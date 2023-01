Elon Musk verliert mehr Geld, als je ein Mensch zuvor

Elon Musk ist der erste Mensch, der ein Vermögen von über 200 Milliarden US-Dollar verloren hat. So titelt aktuell die Wirtschaftsseite Bloomberg und beschreibt damit den enormen Vermögensverlust, den der Tesla-Gründer hinnehmen musste. Von über 340 Milliarden US-Dollar im November 2021 sei das Vermögen von Elon Musk auf jetzt etwa 137 Milliarden US-Dollar gesunken.

Damit hat Musk auch den Titel “reichster Mensch der Erde” verloren, den er viele Monate innehatte. Den Titel musste Musk bereits Ende Dezember 2022 an den Franzosen Bernard Arnault abgeben, dem über 70 Luxusmarken wie Louis Vuitton, Fendi, Moët & Chandon und Dom Pérignon gehören. Forbes schätzt das Vermögen von Elon Musk etwas höher als Bloomberg auf derzeit 147 Milliarden US-Dollar.

Schuld an der Entwicklung ist unter anderem die Tesla-Aktie, deren Wert gegen Ende des Jahres 2022 auf fast 100 US-Dollar sank, nachdem sie sich früher im Jahr noch auf einem Höhenflug mit einem Bestwert von knapp 400 US-Dollar bewegt hatte. Der Druck auf Tesla durch andere Automobilhersteller wächst immer weiter. Der Wert von Tesla lag vor einem Jahr noch bei etwa 1 Billion US-Dollar und wird mittlerweile auf etwa 390 Millionen US-Dollar geschätzt.

Im Oktober 2022 übernahm Musk dann auch noch nach langem Hin und Her für 44 Milliarden US-Dollar Twitter. Den Kauf von Twitter finanzierte Musk unter anderem mit dem mehrfachen Verkauf von Tesla-Aktien. Vor, während und nach der Übernahme von Twitter sorgte Musk immer wieder für Negativschlagzeilen, was die Tesla-Anleger beunruhigte. Immerhin: Zuletzt hat Musk angekündigt, den Twitter-Chefposten abgeben zu wollen, sobald er einen geeigneten Kandidaten gefunden hat. Zum Jahreswechsel kündigte Musk schon mal an, dass das Jahr 2023 nicht langweilig werde.

Hope you’re having a great day 1 2023!



One thing’s for sure, it won’t be boring. — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2023

Und wie reagiert ein Musk, wenn ihm vorgeworfen wird, mit schlechten Entscheidungen über 200 Milliarden US-Dollar verloren zu haben? So…

Thanks for paying me $8 — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2023

Aktuell soll Musk laut Bloomberg mehr Anteile an SpaceX (etwa 44,8 Mrd. US-Dollar) als an Tesla (etwa 44 Milliarden US-Dollar) halten. Hinzu kämen aber noch Optionen für Tesla-Aktien im Wert von geschätzten 27,8 Milliarden US-Dollar. SpaceX ist um die 125 Milliarden US-Dollar wert, aber nicht an der Börse. An dem Unternehmen hält Musk etwa 42 Prozent.

Im “Bloomberg Billionaires Index” wird das Vermögen von Elon Musk im Jahresvergleich mit “- 133 Milliarden US-Dollar” dokumentiert. Kein anderer Milliardär hat im Jahresvergleich so viel Geld wie Musk verloren.

Bezos und Gates verlieren ebenfalls hohe Summen, aber aus anderen Gründen

Amazon-Gründer Jeff Bezos landet aktuell mit einem Gesamtvermögen von 107 Milliarden US-Dollar auf Platz 6 der Liste der vermögendsten Menschen der Erde. Im Vergleich zum Vorjahr verlor er 85,4 Milliarden US-Dollar, was sich unter anderem mit der Kursentwicklung der Amazon-Aktie erklären lässt. Der Höchstwert der Amazon-Aktie lag im Jahr 2022 bei etwa 170 US-Dollar. Gegen Ende des Jahres sank der Wert der Amazon-Aktie aber auf deutlich unter 90 US-Dollar. Insgesamt soll Bezos noch im Besitz von etwa 10 Prozent aller Amazon-Aktien sein. Noch zu Lebenszeiten will sich Bezos von seinem Vermögen trennen und es verschenken, so hatte er es jedenfalls zuletzt in einem Interview angekündigt.

Bill Gates landet aktuell im Ranking der reichsten Menschen auf Platz 4 und damit noch vor Jeff Bezos. Der Microsoft-Gründer soll aktuell ein Vermögen von um die 109 Milliarden US-Dollar besitzen. Zuletzt hatte Gates aber angekündigt, in absehbarer Zeit immer mehr Geld in seine Stiftung “Bill & Melinda Gates Foundation” stecken zu wollen, wodurch sich sein persönliches Vermögen immer weiter verringern und sein Ranking immer weiter verschlechtern werde. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Vermögen von Gates um etwa 29 Milliarden US-Dollar.