PCs mit Intel-CPUs könnten bald teurer werden

Die letzten Monate waren gute Zeiten für den Kauf oder den Bau von Desktop-PCs, denn es gab jede Menge Preisnachlässe auf Computerkomponenten. Dazu gehörten auch Intel-Prozessoren – ein erstaunliches Phänomen, wenn man bedenkt, wie hartnäckig sich Intel in der Vergangenheit gegen Preissenkungen gewehrt hat.

Aber die guten Zeiten könnten bald vorbei sein. Wie Tom’s Hardware berichtet, hat Intel in aller Stille die empfohlenen Preise für seine Alder Lake-Chips der 12. Generation angehoben. Sie werden eine 10-prozentige Preiserhöhung in den Listen von Intels Ark-Produktdatenbank feststellen, wobei die günstigeren CPUs der Nicht-K-Klasse genauso betroffen sind wie ihre übertaktbaren Pendants der K-Klasse. Die Erhöhung betrifft auch Prozessoren der F-Klasse ohne integrierte Grafik.

Konkret empfiehlt Intel für das Flaggschiff Core i9-12900K (hier im PC-WELT-Test) jetzt eine UVP von 648 US-Dollar statt 589 US-Dollar. Beliebte Chips wie der Core i7-12700K, 12600K und 12400 beginnen bei 450 $, 318 $ beziehungsweise 211 $.

Die beste High-End-CPU für GAMING Core i9-13900K UVP: $659.99 Aktuell bester Preis:

Mit diesen Änderungen ist es billiger, Raptor Lake Komponenten der 13. Generation zu kaufen als Alder Lake – zumindest auf dem Papier. Die Straßenpreise für Alder Lake liegen immer noch unter den Preisen bei der Markteinführung, wobei der 12900K laut PC-WELT-Preisvergleich aktuell etwa um die 515 Euro kostet. Der 13900K kostet dagegen um die 640 Euro laut PC-WELT-Preisvergleich. Der Preis hier liegt also am oberen Ende der empfohlenen Preisspanne.

Aktuell sind Intel-CPUs noch vergleichsweise günstig erhältlich

Wenn Sie jetzt einen PC kaufen oder aufrüsten möchten, können Sie immer noch von diesen niedrigeren Kosten profitieren. Zumindest im Moment. Die Preise werden sich wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft ändern, vor allem, wenn man bedenkt, dass Intel letztes Jahr angekündigt hat, die CPU-Preise zu erhöhen. Es bleibt abzuwarten, wie schnell dies in den Geschäften zu sehen sein wird – und wie stark es sich auf den Rest der Raptor Lake-Produktreihe auswirken wird, da nur vier Prozessoren während des Oktoberdebüts auf den Markt kamen. Erst Anfang Januar 2023 hat Intel jetzt weitere Raptor Lake Desktop-CPUs vorgestellt. Mehr Details hierzu lesen Sie in dieser Meldung: Intels neue Core-Desktop-CPUs bringen 13th-Gen für die Masse.

Für den Moment behält Intel seinen Vorsprung bei den Produktempfehlungen (einschließlich unserer eigenen im großen CPU-Vergleich) für die meisten Nutzer, dank der starken Leistung von sowohl Alder Lake als auch Raptor Lake. Aber abhängig von AMDs nächsten Schritten könnte sich das ändern.

