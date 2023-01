500 Euro für eine Tastatur – was bringen Custom-Tastaturen?

Wenn Sie auf der Suche nach einer langlebigen und präzisen Tastatur sind, dann sollten Sie sich überlegen, in eine sogenannte mechanische Custom-Tastatur zu investieren. Im Vergleich zu Standard-Keyboards kosten diese Modelle zwar deutlich mehr, doch es gibt einige triftige Gründe für den Aufpreis. In diesem Ratgeber werden wir uns ansehen, warum sich der Kauf einer teuren Custom-Tastatur lohnt und wie sie sich von den günstigeren Optionen unterscheiden.

Was sind mechanische Custom-Tastaturen überhaupt?

Eine mechanische Custom-Tastatur ist eine Tastatur, die man nach den eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Man kann sie auf viele Arten anpassen, zum Beispiel sogar das Gewicht oder das allgemeine Design. Man kann auch die folgenden Teile individuell gestalten: Tastenkappen, Stabilisatoren, Tastenschalter, Materialien der „Switch Plate“ (Schalterplatte), die Platine (PCB) und Modifikationen wie das Hinzufügen oder Entfernen von Dämmmaterial.

Custom-Keyboards lassen sich in so ziemlich allen Belangen an die eigenen Vorlieben anpassen. Friedrich Stiemer

Manche Firmen verkaufen Kits, die alles enthalten, was man zum Bauen einer Tastatur braucht, während andere nur einzelne Teile anbieten, die man dann selbst zusammenbauen kann. Auf diese Weise kann man eine wirklich individuelle Tastatur erstellen, die man stolz auf dem Schreibtisch ausstellen kann. Allerdings kostet es eine Menge Geld, sich eine solche Tastatur zusammenzustellen.

Breite Auswahl an mechanischen Schaltern

Bei Custom-Tastaturen entscheiden Sie, welche Schalter zum Einsatz kommen sollen, was einer der größten Vorteile darstellt: Diese sogenannten Switches haben in der Regel eine deutlich längere Lebensdauer und bieten ein besseres Tippgefühl als die Schalterlösungen, die in preiswerten Keyboards zum Einsatz kommen – wie Rubberdome oder Hybrid-Schalter.

Zudem gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Schaltertypen mit unterschiedlichen Charakteristiken und Aktivierungspunkten, die es ermöglichen, das Keyboard an seine ganz individuellen Vorlieben anzupassen: Egal ob taktil, linear oder „clicky“, Hersteller wie Cherry, Gateron, Kailh, TTC oder Glorious haben mittlerweile die verschiedensten Varianten im Angebot. Oft bieten Custom-Tastaturen auch eine Hot-Swap-Funktionalität, die das schnelle Auswechseln von Schaltern erleichtern, da sie nur gesteckt werden. So lässt sich das Tippgefühl schnell ändern.

Schon seit Jahren gibt es eine Vielzahl verschiedener Schalterhersteller, die die unterschiedlichsten Switches anbieten. mechanicalkeyboards.com

Umfangreiche Design-Möglichkeiten

Ein weiterer Vorteil von teuren Custom-Keyboards ist die Möglichkeit, das Aussehen des Keyboards komplett individuell anzupassen. Dies kann durch die Auswahl von Tastenkappen mit verschiedenen Farben und Designs erfolgen, aber auch durch die Integration von RGB-Beleuchtung, oder verschiedener Gehäuse-Ausführungen oder bunter Anschlusskabel. Auf diese Weise lässt sich das Keyboard der favorisierten, ganz eigenen Optik anpassen. Und außerdem macht das Basteln doch Spaß, oder nicht?

Die groben Schritte zur Zusammenstellung einer Custom-Tastatur von Glorious. Glorious

Besserer Klang und Gefühl

Mechanische Custom-Keyboards bieten in der Regel einen besseren Klang und ein angenehmeres Tippgefühl. Wie weiter oben bereits erwähnt, lassen sich so ziemlich alle Einzelteile flexibel anpassen. Wer sich also die richtige Kombination an (geschmierten) Schaltern und Stabilisatoren sowie einer passenden Switch-Plate, umfassenden Gehäusedämmung inklusive hochwertigen PBT-Doubleshot-Tastenkappen zusammenstellt, der darf fortan ein sattes, weiches Tippgefühl genießen, ohne helles Klackern oder Klappern – eine völlig andere Welt als bei herkömmlichen Keyboards!

Dank einer sorgfältigen Komposition der Einzelteile bieten Custom-Tastaturen einen deutlich besseren Klang beim Tippen und fühlen sich angenehmer an. Friedrich Stiemer

Custom-Keyboards sind von höherer Qualität

Custom Mechanical Keyboards sind in der Regel von höherer Qualität und langlebiger als preiswerte Optionen. Sie werden oft aus robusten Materialien wie Aluminium hergestellt und sind weniger anfällig für Schäden. Dies bedeutet, dass sie länger halten und weniger Reparaturen benötigen, was sich langfristig auszahlen kann. Zudem sind sie oft besser gegen Schmutz, Flüssigkeiten und andere Schäden geschützt, was sie zu einer langlebigen Wahl für den täglichen Gebrauch macht. Wenn Sie also ein Keyboard suchen, das lange halten wird und wenig Wartung erfordert, ist eine teure Custom Mechanical Keyboard möglicherweise die richtige Wahl – oder aber immerhin ein bis ins Detail überlegter Kauf.

Dank der hochwertigen Materialien sind Custom-Tastaturen edler und langlebiger als herkömmliche Keyboards. Friedrich Stiemer

Mechanische Custom-Tastaturen: Lohnenswert, wenn man langfristig plant

Es gibt eine Menge Pluspunkte beim Kauf einer mechanischen Custom-Tastatur, welche sich für Personen, die viel am PC arbeiten, lohnen können. Diese Tastaturen haben hochwertige Schalter, bessere ergonomische Merkmale, ein individuelles Design und eine höhere Qualität und Langlebigkeit im Vergleich zu günstigeren Alternativen. Auch wenn sie zunächst einmal ziemlich kostspielig erscheinen, kann sich der Kauf auf lange Sicht bezahlt machen, da sie eine bessere Benutzererfahrung und weniger Reparaturen ermöglichen. Wenn Sie also über das nötige Budget verfügen, könnte eine mechanische Custom-Tastatur sich definitiv lohnen.