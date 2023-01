Amazon Freevee: Diese Filme und Serien starten im Januar 2023 beim Gratis-Streaming-Dienst

Im August 2022 startete Amazon Freevee in Deutschland und seit dem können alle Amazon-Nutzer ohne eine monatliche Abogebühr eine Vielzahl von Filmen und Serien gratis anschauen. Die einzige Einschränkung: Es gibt Werbeunterbrechungen. Das Angebot an Inhalten wird stetig erweitert. Zu den Highlights gehört unter anderem die Freevee-Originals-Serie “Bosch: Legacy”, die ihren Ursprung in der Prime-Video-Originals-Serie “Bosch” hat und neue Geschichten rund um den mittlerweile pensionierten LAPD-Detective Harry Bosch erzählt.

Im Januar 2023 starten diverse neue Filme und Serien auf Amazon Freevee. Das sind die Highlights im Januar 2023:

Freevee Originals

Ab 13. Januar 2023: High School

Alle acht Folgen der ersten Staffel der Amazon-Serie “High School” sind ab dem 13. Januar 2023 hier bei Amazon Freevee kostenlos verfügbar. High School ist eine Geschichte über die Suche nach der eigenen Identität und den ermüdenden Kampf der frühen Selbstfindung. Vor dem Hintergrund der Grunge- und Rave-Kultur der 90er Jahre erzählt die Serie von den parallelen und widersprüchlichen Erinnerungen der Zwillingsschwestern. Basierend auf dem gleichnamigen New York Times-Bestseller der Künstlerinnen Tegan und Sara Quin wurde die Original Serie von Amazon Studios und dem Emmy- und Oscarprämierten Plan B Entertainment produziert.

Ab 23. Januar 2023: Judy Justice

Judy Sheindlin ist Richterin am Manhattaner Familiengericht und bekannt für ihren scharfen Verstand, ihre Weisheit sowie ihre witzige, knallharte Ehrlichkeit, dank der sie seit über 25 Jahren die beliebteste Richterin in den USA ist. Sie richtet über echte Fälle und liefert das, was sie am besten kann: Gerechtigkeit.

TV-Serien

Seit 1. Januar 2023: Grimm (Staffeln 3-6)

15. Januar 2023: 2 Broke Girls (Staffel 6)

Filme