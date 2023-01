Intels neue Core-Desktop-CPUs bringen 13th-Gen für die Masse

Intel hat auf der CES 2023 sein Angebot an Core-Desktop-Prozessoren der 13. Generation mit der Ankündigung der 65W-Desktop-Prozessorfamilie “Raptor Lake” für Mainstream-PCs erweitert.

Intel hat bereits den auf Enthusiasten ausgerichteten Core i9-13900K auf den Markt gebracht und unser Test des Chips zeigt, dass er AMDs Ryzen-Chips an mehreren Fronten voraus ist. Aber die 65-Watt-Chips sind mehr als wahrscheinlich das, was die meisten Verbraucher im Gegensatz zum 650-Dollar-Core i9-13900K kaufen werden, vor allem da die meisten vorgefertigten PCs keine übertaktbaren Chips der K-Serie enthalten.

Intels Lineup wird vom Core i9-13900 angeführt, der etwas langsamer als der Core i9-13900K sein wird. Der Core i9-13900 wird mit 5,6 GHz (gegenüber 5,8 GHz) laufen und bis zu 24 Kerne (8 Leistungskerne und 16 Effizienzkerne) und 32 Threads enthalten. Wie der Core i9-13900K wird er über einen größeren Level-2-Cache verfügen (2 MB pro Leistungskern und 4 MB für jeden Effizienzkern-Cluster), der die Leistung steigern wird. Der Höchstpreis wird bei 549 Dollar liegen.

Intel bietet zwei verschiedene Prozessorfamilien an, die wir in den beiden nachfolgenden Grafiken dargestellt haben: die 35-W-Chips der T-Serie, die für kleine Bauformen und stromsparende Geräte optimiert sind, und die F-Serie, die auf einen integrierten Grafikprozessor verzichtet, um ein paar Euro zu sparen. Ansonsten sind die Intel Core i9-13900, i7-13700 und i5-13600 die leistungsstärksten Chips in dieser Familie.

Das Verkaufsargument für die gesamte Core-Familie der 13. Generation sind die zusätzlichen Effizienzkerne, die die Leistung des Chips steigern, wenn der gesamte Chip voll ausgelastet ist. Die Core i9-Familie wird acht weitere Effizienzkerne und bis zu 18 MB mehr L2-Cache bieten. Die Core i7-Familie (mit einer Höchstgeschwindigkeit von 5,2 GHz im Turbomodus) wird um vier weitere E-Kerne erweitert. Die Core i5-Familie verfügt über acht weitere Effizienzkerne und damit über bis zu 39 % mehr Leistung als die vorherige Generation.

In Bezug auf die Leistung sagt Intel, dass der neue Core i9-13900 im Vergleich zum Core i9-12900K bis zu 11 Prozent mehr Single-Thread-Leistung und 34 Prozent mehr Multi-Thread-Leistung bietet. Außerdem ist er auch energieeffizienter. Intel verspricht, dass der Core i9-13900 eine bis zu 34 Prozent höhere Multithreading-Leistung als der Core i9-12900 bietet, und das bei gleichem Stromverbrauch.

Laut Intel planen die Partner bis zu 70 Mainboards, die sowohl DDR4- als auch DDR5-Speicher unterstützen, um die neuen Desktop-Chips zu nutzen.

