbaustufe verwandelt es ein 13-Zoll-Display in ein 17,3-Zoll-Display.

Samsung

Es wurde zwar noch nicht erwähnt, aber hoffentlich arbeitet Samsung auch an einem Laptop mit faltbarem Bildschirm, um Asus und Lenovo Konkurrenz zu machen. Beide Unternehmen haben 2022 Windows-Geräte mit großen Bildschirmen auf den Markt gebracht, die sich in der Hälfte zusammenklappen lassen, und es gibt Gerüchte, dass sich ihnen in diesem Jahr weitere Unternehmen anschließen werden. Das sollte helfen, einige der aktuellen Hardware-Probleme zu beheben und die Preise zu senken.

Bis dahin ist ein faltbares Handy, das sich in ein Tablet oder ein Tablet mit abnehmbarer Tastatur verwandeln lässt, die beste Lösung für mobile Produktivität.

