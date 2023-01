Lidl Winter Sale: Technik-Produkte stark reduziert noch für kurze Zeit

Bei Lidl läuft aktuell noch die Aktion “Winter Sale Weeks”, bei der Produkte von Top-Marken mit einem Rabatt von bis zu 80 Prozent im Vergleich zum UVP angeboten werden. Die Aktion endet am 7. Januar 2023 und bis dahin können noch diverse Schnäppchen abgestaubt werden, darunter in den Kategorien “Mode”, “Haushalt & Küche”, “Wohnen” und “Gesundheit” aber auch in der Kategorie “Multimedia”.

Im Angebot ist etwa der Smart-TV Xiaomi P1E (ELA4745EU) mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll. Der Android-TV mit 4K-Auflösung und Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2 und DVB-C) ist für 359 Euro statt 599 Euro (UVP) erhältlich, was einem Rabatt von 40 Prozent entspricht. Bei Amazon ist der Fernseher für aktuell 469 Euro erhältlich. Damit bietet Lidl den Xiaomi-Fernseher zu einem sehr attraktiven Preis an. Der Discounter weist darauf hin, dass aufgrund der hohen Nachfrage der Fernseher nur noch in geringer Stückzahl erhältlich sei.

Für Besitzer einer Nintendo Switch hat Lidl die folgenden beiden Spiele im Angebot:

Lidl Winter Sales Week (bis 7.1.2023): Die Technik-Highlights

55 Zoll Smart TV Xiaomi P1E: Ultra HD 3.840 x 2.160 / HDR 10 / 55 Zoll (140 cm) / Triple-Tuner / Google Assistant / 3 x HDMI / 2 x USB / Wi-Fi, LAN, Bluetooth / Apps für Prime Video und Netflix / über Google Play AppStore viele weitere Apps erhältlich / Abmessungen: 123,6 x 26,66 x 77,12 cm (mit Fuß) / Gewicht: 11,7 Kilogramm Xiaomi P1E für 359 Euro (-40 %)

Asus Vivobook “X515EA-BQ311W”: 15,6 Zoll Full-HD-Display, Core i3-1115G4 CPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 11 Home Asus Vivobook X515EA für 379 Euro (-24 %)